Лесбиянка и еврейка: зрители раскритиковали Бэтвумен

Телеканал CW опубликовал постер, на котором актриса Руби Роуз изображена в образе Бэтвумен, — эта героиня впервые появится в декабре в кроссовере различных сериалов из Вселенной Стрелы под названием «Другие миры», а затем получит собственное шоу. Актриса, ставшая известной после работ в сериале «Оранжевый — хит сезона» и блокбастерах «Мег: Монстр глубины» и «Джон Уик 2», в начале августа была официально назначена на роль Бэтвумен.

Выбор создателей был раскритикован зрителями и назван слишком «очевидным». Согласно комиксам DC, Бэтвумен — лесбиянка и еврейка, в связи с чем создатели сериала отдали роль популярной актрисе, представляющей ЛГБТ-сообщество.

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Также зрители делились своими сомнениями по поводу гомосексуальности Руби. Реакция актрисы на эти нападки была эмоциональной. «Кто придумал, что Руби не лесбиянка и поэтому она не может играть Бэтвумен? — заявила она на своей странице в соцсети. — На мой взгляд, это самая нелепая и в то же время смешная вещь, которую я когда-либо читала. Говорят, я сделала каминг-аут в 12 лет? Я в последние лет пять постоянно сталкиваюсь с упреками: «Она слишком гейская». Как вы все умудрились это так перевернуть? Я не менялась».

«Если я вам понадоблюсь, я буду на своем Бэтфоне», — написала актриса, прежде чем удалить свой аккаунт в твиттере.

«Другие миры» — это очередной кроссовер шоу сериалов «Флэш», «Супергерл» и «Стрела». Позже Бэтвумен получит отдельное шоу, чей выход запланирован на 2019 год.

Телеканал The CW создал Вселенную Стрелы, основываясь на комиксах издательства DC Comics. В январе 2012 года состоялась премьера «Стрелы». Создателями сериала стали Эндрю Крайсберг, Грег Берланти и Марк Гуггенхайм, а на главную роль был выбран Стивен Амелл.

Поясняя идею проекта, Гуггенхайм рассказал, что их творческая группа хотела «взять свой собственный курс, творить свою собственную судьбу» и избежать любых прямых связей с «Тайнами Смолвиля», где этот герой — Зеленая стрела — уже появлялся в исполнении Джастина Хартли.

Главным героем шоу является миллионер Оливер Куин, который скрывается под маской супергероя Зеленая стрела. Он не обладает какими-либо сверхспособностями, но изумительно стреляет из лука и владеет боевыми единоборствами. Основным местом действия является город Старлинг-сити. На данный момент вышло семь сезонов шоу. После успеха «Стрелы» телевселенная DC стала стремительно расширяться.

«Флэш» стартовал на The CW 7 октября 2014 года. Его главный герой — обладающий сверхскоростью и ускоренной регенерацией клеток Барри Аллен. Действия сериала разворачиваются в Централ-сити.

«Легенды завтрашнего дня» — проект, изначальная цель которого была заполнить паузу между зимним перерывом в «Стреле» и «Флэше», но в итоге ставший полноценным отдельным шоу. В нем собраны персонажи, которые ранее фигурировали в «Стреле» и «Флэше», а ведущую роль отведена Атому — альтер-эго ученого Рэя Палмера. Действие сериала происходит в прошлом, настоящем и будущем. Премьера состоялась 21 января 2016 года.

Также некоторые телесериалы ранее выходили на других каналах, но позже были присоединены к Вселенной Стрелы. На NBC был запущен «Константин», который продержался всего один сезон, но после персонаж Джона Константина был добавлен к вселенной и появился в «Стреле», а еще позже — в «Легендах завтрашнего дня». Премьера состоялась 24 октября 2014 года. В 2017-2018 годах сериал получил продолжение в виде мультфильма.

«Супергерл» ранее выходила на телеканале CBS. В 18 серии первого сезона в мир Кары Дэнверс случайно (в результате ускорения тахионными частицами) попадает Барри Аллен, а в восьмой серии третьего сезона Флэша выясняется, что мир Супергерл находится на Земле-38. Действие разворачивается в Нэшнл-сити. Премьера состоялась 26 октября 2015 года.