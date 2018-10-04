«Все дело в пирогах»: как Кристиан Бэйл стал помощником Буша

В сети появился первый трейлер политической драмы «Вице-президент», главную роль в которой исполнил Кристиан Бэйл. В проекте кинокомпании Annapurna 44-летний актер сыграл знаменитого американского политика Дика Чейни, работавшего в администрациях нескольких президентов США: при Джеральде Форде он руководил аппаратом Белого дома, при Джордже Буше-старшем он занимал пост министра обороны, а при Буше-младшем был вице-главой государства.

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Режиссером картины, премьера которой запланирована на декабрь этого года, выступил Адам Маккей, он же написал и сценарий к фильму. 50-летний кинематографист, как известно, является лауреатом премии «Оскар» — заветную статуэтку он получил в 2016 году, когда его «Игра на понижение» (с тем же Бэйлом в главной роли) победила в номинации «Лучший адаптированный сценарий». Продюсируют «Вице-президента», среди прочих, Уилл Феррелл и Брэд Питт.

Помимо Бэйла, в новом творении Маккея снялись Эми Адамс, сыгравшая Линн Чейни, супругу Дика, Стив Карелл (Дональд Рамсфельд, министр обороны США в 2001-м — 2006 годах) и Сэм Рокуэлл, которому досталась роль Джорджа Буша-младшего.

Ради съемок в политической драме Кристиан, по информации СМИ, серьезно поднабрал в весе (почти 20 кг). На подобные жертвы оскароносный актер (лучшая мужская роль второго плана в «Бойце»), впрочем, пошел далеко не в первый раз: по ходу карьеры артист неоднократно толстел (для работы над «Аферой по-американски», например), становился настоящим атлетом (ради «Темного рыцаря» Кристофера Нолана), а также превращался в ходячий скелет («Машинист»).

Отвечая на вопрос о том, как ему в очередной раз удалось столь кардинально изменить вес, Бэйл признался, что «просто ел много пирогов».

Сюжет «Вице-президента» будет построен вокруг наиболее важных моментов жизни известного политика. В фильме покажут, как республиканец пытался избежать участия в боевых действиях во Вьетнаме и как стал вторым лицом США.

Политическая карьера Дика Чейни началась в конце 60-х, когда уроженец Вайоминга присоединился к администрации президента Ричарда Никсона. В 70-х он являлся заместителем главы администрации Джеральда Форда, а уже в следующем десятилетии был руководителем Комитета республиканской политики и парламентским организатором республиканцев.

В 1989 году его назначили на пост министра обороны — на нем Чейни проработал вплоть до 1993-го, после чего на время оставил политическую деятельность, занявшись бизнесом. Полноценно вернулся в политику он уже при Джордже Буше-младшем, став вице-президентом США: этот пост он занимал на протяжении восьми лет.

Чейни, открыто критиковавшего решения Барака Обамы, неоднократно называли одним из самых влиятельных политиков в истории США. Он также дважды был временно исполняющим обязанности главы государства, заменяя Буша-младшего, когда тот находился под наркозом во время проведения медицинских процедур.

В 2017 году политик, комментируя слухи о вмешательстве России в последние выборы президента США, победу на которых одержал Дональд Трамп, назвал действия отечественной стороны «актом насилия».

«На данном этапе нет никаких аргументов в пользу того, что выборы президента Трампа каким-то образом не были законными, но также нет никаких сомнений в том, что глава России Владимир Путин и его правительство прилагают очень серьезные усилия для вмешательства в наши основные, фундаментальные демократические процессы. В некоторых кругах это будет рассматриваться как акт войны», — передает его слова Politico.

В ответ на заявление Чейни российский сенатор Алексей Пушков посоветовал американскому политику, «виновному в агрессии в Ираке», впредь не комментировать подобные вопросы.

«Чейни, виновный в агрессии в Ираке и его разрушении, обвинил Россию в «акте агрессии» против США, — написал Пушков в своем твиттере. — Вот уж кому лучше точно молчать, чем говорить».