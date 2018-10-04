Ушла легенда: Россия прощается с Романом Карцевым. ОНЛАЙН

Говоря о последних неделях жизни Карцева, его сын также рассказал, что происходило с артистом после перенесенного инсульта. «Потом его вроде бы чуть-чуть откачали. Он начал чуть-чуть ходить. А потом какая-то инфекционка присоединилась. И все. Три недели назад его ввели в искусственную кому. И вот… Все банально», — передает его слова ФАН.