«Я выбираю насилие»: юбилей Серсеи Ланнистер

Известная британская актриса Лина Хиди, которая пришла к всемирной славе благодаря роли Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов», отмечает 45-летний юбилей. Хиди родилась на Бермудских островах в семье полицейского. В то время ее отец был там расквартирован. Семья вернулась в Великобританию, когда ей исполнилось пять лет. В детстве Хиди занималась балетом, а уже, будучи подростком, начала участвовать в школьных и студенческих спектаклях.

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Юная актриса дебютировала в кино рано — в 18 лет, когда ее пригласили на роль в фильме «Земля воды» — одноименной экранизации выдающейся книги Грэма Свифта.

Фоторепортаж: Серсее Ланнистер -- 45 __is_photorep_included10915099: 1

На съемках она познакомилась с уже хорошо известным соотечественником Джереми Айронсом. Надо сказать, что Лине Хиди повезло в начале своей карьере, так как ее экранными партнерами часто выступали выдающиеся актеры. В 1993 году на экраны вышел фильм «Остаток дня», получивший восемь номинаций на «Оскар». Хиди сыграла в нем небольшую роль, однако смогла набраться опыта у Энтони Хопкинса, Эммы Томпсон, Кристофера Рива и Хью Гранта.

В 1994 году Хиди снялась в первой крупной роли в картине «Книга джунглей» по книгам Редьярда Киплинга, а в 1997-м оказалась в одном кадре с легендой британского кино Ванессой Редгрейв в фильме «Миссис Дэллоуэй» — экранизации одноименного произведения Вирджинии Вульф.

Хиди постепенно завоевывала славу и терпеливо шла к зениту своего успеха. Уже в нулевых годах актриса стала сниматься в более массовых проектах, рассчитанных на широкого зрителя. Она поработала с Мэттом Деймоном и Хитом Леджером в «Братьях Гримм» Терри Гиллиама, в романтическом триллере «Одержимость» с Гвинет Пэлтроу и Аароном Экхартом и в экранизации Александра Пушкина под названием «Онегин» с Рэйфом Файнсом и Лив Тайлер.

В 2006 году на экраны вышел хит «300 спартанцев» тогда еще начинающего режиссера Зака Снайдера.

Хиди сыграла в фильме жену царя Леонида. Огромный успех картины и приобретенный ей культовый статус сыграл на руку Хиди, которую стали чаще приглашать в Голливуд. В 2008 году она сыграла Сару Коннор в популярном сериале «Терминатор: Битва за будущее», который продлился два сезона.

Но, конечно, главной ее ролью стала и до сих пор остается коварная королева-регент Серсея Ланнистер в главном сериале 10-х годов «Игра престолов». Участия Хиди в проекте могло и не случиться, если бы не ее хороший друг Питер Динклейдж. Актер уже был утвержден на роль Тириона, но найти исполнительницу его сестры Серсеи долго не могли. Динклейдж пришел к продюсерам и предложил им попробовать Хиди. Дальнейшая история хорошо всем известна.

Серсея — один из ключевых персонажей сериала, главный антагонист, всячески ненавидимый армией поклонников. На ее совести не одна тысяча смертей, а ее жажда власти и решимость удержать железный трон постепенно становятся нарицательными. Работа Лины Хиди в «Игре престолов» принесла ей без всяких оговорок всемирную славу и признание критиков. Она была номинирована на «Эмми» и «Золотой глобус», получила кучу других наград и в конечном итоге в 2017 году стала самой высокооплачиаемой телевизионной актрисой в мире.

Хиди подписала контракт на $2 млн за серию за седьмой и восьмой сезоны сериала.

Вместе с ней такой же контракт подписали исполнители ключевых ролей Кит Харрингтон (Джон Сноу), Эмилия Кларк (Дейtнерис Таргариен), Николай Костер-Вальдау (Джейми Ланнистер) и Питер Динклейдж (Тирион Ланнистер).

Удивительно, но после роли Серсеи актрису не стали очень уж активно приглашать на ведущие роли в блокбастерах, хотя ее популярность ничуть не меньше топовых голливудских звезд. Возможно, отчасти этому поспособствовал коммерческий провал фильма «Судья Дредд 3D» в 2012 году. Фильм с бюджетом в районе $40 млн собрал в международном прокате примерно такую же сумму и не смог отбить затраты на рекламу. Продюсеры же сделали большую ставку на экранизацию культового комикса.

Сценарий к ленте написал сам Алекс Гарленд, а критики очень тепло приняли картину, и даже создатель комикса похвалил экранизацию. Лестных отзывов заслужила и сама Хиди сыгравшая главного злодея Мадлен Мадригал — беспощадную главу наркокартеля в антиутопичном городе будущего.

Зато огромного коммерческого успеха на следующий год добился малобюджетниый хоррор «Судная ночь», где Хиди выступила партнером Итана Хоука. Кассовые сборы картины почти в 30 раз превысили бюджет и продюсеры тут же создали целую франшизу, в которой сама Хиди уже участия не принимала.

Сейчас Хиди занята завершением «Игры престолов». Что касается большого экрана, то в ближайшие два года выйдет сразу четыре фильма с участием актрисы, которые сейчас находятся в стадии производства.