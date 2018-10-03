«Вы, мне кажется, идиот»: Скабеева выгнала гостя из студии

Во время прямого эфира программы «60 минут» ведущая Ольга Скабеева попыталась выгнать из студии Никиту Исаева — лидера движения «Новая Россия». Женщина возмутилась его заявлениями по поводу того, что коммунизм и фашизм — это схожие вещи. На ток-шоу обсуждался закон, недавно внесенный на рассмотрение в украинскую Раду, о приравнивании понятия «русский мир» к нацистской пропаганде.

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Как выяснилось, Исаев поддерживает эту инициативу, а также одобряет снос памятников Ленину в украинских городах. Несогласная с его позицией Скабеева отметила, что, к счастью, Исаев не отвечает за принятие решений в Раде. После чего Исаев начал повышать голос и перестал реагировать на призывы к порядку.

«Уходите, пожалуйста, Никита Олегович, вон отсюда. Вы, мне кажется, идиот, Никита Олегович», — сказала Скабеева.

Скандалы во время прямого эфира на российском телевидении не редкость. На программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский сцепились с самарским депутатом Александром Хинштейном. Во время эфира Жириновский назвал Хинштейна «завистником обычным, мракобесом», в то время как самарский депутат начал все записывать на камеру.

В ответ на оскорбления Хинштейн стал угрожать, что будет жаловаться в комиссию по этике.

В своем твиттере Александр Хинштейн написал, что после завершения съемки лидер ЛДПР Владимир Жириновский в свойственной ему манере пытался прогнать его с передачи, успокоившись только после включения камер.

Еще один громкий скандал произошел на телеканале НТВ во время ток-шоу «Место встречи». Российский тележурналист Андрей Норкин выгнал из студии своего ток-шоу «Место встречи» в прямом эфире председателя правления украинского Центра стратегических исследований Павла Жовниренко за попытку перебить ведущего, пока тот вводил зрителей в курс дела перед следующей частью обсуждения.

Выпуск был посвящен кризису на Украине. Речь шла о расколе церкви на Украине и назначении Константинопольским патриархом Варфоломеем своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине».

«Я должен напомнить, что даже по церковным канонам патриарх Варфоломей не имеет права на подобные решения. Поскольку не является главным...» — начал повествование ведущий НТВ, однако с этого места его начал перебивать Жовниренко.

«Вы можете помолчать или нет? У вас недержание что ли? — отреагировал Норкин. — Выключите ему микрофон, пожалуйста, я просто не могу работать».

Украинский эксперт не уступил и продолжил делиться своей точкой зрения.

«Так, идите отсюда, пожалуйста. Вы меня вывели. Будьте добры — покиньте студию. Ариведерчи», — принял решение ведущий.

Украинский аналитик ушел, но напоследок высказался: «Вы боитесь правды. Но правда восторжествует. Россия вспрянет ото сна».

«Человек прекрасно понимает, что, поскольку он старше меня – по... я ему дать не могу в прямом эфире», — пояснил Норкин.

В этой же студии той же программы во время обсуждения ситуации в Донбассе Норкин подрался с украинским политологом Дмитрием Суворовым. Экспертом на программу был приглашен немецкий депутат Андреас Маурер, бывавший на востоке Украины. Он рассказывал о гибели сотен детей в во время боевых действий. На это Суворов потребовал продемонстрировать фотографии погибших. После яего Норкин схватил Суворова за плечо.

«Я не помню, кто первый применил физическую силу. Все было в каком-то вихре, в тумане. Ко мне подскочил Андрей Норкин, я успел снять очки, ну и дальше уже пошли в рукопашную, на меня навалилась груда тел», — объяснился после передачи Суворов.

Ведущий не стал делиться мнением по поводу случившегося. В самой телекомпании потасовку комментировали так: «Программа «Место встречи» выходит в прямом эфире. Темы обсуждаются самые острые. Случается, что участники дискуссии не всегда могут сдержать зашкаливающие эмоции. Телеканал НТВ приносит свои извинения зрителям, которые стали свидетелями этой сцены».

Соведущая Ольга Белова поддержала коллегу: «После того хамства и беспринципной позиции, озвученной украинским экспертом, другого исхода быть не могло. Я, к сожалению, женщина, и не смогла приложить руку».