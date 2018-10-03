Женский танковый экипаж: как Поклонская снялась в кино

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма и уроженка Луганской области Наталья Поклонская решила освоить еще одну профессию — она снялась в фильме «Ополченочка».

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Заключительные кадры с участием российского парламентария были сняты съемочной группой кинокомпании «Лугафильм» в пресс-центре «Луганскинформцентра» в среду, 3 октября.

По сюжету, Поклонская на брифинге в 2016 году прокомментировала ситуацию в Донбассе. Съемка прошла без дубля, с первого раза. Перед началом съемок депутат просмотрела презентованный кинокомпанией тизер фильма.

«Вы большие молодцы, у меня дрожь по коже, правда, дух захватывает! Вот, что значит простое слово — патриотизм. Сколько душ, сколько жизней, сколько судеб оно в себя включает», — рассказала Поклонская о своих впечатлениях.

Генеральный продюсер фильма, офицер Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, руководитель ансамбля «Новороссия» Роман Разум, в свою очередь, рассказал, что в общем съемки длились 68 рабочих смен.

«В проекте были задействованы все службы — МВД, МЧС, МГБ, Министерство культуры ЛНР,

особо важный вклад внесла Народная милиция со своим огромным ресурсом. Мы снимали танковые бои, бои между «укропами» (военнослужащими ВСУ) и нашими соединениями, нам пришлось порой реконструировать сражения на Светлодарской дуге, сделали огромную работу», — пояснил творческий деятель и по совместительству силовик.

Он пояснил, что теперь компания уходит в постпродакшн — монтаж, озвучка, и поделился планами сделать премьеру фильма к маю 2019 года — к пятилетию образования ДНР и ЛНР.

«Во время съемок появлялись уникальные люди, которые до этого никогда в камеру не смотрели, но проявляли себя с уникальным талантом. Вы их скоро увидите на экране. Я бы отметил, что некоторые актеры украинского театра на Оборонной, я бы сказал, реально актеры первой величины, о которых, можно сказать, плачет российский кинематограф», — рассказал Разум.

Сценарист и помощник режиссера Борис Табачник добавил, что работа над проектом началась в ноябре 2016 года.

«Мы все работали очень дружно, это очень приятно. Делали мы этот проект для людей, которые сейчас живут в Донбассе, для всего мира, потому что мир должен знать правду о том, что здесь происходит», — сказал он.

Главные роли трех героинь фильма, составивших женский танковый экипаж,

сыграли заслуженная артистка ЛНР, актриса Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной Наталья Стародубцева и московские актрисы Наталья Колоскова и Мария Перн. Также в основных ролях зрители увидят известных московских киноактеров Юрия Миронцева, Анатолия Фалынского, Вилена Бабичева и актеров луганских театров.

В прошлом году Поклонская снялась в клипе группы «Скрэтч» на песню «Корабли», посвященную вхождению Крыма в состав России. По словам самой Поклонской, у нее давно было в планах создать проект в честь присоединения Крыма, поэтому она была рада принять участие в работе над клипом, передает НСН.

Сюжет показывает путешествие игрушечного корабля, преодолевающего преграды на своем пути по реке. Корабль символизирует собой полуостров, возвращающийся в состав России. Поклонская встречает детскую игрушку в финале видео и отдает маленькому мальчику.

«Крым прошел через трудности, и, наверное, это нужно было нам пройти. Так становишься крепче, переоцениваешь ценности. Значение слова Родина, к сожалению, в современном мире многие не могут прочувствовать. А через язык музыки можно донести до молодежи главные человеческие ценности», — сказала сама Поклонская.

В мае 2016 года Поклонская снялась в клипе на песню «От героев былых времен» из фильма «Офицеры». Видео было опубликовано в Интернете накануне Дня Победы, а также появилось в эфире федеральных каналов, передает ФАН.

Как сказала сама Поклонская, «Офицеры» — один из ее любимых фильмов.

В съемках клипа на песню «От героев былых времен» также приняли участие сотрудники крымской прокуратуры, службы судебных приставов, регионального управления ФСБ, представители Нацгвардии, а также группа «Маленькие прокуроры» и студенты Крымской академии прокуратуры.

Местом съемок стали мемориальный комплекс на месте концлагеря «Красный» около Симферополя и памятник морякам-десантникам недалеко от Евпатории. Поклонская подчеркнула, что эта инициатива правоохранителей Крыма призвана обратить внимание на то, как важно передавать из поколение в поколение память о великой Победе.

«Мы хотели показать, что наша Победа всегда остается с нами. Наши деды и прадеды выгнали фашистов с нашей земли, отстояли нашу Родину», — пояснила прокурор Крыма.

Вместе с Поклонской в клипе снялась ее 11-летняя дочь Анастасия. По словам Поклонской, до этого момента они никогда не показывались на публике вместе в целях безопасности. Как рассказала глава регионального надзорного ведомства, школьница посещает занятия по актерскому мастерству.

«Она с нетерпением ждала, когда покажут этот клип. Очень переживала, и теперь очень этим гордится. У дочки уже есть и дальнейшие творческие планы», — пояснила Поклонская.