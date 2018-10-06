Умерла Монсеррат Кабалье

Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась 6 октября в одной из больниц Барселоны на 86-м году жизни. Об этом сообщает издание El Pais. По информации источника,

артистка, о точных причинах смерти которой пока не сообщается, находилась в клинике с середины сентября из-за проблем с желчным пузырем. Отмечается, что похороны знаменитой певицы состоятся в понедельник, 8 октября. Прощание с Кабалье пройдет в воскресенье.

Одним из первых свои соболезнования в связи с кончиной оперной певицы выразил премьер-министр Испании Педро Санчес. По его словам, творчество артистки навсегда останется в сердцах благодарных слушателей

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«Печальные новости. Умерла великий посол нашей страны — признанная на международном уровне Монсеррат Кабалье. Ее голос и нежность навсегда останутся с нами», — написал он в твиттере.

Прокомментировала трагическое известие и певица Тамара Гвердцители.

«Великая певица навсегда останется в наших сердцах. Я сожалею, что не была с ней знакома. Я всегда слушала ее самый первый спектакль, с ее молодости, появления на сцене. Такие голоса появляются раз в сто лет», — отметила Гвердцители, признавшись, что уход Кабалье стал для нее неожиданностью.

В свою очередь художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев выразил мнение, что выступления Кабалье, датированные 60-и, 70-и и 80-и годами прошлого века, задали очень высокую планку, покорить которую было по силам далеко не каждому.

«Это золотая страница в истории оперного исполнительства — в конце 60-х, в 70-х, в 80-х годах ХХ века.

Я думаю, ее тогдашние выступления установили очень высокую планку и она вписалась в очень небольшую элитную группу исполнителей, которые в рамках «итальянского» репертуара устанавливали стандарты качества. И она очень своевременно записывала многие партии — краеугольные, известные, важнейшие. И с помощью этих записей мы сохраним память о ней»,

— передает слова Гергиева «РЕН ТВ».

Монтсеррат Кабалье родилась в столице Каталонии 12 апреля 1933 года. По окончании Второй мировой войны она обучалась в консерватории при барселонском театре Лисео. В 1956-м поступила в Базельскую оперу, где ее репертуар включал в себя роли Тоски, Аиды, Арабеллы и Саломеи. В те же годы Кабалье начала активно выступать в оперных театрах городов Европы, включая Милан, Лиссабон и Вену, тогда как в середине 60-х поразила мексиканских слушателей партией Манон из одноименной оперы Массне во время гастролей по Америке.

Примерно тогда же к Монсеррат пришла по-настоящему большая слава, и помог испанке в этом случай: ей доверили заменить известную американскую оперную певицу Мэрилин Хорн (незадолго до выхода на сцену та почувствовала недомогание) в партии Лукреции Борджии оперы Гаэтано Доницетти, и Кабалье предоставленным шансом воспользовалась.

Переполненный зал легендарного «Карнеги-холла», где и проходил концерт, был настолько ошарашен талантом европейки, что аплодировал ей около получаса.

В 1965-м она также дебютировала в «Метрополитен-опера», исполнив партию Маргариты в «Фаусте», тогда как уже спустя пять лет впервые выступила в знаменитом миланском театре «Ла Скала», где имела не меньший успех.

Любителям популярной музыки Кабалье стала широко известна в конце 80-х, когда вышел ее совместный с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри альбом «Barcelona». Заглавная песня той пластинки в 1992-м стала гимном летних Олимпийских игр, проходивших в столице Каталонии.

Оперная певица неоднократно давала концерты на территории России, где впервые выступила еще в 1974-м, исполнив партию Нормы в одноименной опере Винченцо Беллини. Последний концерт Кабалье в Москве состоялся в июне этого года в рамках гастролей, приуроченных к юбилею артистки.

Одним из учеников Кабалье принято считать народного артиста России Николая Баскова. Оперная певица одной из первых приметила талант исполнителя и впоследствии неоднократно подчеркивала, что у Николая будет светлое будущее. Будучи пораженной вокальными данными Баскова, испанка также нередко выступала вместе с россиянином на одной сцене.

В 2015 году Кабалье была приговорена испанским судом к шести месяцам тюрьмы за мошенничество — певица была обвинена в уклонении от уплаты налогов. Согласно испанскому законодательству, тюремный срок Монсеррат, признавшей собственную вину и выплатившей внушительный денежный штраф, был условным, так как исполнительница впервые совершила мошенничество подобного рода.