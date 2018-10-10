«Не надо ждать! Включайте НТВ прямо сейчас»

— Телекомпания НТВ, отмечая 25 лет своего существования, открыла недавно новый сезон. Чего зрителям стоит ждать от НТВ?

— А зачем ждать? Включайте и получайте удовольствие уже сейчас! Новый сезон открыт на канале в начале сентября и принес замечательные результаты. Отлично сработали все вышедшие к этому моменту премьерные сериалы — как продолжения любимых историй «Балабол» и «Ментовские войны», так и новые премьерные проекты «Канцелярская крыса» и «Динозавр».

Цифры у проектов фантастические: доли колеблются от 13% до 20%. А стартовавший в этот понедельник «Динозавр» вообще показал лучший рейтинг среди всех сериалов сезона на всех каналах.

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Кроме этого мы запустили премьеру «Крутой истории» с Татьяной Митковой, которая стояла у истоков создания НТВ, работала над первым выпуском первой программы «Итоги». Долгое время Татьяна вела новости, создавала документальные проекты, а в новом телесезоне она снова начала работать в кадре. В рамках нового проекта она выступает в роли интервьюера, а еее гостями становятся выдающиеся люди, сумевшие переломить судьбу и которым действительно есть что рассказать.

Изменился формат любимой многими программы «Центральное телевидение с Вадимом Такменевым» — программа стала ярче и уверенно выдерживает уже два часа субботнего прайма.

А новая студия проекта, по моему мнению, вообще одна из самых современных и красивых на нашем телевидении. Готовим неожиданный новогодний «Квартирник», который носит условное название «Незваные гости», потому что в нем примут участие только те артисты, которых не позвали на новогодние огоньки других каналов. А если говорить о том, что готовится, то зрителей ждет продолжение полюбившихся сериалов «Невский» и «Пес», которые стали настоящими хитами: доля сериала «Пес» достигала 18%, а остросюжетного детектива «Невский» — 26%.

Из новых сериалов в первую очередь я бы выделил картину «Медное солнце» с Владимиром Машковым.

Сериал определенно станет событием телесезона и, надеюсь, будет интересен на международном рынке. Сюжет строится на истории, случившейся во времена развала Советского Союза. Действие разворачивается в небольшом поселке в одной из бывших среднеазиатских республик, где советским военным музыкантам приходится защищать мирное русскоязычное население.

Также хочется отметить детектив «Ворона» — это проект Валерия Тодоровского с Елизаветой Боярской и Анатолием Белым в главных ролях.

Уже на уровне сценария было понятно, что это большая серьезная история. Работа Лизы Боярской отмечена жюри фестиваля телесериалов «Пилот», где она названа лучшей актрисой. Также, уверен, зрительский успех ждет сериал «Возмездие» с Павлом Прилучным в главной роли.

— НТВ занимает третье место среди большой тройки российских телеканалов. Есть ли среди ближайших планов НТВ что-то такое, что поможет телекомпании вырваться вперед?

— Важно не столько вырваться вперед, сколько при общем падении телевизионного смотрения удержаться на существующих показателях. Нам второй год это удается — мы держим долю 10%, новый сезон начали с долей 10,2%. НТВ — традиционный лидер в аудитории мужчины 18+, по итогам сентября доля 11,2%. Кроме того, есть тайм-слоты, в которых НТВ является лидером телесмотрения в молодой аудитории.

Например, в субботу и воскресенье с 10.20 до 14.00, когда на канале идут программы об образе жизни, НТВ остается самым популярным каналом в молодой аудитории 14-44 (10,5%), а среди россиян 25-54 достигает 12%.

Но если говорить о чем-то стратегическом, то ситуация может измениться с введением дачного смотрения. Так, например, по предварительным данным «Медиаскопа», прибавка общего телесмотрения в нашей целевой аудитории составила 16,2%, по приросту НТВ был на втором месте в этой ЦА после России 1. Доля нашего телеканала среди дачников составила 12,5%, что на 2,6% процентных пункта выше домашнего телесмотрения в аналогичный период времени.

— Насколько важны рейтинговые показатели? Критики телевидения вообще говорят, что оно умирает и что нужно ориентироваться больше на video on demand...

