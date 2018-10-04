Богач, пришелец и опыты: почему надо идти на «Веном»

В мировой прокат вышел долгожданный кинокомикс «Веном» с Томом Харди в главной роли — первый проект из совместной вселенной Sony и Marvel. Долгожданной эта картина стала не просто так — инопланетный симбиот Веном, появившийся в «марвеловских» комиксах еще в 1984 году, быстро завоевал популярность у читателей. А после феноменального успеха киновселенной Marvel и перезапуска Человека-паука создание отдельного фильма про Венома было вопросом времени.

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Репортер местного телеканала в Сан-Франциско Эдди Брок (Харди) берет интервью у нечистого на руку миллиардера Карлтона Дрейка (Риз Ахмед). Он давно подозревает бизнесмена в грязных делишках, однако босс телеканала запрещает Броку задавать неудобные вопросы. Тем не менее, Эдди идет на принцип и изрядно старается насолить Дрейку, в результате чего тот прерывает интервью. Как следствие, главный герой лишается работы, заканчивает отношения с невестой (Мишель Уильямс), переезжает в маленькую квартирку и пытается свести концы с концами. Однако он решает докопаться до истины и вскрыть неприглядную правду о Дрейке и случайным образом заражается инопланетным симбиотом Веномом в лаборатории миллиардера.

Режиссером фильма стал известный по черной комедии «Добро пожаловать в Zомбилэнд» Рубен Флейшер, что стало правильным выбором продюсеров.

Еще восемь лет назад в фильме про нашествие зомби постановщик смог изрядно рассмешить публику, при этом отлично сняв экшн-сцены. В «Веноме» и того, и другого предостаточно.

Все погони и драки, приправленные красивыми спецэффектами, смотрятся на одном дыхании. Со времен «Zомбилэнда» Флейшер отточил свои технические навыки и выдал ряд сверхдинамичных эпизодов (ради этого, пожалуй, стоит пойти в IMAX, чтобы получить полную дозу адреналина от схваток). С комедийной частью картина также справляется, выдавая ряд уморительных диалогов Эдди Брока с живущим в нем Веномом.

Создатели фильма сознательно придали картине легкость и доступность любому зрителю, ставя перед собой цель развлечь публику. И основная задача выполнена на сто процентов — картина не дает заскучать. Но в то же время хорошо известная и старая история про Джекилла и Хайда, олицетворяющая темную и светлую стороны человека, не скрыта от глаз. Фильм умудряется при всей своей непосредственности задать несколько важных вопросов и заложить в свою основу совсем не детский конфликт.

Безусловной же удачей картины стал исполнитель главной роли Том Харди, который в последнее время является одним из самых востребованных актеров. Харди не просто изобразил конфликт двух разных сущностей, а смог добавить неоднозначности персоне самого Эдди Брока, который изначально представляется неплохим парнем со своими жесткими принципами. Однако Харди смог поставить большой знак вопроса перед зрителем. Эдди, вне всяких сомнений, недоволен присутствием в своем организме Венома, не обладающего ни моралью, ни какими-либо этическими ограничениями. Но в финале картины носитель меняется, как меняется и сам симбиот.

Брок не просто смиряется с существованием инопланетянина, а, похоже, начинает испытывать от этого удовольствие. В тоже время сам Веном получает несколько уроков того, как правильно вести себя в мире людей.

Отсутствие Человека-паука — главного противника Венома — нисколько не портит фильм. В конце концов, это история о появлении персонажа на нашей планете, и она полностью сконцентрирована на симбиоте. Появление на экране любимого всеми детьми супергероя неумолимо бы отвлекло внимание зрителя от Венома, превратив картину в кроссовер, который вполне может появиться в будущем.

В сцене после титров авторы запрятали большой сюрприз для фанатов вселенной Человека-паука, представив одного из ключевых злодеев и антагонистов Питера Паркера. И можно уверенно сказать, что продолжения истории о Веноме и Броке фанаты будут ждать с нетерпением.