Ушла легенда: Россия прощается с Романом Карцевым. ОНЛАЙН

- 323534 просмотра Загитова своим внешним видом свела Германию с ума
- 239742 просмотра The Bell: правительство России планирует отказаться от доллара
- 216326 просмотров ЦСКА обыграл «Реал» в матче Лиги чемпионов
- 125911 просмотров СМИ узнали о планах ввести жесткую норму энергопотребления
- 105884 просмотра Пассажиров спасают с горящего парома в Балтийском море
- 99744 просмотра Полиция Лас-Вегаса расследует дело об изнасиловании со стороны Роналду
- 81145 просмотров Путин: в высоких ценах на нефть виновата администрация Дональда Трампа
Бывший главный редактор журнала «Огонек» Виктор Лошак: «Для нашего поколения, выросшего в Одессе, Рома был родным человеком и при этом был кумиром. Рома умел видеть смешное в жизни. Это потрясающее качество — видеть и чувствовать смешное, а потом об этом рассказывать. Он нам рассказывал о жизни, а мы смеялись».
Театральный режиссер Михаил Левитин: Я говорил с ним по телефону примерно месяц назад. Он был очень недоволен тем, что происходит на эстраде. При этом он не жаловался. Роман просто говорил: «Ты это видел?»
Слово взял Михаил Жванецкий.
«Вот я сейчас сижу и смотрю на неподвижное лицо очень дорогого мне человека. Больше ничего не могу сказать», — признался дрожащим голосом писатель-сатирик и отошел от микрофона.
Ведущий траурного мероприятия объявил о начале церемонии прощания с Романом Карцевым.
Рядом с гробом, в котором находится тело артиста, традиционно сидят его близкие. Смотря на экран, где демонстрируются фотографии Карцева разных эпох, они с трудом сдерживают слезы.
На гражданской панихиде, естественно, присутствует и Михаил Жванецкий, близкий друг Карцева.
На траурную церемонию прибыла Лариса Долина.
Большой зал клуба писателей Центрального Дома литераторов постепенно заполняется людьми. На сцене стоит гроб с телом артиста, из динамиков звучит печальная музыка.
Соболезнования в связи со смертью Карцева среди прочих выразил и президент России Владимир Путин. «В этот скорбный час примите мои соболезнования и слова искренней поддержки. Скончался Роман Аншелевич Карцев — светлый, талантливый артист, человек удивительного обаяния и чувства юмора. Его знали и любили зрители всех поколений, ценили за творчество, преданность искусству, профессионализм, за искрометные выступления на эстраде, яркие роли в театре и кино», — подчеркнул глава государства.
Говоря о последних неделях жизни Карцева, его сын также рассказал, что происходило с артистом после перенесенного инсульта. «Потом его вроде бы чуть-чуть откачали. Он начал чуть-чуть ходить. А потом какая-то инфекционка присоединилась. И все. Три недели назад его ввели в искусственную кому. И вот… Все банально», — передает его слова ФАН.
Напомним, что Романа Андреевича не стало 2 октября. Народный артист страны скончался после непродолжительной болезни. По словам его сына, актер после инсульта и инфекционного заболевания три недели находился в искусственной коме.
Похороны Романа Андреевича состоятся сегодня же и пройдут вскоре после окончания церемонии прощания с актером. Карцева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве в закрытом для публики режиме.
Отметим, что сама церемония прощания с артистом начнется в 11.00 мск. Пройдет она в Центральном доме литераторов.
В Москве пройдет церемония прощания с народным артистом России Романом Карцевым, ушедшим из жизни 2 октября в возрасте 79 лет. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию траурного мероприятия.