— Сейчас сложилась такая ситуация, что ориентироваться нужно как на телевизионную, так и на диджитальную аудиторию. И если свою традиционную аудиторию мы знаем хорошо, то с новым поколением видеозрителей только начинаем активно работать. Как бы не критиковали систему телевизионных измерений, но это сложившаяся валюта, в которой понятны правила игры как для телеканалов, так и для рекламодателей. В digital среде пока такого инструмента нет, к сожалению.

Поэтому основная задача всех игроков телевизионного рынка — научиться монетизировать контент через другие медиаплатформы.

Например, на прошлой неделе был в эфире НТВ сериал «Канцелярская крыса», средняя доля за все эпизоды на ТВ у него 14% в 18+, а на нашем YouTube канале суммарно всего за две недели сериал собрал 20 млн просмотров. Рекламные доходы, полученные в этих двух средах, просто несравнимы друг с другом. Когда наши зарубежные коллеги слышат о количестве просмотров проектов НТВ, нам трудно объяснить, почему мы при этом так мало зарабатываем.

— Верно ли утверждение, что content is the king? Какова степень спроса на продукцию НТВ (прежде всего сериальную) у VOD-платформ?

— На мой взгляд, абсолютно верно. И именно поэтому телевидение не умрет, а просто трансформируется. Телевизионное и интернет-смотрение отличаются: это и разные аудитории, и разные модели потребления. Интернет-зрителей больше привлекают новинки, премьерные продукты. Они сразу вызывают интерес онлайн-аудитории. Мы видим, что количество просмотров резко увеличивается в первые дни после телевизионного эфира, а потом постепенно снижается до определенного уровня. Эфирная аудитория ведет себя по-другому. Повторный контент может собирать рейтинги не меньшие, чем премьеры, а иногда даже и большие.

Что касается VOD-платформ, у нас есть опыт сотрудничества с онлайн-кинотеатром IVI, и мы получили феноменальный результат.

Честно говоря, я не ожидал такого успеха контента НТВ у VOD-платформ, которого мы достигли за последний год. В рамках партнерского соглашения с IVI мы выдавали несколько сериалов в формате catch forward. «Казнить нельзя помиловать» вошел в пятерку самых популярных сериалов по этой модели, а «По ту сторону смерти» в момент показа — в тройку по catch-up.

— С вашим приходом произошел некий отход от программ типа «Говорим и показываем!» в сторону более мягких жанров. Насколько эта стратегия себя оправдывает?

— Три года назад мы взяли новый курс постепенного ухода от провокационного и агрессивного контента, сфокусировались на формировании полки премьерных сериалов, стали расширять линейку лайфстайл-программ. Мы запустили действительно суперпроекты: я имею в виду «Ты супер!», «Секрет на миллион», «Место встречи» и многие другие.

Привлекли на канал важные социальные истории — любимый проект миллионов «Жди меня». Запустили еще один важный проект — «ДНК».

За полгода существования программы, а это почти 100 выпусков, прошедших с невероятно высокими рейтингами, было соединено около 60 семей, десяткам людей мы помогли найти родственников, в том числе за границей, восстановить документы, раскрыли факты подмены в роддомах и больницах.

Хочу заметить, что исследование, проведенное недавно Медиаскопом, зафиксировало качественные изменения в отношении к НТВ. За два года в имидже канала стали менее различимы такие черты, как скандальность, вульгарность, криминальность, а агрессивность, по данным опроса, снизилась на 7%.

Это стало для нас действительно приятным удивлением, так как мы не ожидали, что наша аудитория так быстро начнет замечать изменения на канале, потому что мы понимаем, что телевидение — вещь инертная. Я до сих пор периодически слышу: «я НТВ не смотрю, там одни интриги, скандалы, расследования». Хоть я уже и вздрагиваю от этой фразы, но понимаю, что быстро отношение к каналу поменяться не может. Шаг за шагом, как говорится, и до всех дойдет, что НТВ становится другим.

В том же исследовании мы поинтересовались у зрителей, какими положительными качествами они наделяют НТВ, и увидели прирост по таким характеристикам как: «сделанный на высоком уровне», «современный», «захватывающий», «реалистичный», «стабильный», «надежный», и самое заметное увеличение — на 16% — произошло в характеристике «авторитетный».

Изменилось не только мнение аудитории об НТВ, но изменилась и сама аудитория. Так, по данным M'Index, на 20% увеличилось число лояльных зрителей с доходом выше среднего: наши зрители стали более обеспеченными и образованными.

