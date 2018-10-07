Веном вселился в американских зрителей

Минувшие выходные стали самыми прибыльными в американском прокате с начала июля этого года, когда на экраны вышел «марвеловский» кинокомикс «Человек-муравей и Оса». 12 самых кассовых фильмов уикенда собрали $167,9 млн, за что прокатчики снова должны благодарить комиксы Marvel, а также 80-летний мюзикл.

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Первое место американского бокс-офиса предсказуемо занял «Веном» с Томом Харди в главной роли.

Фильм получил преимущественно негативные отзывы критиков и умеренные — зрителей, однако это не помешало ему завлечь аудиторию в кинотеатры.

Картина собрала внушительные $80 млн и уверенно возглавила прокат. Один из самых популярных «марвеловских» антигероев Веном не мог провалиться, так как фильма про этот персонаж ждали очень давно. Имея 100-миллионный бюджет, можно уверенно сказать, что уже в стартовый уикенд картина отбила затраты на производство, так как с учетом остального мира ее касса составила $205,2 млн.

На второй позиции в списке самых прибыльных картин оказался уже третий ремейк одноименного мюзикла 1937 года «Звезда родилась». Лента стартовала с внушительными для жанра сборами — $41,2 млн. Номинант на премию «Оскар» Брэдли Купер не только сыграл главную роль в фильме, но и выступил впервые в карьере режиссером. Главную женскую роль сыграла популярная певица Леди Гага, для которой это уже не первый экранный опыт. В 2016 году она была награждена «Золотым глобусом» за роль в сериале «Американская история ужасов». Скорее всего какие-то «Оскары» картина получит, так как две предыдущие версии мюзикла выигрывали золотую статуэтку.

Всего одну строчку по сравнению с прошлой неделей потерял мультфильм «Смолфут», сборы которого упали всего на 35,3%. Общая касса анимационного фильма в США составила $42 млн, а с учетом мировых сборов и вовсе — $75,2 млн.

Комедия «Вечерняя школа» с Кевином Хартом и сенсацией этого года Тиффани Хэддиш, ставшая неделю назад лидером проката, в свою очередь очень сильно уступила свои позиции и проиграла даже «Смолфуту». Сборы картины в прошедшие выходные составили скромные $12,2 млн. Пока по суммарной кассе фильм опережает «Смолфут» на $4 млн, однако с учетом динамики падения интереса, ситуация может в ближайшее время измениться.

Пятерку самых кассовых фильмов американского проката замкнула детская сказка «Тайна дома с часами», снятая известным хоррор-режиссером Элаем Ротом. Картина собрала в минувший уикенд $7,3 млн и довела общий заработок до $55 млн. Фильм также неплохо прошел и в остальных странах и может похвастать мировой кассой в размере $79,3 млн, что позволило ему отбить затраты на производство.

Триллер с Блейк Лайвли и Анной Кендрик «Простая просьба» только на четвертой неделе проката потерял место в топ-5. Неожиданный успех крепко снятого за не очень большие деньги детектива не может не радовать Lionsgate. За выходные лента добавила к своей кассе $3,4 млн, а общий заработок картины во все мире составил уверенные $76,4 млн.

Хоррор «Проклятие монахини» начал терять свои позиции и опустился с пятого на седьмое место. Правда, случилось это уже на пятой неделе проката, и ужастик, установивший ряд рекордов, чувствует себя прекрасно. С учетом $2,6 млн, заработанных в прошедшие выходные, американская касса «Проклятия монахини» добралась до $113,3 млн, а мировые сборы картины впечатляют еще больше — $346,6 млн. И это при 22-миллионном бюджете.

Два места после премьерной неделе потерял молодежный хоррор Грегори Плоткина «Хэллфест», заработавший за уикенд $2 млн. Однако бюджет картины еще меньше, чем у «Монахини» — $5,5 млн, и поэтому общий мировой сбор в $9,5 млн выглядит вполне неплохо.

Сенсация всего августа комедия «Безумно богатые азиаты» постепенно забывается зрителями, что не удивительно — фильм уже восьмую неделю идет в прокате. Картина собрала $2 млн в 1466 кинотеатрах и почти достигла отметки в $170 млн в домашнем прокате.

На следующей неделе в американский прокат выглядит еще один прицел на «Оскар» — новый фильм Дэмьена Шазелла «Человек на Луне».