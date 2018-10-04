Снова легкие: Караченцов госпитализирован

Народный артист РСФСР Николай Караченцов госпитализирован с воспалением легких в одну из израильских клиник. По словам Андрея Караченцова, сына артиста, Николая Петровича попал в больницу с пневмонией, которую около трех недель пытались лечить дома. Несмотря на то, что было приятно решение о госпитализации, по словам родственников, ситуация не вызывает опасений.

«Он сейчас проходит лечение в той же больнице, где проходит курс химиотерапии. Сейчас у нас все силы брошены на борьбу с воспалением легких», — поделился Андрей Караченцов.

Супруга актера Людмила Поргина сказала, что муж лечится и уже чувствует себя намного лучше.

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«Сейчас правое легкое уже чистенькое, ждем, когда выправится левое, тогда мы отправимся на дачу», — поделилась она.

Артист борется с онкологией левого легкого с 2017 года, совсем недавно он прошел курс химиотерапии. Однако ситуация осложняется и состоянием после давней аварии, в которую Николай Петрович попал еще в 2005 году, — артист так и не смог полностью восстановиться после нее. Именно тот роковой день и считают началом дальнейших болезней Караченцова.

Из-за серьезности заболевания и старых травм актера невозможно лечить в России. Народный артист был вынужден лететь на лечение в Израиль.

По совету российских онкологов жена актера увезла того за рубеж, там он получает щадящее фокусное облучение, которое не практикуют у нас в стране.

«Он не может во время процедуры находиться в неподвижном состоянии с приподнятыми руками. Российские врачи переживали, что из-за его непроизвольных движений не смогут сделать качественно облучение. А наша аппаратура позволяет во время терапии расположиться так, как ему удобно», — дал комментарий сотрудник медицинского учреждения в Тель-Авиве.

В Израиле Караченцов пробыл до начала мая. Было пройдено десять процедур из требующихся 30. Врачи ожидают, что после полного цикла терапии опухоль станет меньше и артист сможет отправиться на родину. Актер с супругой снимают небольшие апартаменты в тихом районе Тель-Авива рядом с госпиталем, там есть все необходимое для комфортного пребывания супругов.

«Лечение стоит десятки тысяч долларов. Хотя мы со своей стороны делали все, чтобы облегчить финансовую часть. Даже предложили Людмиле Андреевне возить их в недорогой супермаркет, чтобы там подешевле покупать продукты. Она пока отказалась, но знает, что такой вариант тоже есть», — сообщил «Комсомольской правде» Марк Каценельсон, гендиректор компании, организовавшей лечение.

Опухоль была диагностирована в левом легком у Караченцова в феврале 2017 года. По словам врачей,

причиной возникновения онкозаболевания стало курение. В течение долгих лет актер был активным курильщиком, в день выкуривая по две-три пачки.

Кинокарьера Николая Караченцова началась в 1967 году. За свою карьеру актер снялся более чем в сотне фильмов, среди них «Старший сын» (1975), «Собака на сене» (1977), «Приключения Электроника» (1979), «Трест, который лопнул» (1982), «Дом, который построил Свифт» (1982), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), «Две стрелы» (1989), «Криминальный квартет» (1989), «Подземелье ведьм» (1990), «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» (1997), «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского» (1999). Среди работ 2000-х годов — «Завещание императора» (2000), «Игра в любовь» (2000), «На углу, у Патриарших — 2» (2001), «Идеальная пара» (2001), «Таратарен из Тараскона» (2003).

Он снимался в кинофильмах всех жанров: драмы, приключения, комедии, детективы, исторические, музыкальные, детские фильмы и т.д. Все каскадерские трюки Николай Караченцов всегда предпочитал исполнять самостоятельно, без дублеров.

Артист также занимался дублированием зарубежных фильмов, французский актер Жан Поль Бельмондо говорил его голосом. Николай озвучивал и многие мультфильмы и работал на телевидении и радио, увлекался пением и исполнял песни ко многим кинофильмам и мультфильмам.

На фестивале актерской песни имени Андрея Миронова Караченцов вошел в состав жюри.

Ночью 28 февраля 2005 года на Мичуринском проспекте в Москве Николай Караченцов попал в аварию. В результате актер получил серьезную черепно-мозговую травму. После 26 дней в коме актер перенес несколько тяжелых операций и курсов реабилитации. Он был вынужден заново учиться ходить и говорить.