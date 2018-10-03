Добродушные соседи: фанаты Леди Гаги атаковали «Венома»

Фанаты певицы Леди Гаги заполонили интернет негативными отзывами на блокбастер «Веном», чтобы повысить спрос на фильм «Звезда родилась», главную роль в котором сыграла их кумир, пишет Buzzfeed. Отмечается, что множественные поклонники эпатажной артистки решились на такой сомнительный шаг, опасаясь, что новую картину с ее участием посмотрит меньше зрителей, чем если бы она вышла в другое время.

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Дело в том, что боевик с Томом Харди — едва ли не главная премьера всего октября — дебютирует на американских экранах уже в эту пятницу (в России — днем ранее), то есть синхронно с музыкальной мелодрамой Брэдли Купера.

По мнению наиболее инициативных фанатов Леди Гаги, данный факт крайне негативно скажется на посещаемости и сборах ленты «Звезда родилась» (что очень сомнительно, учитывая абсолютно разные целевые аудитории проектов), а значит, частично лишит их любимую певицу и актрису заслуженного успеха.

Любопытно и то, как именно был раскрыт коварный план почитателей таланта 32-летней артистки. Так, пользователи сети заподозрили неладное, когда увидели внушительный шквал критики, обрушившийся на «Венома» еще до мировой премьеры. Причем смутило их даже не количество негативных отзывов, а до боли похожие друг на друга рекомендации и намеки в стиле «Кстати, в кино выходит отличный фильм «Звезда родилась», обязательно пойду на него с женой вместо этого ужаса».

В итоге журналисты BuzzFeed связались с одним из таких критиков, и тот сказал прямо: «Да, это делаем мы, ярые фанаты Леди Гаги. Мы создаем фальшивые аккаунты, чтобы испортить премьеру «Венома». Оба фильма выходят в один день, и мы очень хотим, чтобы зрители выбрали именно «Звезда родилась».

От комментариев по поводу произошедшего отказались и в Warner Bros., и в Sony — студиях, под эгидами которых и выходят эти два фильма.

«Звезда родилась» — это режиссерский дебют Купера, известного голливудского актера (четыре номинации на «Оскар»), снявшегося, например, в «Мальчишнике в Вегасе» и «Областях тьмы». Лента, в которой, помимо Леди Гаги и самого Купера, сыграли Сэм Эллиотт и Дэйв Шаппелл, представляет из себя ремейк одноименного мюзикла, впервые вышедшего на экраны еще в 30-х годах прошлого века, после чего переснимавшегося еще дважды (что интересно, это всегда приводило к триумфам на «Оскаре»). Творение Купера было достаточно тепло встречено на минувшем Венецианском кинофестивале и даже получило там специальный приз Кристофера Смитерса.

В центре сюжета музыкальной мелодрамы кантри-музыкант Джексон Мейн, некогда славная карьера которого рушится на глазах, и молодая талантливая певица Элли, мечтающая о всемирном признании. Между ними завязывается страстный роман, и девушка при помощи опытного Мейна вскоре достигает успеха, однако самому мужчине от этого только тяжелее.

Изначально Купер приходил в проект исключительно в качестве исполнителя главной роли, тогда как режиссером на тот момент (речь про 2012 год) был Клинт Иствуд.

Все, казалось, было готово к скорому старту съемок, однако долгострой вновь застопорился из-за беременности Бейонсе Ноулз, которая должна была сыграть Эмму. Узнав об этом, Иствуд отказался от мюзикла, переключившись на другие проекты, а уже спустя без малого три года «Звезда родилась» была доверена Куперу.

Что же касается «Венома», то режиссером блокбастера про становление одного из главных антагонистов Человека-паука выступил Рубен Фляйшер, создатель «Добро пожаловать в Zомбилэнд» и «Охотников на гангстеров». Примечательно, что ранее суперзлодей уже появлялся на большом экране, — в третьей части франшизы Сэма Рэйми с Тоби Магуайром в роли Питера Паркера, вышедшей в 2007 году. Венома в том фильме сыграл Тофер Грейс — и было это не очень убедительно (как, впрочем, и вся картина в целом, после которой франшиза отправилась на перезапуск, — еще менее удачный).