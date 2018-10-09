Мне мало тебя: почему Серябкина бросила «Серебро»

Певица Ольга Серябкина объявила о своем уходе из группы «Серебро» продюсера Максима Фадеева. Об этом 33-летняя артистка сообщила в официальном инстаграме коллектива. По ее словам, на подобный шаг она решилась ради сольного творчества. При этом она отметила, что остается на лейбле Фадеева Malfa.

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«Я не спала всю ночь. Не знаю вообще, как написать эту фразу, но... Я приняла решение, которое для меня очень важно. Я ухожу из [группы] «Серебро», — написала Серябкина. — Говорить сейчас о том, что я чувствую, очень сложно. С одной стороны, я остаюсь дома, в Malfa, и смогу полноценно заниматься [своим сольным проектом] Молли. С другой — я ухожу из группы, которая была и остается частью меня».

Рассказывая подписчикам об уходе из «Серебра», она подчеркнула, что расставание с группой состоится лишь в 2019 году.

«Впереди у нас еще много концертов — в таком составе мы будем до 2019 года, — пояснила певица. — Когда все решила, я поговорила с Максимом. Он меня понял и сказал действовать».

По мнению Серябкиной, история группы с ее уходом не закончится.

«Помните одно. «Серебро» — вечно. Оно рассыпалось, когда уходили девочки, но восстанавливалось. Это неизбежно. Оно лечит и так будет всегда. Я всей душой верю в это и знаю, что так будет»,

— заключила Ольга.

Скорое расставание Серябкиной с коллективом подтвердил и сам Фадеев. В своем инстаграме продюсер опубликовал черно-белую фотографию с певицей, на которой на глазах девушки виднеются слезы.

«Ольга Серябкина уходит из группы «Серебро» в 2019 году, — подписал снимок продюсер. — Она остается в Malfa и все силы отдаст своей сольной карьере, в чем я полностью ее поддерживаю, и хочу вас к этому призвать».

Продолжая тему, он выразил мнение, что «Серебро» является его самой большой гордостью и болью одновременно.

«Серебро» — это, наверное, моя самая большая гордость и боль одновременно, — добавил продюсер. — Задумывая делать женское трио 12 лет назад, я и сам не знал, на что себя обрекаю. Думал — будет проект, ориентированный на Азию, будем неспешно расти, идти к успеху и... Бомба взорвалась. Мы выступили на «Евровидении», и в одночасье группа стала самой популярной в стране. Да что в стране — о коллективе в тот день узнал весь мир».

В то же время он признался, что уход Серябкиной из группы сделал его счастливым, а также пообещал «другой масштаб и уровень» коллектива.

«Скажу вам как есть — сегодня я счастлив. Еще один мой артист покоряет новую вершину, а я уверен, что Ольга в соло будет неподражаема. Видел, знаю. Она когда-то мне сказала в крайне сложный период для группы: «Макс, все будет круто, еще круче, чем было!» Поверил ведь. И не зря, — рассказал Фадеев. — Главное, что группа не заканчивает свою деятельность. Больше того, сейчас это будет совершенно другой масштаб и уровень, чем был раньше. И я решительно настроен сделать то, что хотел изначально, — покорить всю Азию. И не только ее. Вы даже и представить не можете, что нас всех ждет впереди».

Женская поп-группа «Серебро» была основана Максимом Фадеевым в 2006 году. В первый состав коллектива, занявшего на «Евровидении-2007» третьей место с песней «Song #1» (победила тогда сербка Мария Шерифович), входили Серябкина, Елена Темникова и Марина Лизоркина.

Первой «Серебро» покинула Лизоркина, ушедшая из группы спустя два года после успеха на главном песенном конкурсе Европы. Затем — в 2014-м — рассталась с коллективом и Темникова. На данный момент участницами проекта Фадеева, помимо Серябкиной, являются Екатерина Кищук и Татьяна Моргунова, пришедшие в «Серебро» в 2016-м и 2018 годах соответственно.

Сольным творчеством Серябкина начала заниматься в 2014 году, выпустив совместный трек с диджеем Мегом. С тех пор дискография певицы пополнилась целым рядом сольных композиций, а также совместными треками с Егором Кридом и другими известными российскими артистами.