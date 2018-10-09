Обед с президентом: Канье Уэст метит в Белый дом

Рэпер Канье Уэст всретится с президентом США Дональдом Трампом и его зятем Джаредом Кушнером в Белом доме и пообедает вместе с ними. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на пресс-секретаршу резиденции американского лидера Сару Сандерс.

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Посещение артистом Белого дома связано с деятельностью Кушнера по реформированию системы уголовного правосудия. Канье рассчитывает обсудить два ключевых вопроса во время своего визита в Белый дом: возможность трудоустройства для бывших заключенных и способы увеличения производственных рабочих мест в его родном Чикаго и окрестностях города.

«Другие темы обсуждения будут включать тюремную реформу, уменьшение преступности и насилия в Чикаго», — сообщила Сандерс.

Визит Канье состоится на фоне его вызвавшего споры выступления на шоу «Субботним вечером в прямом эфире»: музыкант в красной бейсболке «Сделаем Америку великой снова» произнес очередную речь в поддержку Трампа.

Уже по окончании эфирного времени рэпер, вероятно, осознавая, что камеры выключены, решил продолжить шоу, исполняя пламенную речь о президенте, расизме, а также своем возможном выдвижении на пост главы США. Кроме того, Уэст отметил, что хочет отменить 13-ю поправку в Конституции США, которая делает рабство незаконным. Музыканту не удалось внятно сформулировать свою мысль, поэтому на него обрушился шквал критики.

«Вы видели, как они смеялись надо мной. Вы слышали, как они кричали на меня. Они травили меня. Они травили меня за кулисами. «Как тебе может нравиться Трамп? Он ведь расист», — вопрошали они. Если бы меня беспокоил расизм, я бы давным-давно уехал из Америки, — рассуждал Канье со сцены. — Следуйте за своим сердцем и не слушайте разум. Вот как должно быть, мы так запрограммированы. Если мы хотим, чтобы мир развивался, мы должны обратить внимание на любовь».

Во время выступления на «Субботним вечером в прямом эфире» Канье должен был выпустить альбом «Yandhi», но потом сообщил о новой дате релиза. Теперь пластинка должна появиться 23 ноября, в Черную пятницу. Закончить работу над новым материалом артист рассчитывает в Африке.

Посещение Белого дома Уэстом следует за двумя визитами его супруги Ким Кардашян, которая встретилась там с Трампом и успешно добилась от президента помилования для женщины, отбывавшей пожизненное заключение в тюрьме за торговлю наркотиками. По информации СМИ, до этого Ким вела частные переговоры с Джаредом Кушнером в течение нескольких месяцев, она просила его и дочь президента Иванку повлиять на Трампа, чтобы тот посодействовал освобождению Алисы Мари Джонсон.

История 62-летней женщины, находившейся в пожизненном заключении с 1996 года за участие в незаконном обороте наркотиков, стала резонансной в октябре 2017 года. Тогда портал Mic опубликовал видеоинтервью с Алисой Мари Джонсон — одной из более чем трех тысяч американских заключенных, пожизненно осужденных за преступления ненасильственного характера (по данным сайта, 79% из них совершили правонарушения, связанные с наркотиками, 65% из них — темнокожие).

В видеоролике, опубликованном порталом Mic, Алиса Мари Джонсон рассказала, что связалась с торговлей наркотиками из-за сложного периода в жизни: она потеряла работу из-за одержимости азартными играми, пережила развод, потеряла младшего сына, погибшего в мотоциклетной аварии.

«Мне казалось, что я пропала, — рассказывала она. — Я была в совершеннейшей панике и в отчаянии приняла одно из худших решений в жизни — раздобыть денег по-быстрому. И оказалась вовлечена в оборот наркотиков».

Ким Карашьян поделилась ее историей в твиттере — и о ней узнали восемь миллионов человек. После этого она активно взялась помогать Алисе Мари Джонсон выйти из тюрьмы по амнистии.

Сейчас 62-летняя женщина называет Ким ангелом-хранителем и человеком, бросившем ей спасательный жилет.

«Моя вера в Бога до сих пор очень сильна. Я уже увидела — чудо, когда Ким Кардашьян познакомилась с моей историей и явилась спасти меня, наняв адвокатов, чтобы те помогли мне обрести свободу», — говорит Джонсон.