— Будет ли меняться сериальная стратегия: по-прежнему в прайм-тайм будут доминировать мужские сериалы?

— Правильнее было бы назвать их остросюжетными сериалами. Во всем мире это самый рейтинговый и востребованный жанр. Посмотрите топ по IMDb: из 15 самых популярных сериалов 12 — это жанр НТВ. Здесь нет ни одной мелодрамы или стопроцентной драмы — они все остросюжетные. Это общемировой тренд. Мы экспериментируем с жанрами: детектив, триллер, психологические и исторические драмы, но в основе всех наших проектов — остросюжетность. За последние годы мы стали производить сериалы с известными актерами, режиссерами и сценаристами. Благодаря этому наши сериалы конкурентоспособны не только в России, но и на мировом рынке.

Например, проект «Хождение по мукам» стал доступен в библиотеке Netflix, это первая всемирная сделка платформы с российским проектом. Таким образом, сериал «Хождение по мукам» будет доступен 130 млн подписчикам в 190 странах мира.

Важно, что новые сериалы НТВ за короткое время уже стали брендом не только для зрителей, но и для актеров. Какая плеяда актеров сегодня работает с каналом: Машков, Гармаш, Безруков, Куценко, Белый, Прилучный, Боярская, Исакова, Дапкунайте, Ходченкова и многие другие. Невероятно приятно, что Андрей Смирнов доверился нам, и в итоге получился отличный сериал «Динозавр». При этом мы ни в коем случае не отказываемся от любимых зрителями НТВ сериалов, идущих с хорошими медиапоказателями: «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей». Нам удается сейчас грамотно перемешивать старое и новое, что дает отличные рейтинги, о которых я говорил в начале интервью.

— Будет ли увеличиваться общественно-политическое вещание в прайм-тайм на фоне «России 1» и Первого канала, которые заполнили его политическими ток-шоу?

— На наш взгляд, сейчас у НТВ сбалансированная сетка вещания.

— Увод эфирного сигнала НТВ с Яндекса — что это было? Какова позиция НТВ?

— Приоритетом не только для НТВ, но и для всех российских телеканалов и правообладателей является защита прав на свой контент. «Газпром-медиа Холдинг» сейчас консолидировано занимается отстаиванием интересов компаний, входящих в холдинг, а также интересов индустрии в вопросах защиты авторских прав. Прекращение вещания прямого эфира НТВ и других телеканалов на Яндексе стало частью этого намерения.

— Какие традиции, заложенные еще в далеком 1993 году, удалось сохранить НТВ до сих пор?

— Вообще НТВ — это канал, который не оставляет никого равнодушными: как зрителей, так и людей, которые здесь раньше работали. Такая энергетика у НТВ. За 25 лет он стал профессиональной школой для огромного количества телевизионщиков, а работа на НТВ — знаковой страницей в их жизни. Сейчас пишется новая история НТВ, которая, я уверен, тоже не оставит никого равнодушным.

— В чем уникальность НТВ по сравнению с другими российскими телеканалами?

— Это уникальная ниша, которую занимает телеканал. Во-первых, он гендерно сбалансирован. Так, по данным Медиаскопа, канал интересен как для мужчин (42%), так и для женщин (58%). НТВ, в отличие от двух своих конкурентов, повторяет гендерную пропорцию населения России: 45% мужчин и 55% женщин. А во-вторых, какие бы периоды ни проходила телекомпания, у нее всегда был свой стиль. Местами, наверное, чересчур провокационный, но, тем не менее, не заметить его было нельзя.

Ну а важная особенность нынешнего НТВ — социальные и благотворительные проекты.

Мы не побоялись запустить программу с социальной направленностью «Ты супер!» в субботнем прайме, благодаря информационным программам было собрано 270 млн рублей на помощь нуждающимся детям в 2017 году, про «Жди меня» и «ДНК» я уже сказал, выигрыши из программы «Секрет на миллион» звезды отправляют в благотворительные фонды, в том числе и специально открытый нами фонд «Ты супер!», который выплачивает стипендии участникам одноименного проекта, а также помогает детям, оставшимся без попечения родителей. Еще есть ставшее традиционным «Путешествие Деда Мороза», где главный волшебник из Великого Устюга вместе со звездами НТВ объезжает всю Россию, чтобы выполнить желания тех, кто просит о помощи. За это путешествие мы посещаем более сотни социальных учреждений, многодетных семей…