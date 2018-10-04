Дивный старый мир: триумф «Черного клановца» Спайка Ли

На дворе — начало 70-х. Мартин Лютер Кинг и Малькольм Икс убиты, движение «Власть черным» популярно как никогда, директор ФБР Эдгар Гувер назвал «Черных пантер» величайшей угрозой внутренней безопасности страны, а в полиции работают только белые. Фильм собственно и начинается с того, как молодой человек Рон Столлуорт (Джон Дэвид Вашингтон) становится первым темнокожим копом в городе Колорадо-Спрингс. Через некоторое время ему приходит в голову идея о внедрении крота в местную ячейку ку-клукс-клана. Столлуорт ведет телефонные разговоры с ее лидерами, а его напарник Флип Циммерман (Адам Драйвер), по понятным причинам, лично проникает в организацию под именем Столлуорта.

Реклама

Спайк Ли, сделавший себе имя еще в конце 80-х на теме межрасовых отношений, в последнее время нечасто баловал киноманов достойными работами. В 2013 году он провалился с ремейком великого «Олдбоя», снял непонятный хоррор «Сладкая кровь Иисуса», увлекся документалистикой — и в конечном итоге несколько выпал из поля внимания общественности. Тем неожиданней и громче взорвалась бомба под названием «Черный клановец». Жюри Каннского фестиваля присудило картине Гран-при, а сам фильм успешно прошел в американских кинотеатрах.

Без сомнений, это лучшая работа Ли за последние лет десять. Он снова показал, что не потерял своей режиссерской хватки, да и филигранное умение красиво и со вкусом поставить любую сцену никуда от него не делось.

«Черный клановец» — фильм провокационный. Ли ясно выражает свою позицию по расовому вопросу, проводит параллель с современностью, приводит документальные кадры прошлогодней трагедии в Шарлоттсвилле и показывает отрывок печально известной речи Дональда Трампа о том, что произошло столкновение «плохих парней» с обеих сторон. В то же время картина экранизирует книгу настоящего Рона Столлуорта, который был участником тех событий, — и режиссер очень бережно относится к первоисточнику, фокусируясь прежде всего на взглядах главного героя, а не своих. Именно поэтому последние несколько минут, обращающихся к настоящему, выглядят скорее как призыв задуматься, а не политическое высказывание. Спайк Ли не спорит со Столлуортом — он дополняет его мнение, сформировавшееся в 70-х, тем, что произошло уже в наши дни.

Главный герой фильма никогда не скрывал своего антирадикализма. Будучи противником притеснения афроамериканцев, он в то же время с недоверием относился к таким движениям, как «Черные пантеры», «Черная освободительная армия» и им подобным. Самым большим чисто режиссерским достижением «Клановца» стал эпизод в начале фильма, когда Столлуорт получает задание прийти на выступление бывшего участника «Черных пантер» Кваме Туре, чтобы оценить его речь на предмет экстремистских высказываний. Ли филигранно изобразил отношение главного героя к самому собранию, его участникам и самому Туре, добавив рембрандтовскую игру с освещением и выразительные крупные планы.

Что больше всего привлекает к картине, так это ее постоянное балансирование между серьезной тематикой и комедийным антуражем. Вашингтон и Драйвер сыграли уморительно, вызывая смех порой на самых безобидных фразах.

Это блестяще работает, потому что сам сюжет основан на нелепой, на первый взгляд, предпосылке — в ку-клукс-клан внедряются негр и еврей — словно начало какого-нибудь анекдота.

И именно поэтому слегка странно выглядит финал всей истории, потому что на него повлияла такая же нелепая случайность. В любом другом случае на сценаристов обрушилась бы волна критики — да только настоящая жизнь порой преподносит такие сюрпризы, которые сложно специально придумать.

В этом и кроется главное очарование «Черного клановца» — он не пытается найти логику, а описывает действительность, которая не поддается расчету. Выставленный в картине форменным дураком глава ку-клукс-клана Дэвид Дьюк впоследствии баллотировался в Сенат, а затем в губернаторы Луизианы. Рон Столлуорт, предотвративший большую трагедию, не стал национальным героем, а тихо завершил свою карьеру полицейского в нулевых и только сейчас обрел известность, написав несколько лет назад книгу о той операции.

Словом, «Черный клановец» — это сам Спайк Ли и его взгляд на мир — несправедливый, жестокий, но так им любимый.