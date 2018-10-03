«Дико, например»: Фараон устал от домогательств фанаток

Рэп-артист Глеб Голубин (он же Фараон), известный хитами «5 минут назад» и «Дико, например», в интервью Юрию Дудю посетовал на домогательства фанаток. Исполнитель признался, что ему неприятно нарушение границ личного пространства, на концертах с него нередко пытаются снять штаны, а после — засыпают предложениями интимного характера. Близкие отношения он предпочитает заводить с «телками, которые его не особо знают», потому что с поклонницами «слишком просто».

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Однажды на концерте один из поклонников, стоя прямо у сцены, очень настойчиво привлекал внимание исполнителя. Со слов очевидцев, молодой человек все время трогал рэпера и даже несколько раз пытался стянуть с него джинсы. Артист не смог долго это терпеть и постарался убедить зрителя, что тот не прав и надо прекратить.

По всей видимости, ответ фаната Глеба не удовлетворил, и рэпер ударил назойливого поклонника ногой по голове прямо со сцены. О последствиях конфликта ничего не известно.

В этом же интервью Фараон рассказал, что очень любил свою бывшую девушку Алесю Кафельникову — дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова. В 2017 году они несколько месяцев были парой.

Алеся рассказывала, что услышала песню Глеба, которая ей очень понравилась, и решила подписаться в инстаграме — так началось их общение. Отец Алеси не одобрял их отношений, считая, что рэпер на нее будет плохо влиять. Это молодых влюбленных не остановило, и они вскоре решили съехаться.

Глеб родился в Москве 30 января 1996 года. В детстве серьезно занимался футболом, выступал за клубы «Локомотив», «ЦСКА» и «Динамо». Будучи студентом журфака МГУ в 2014 году он начал записывать музыку. Довольно быстро добившись успеха, молодой музыкант оказался не вполне готов ко всем его плодам.

«Я столкнулся с проблемами людей, которые сталкиваются с ними уже в определенном возрасте. А я сталкивался с этими проблемами, когда не было опыта еще совсем. И мне приходилось учиться, на лету схватывать. Идешь ты в универ, грубо говоря на пару, а тебя от метро до твоей пары преследуют люди. Просто идут за тобой молча — и все. И ты знаешь, что они идут за тобой. Они не могут ни подойти, ни сфотографироваться, ничего не могут спросить, потому что их оковывает какое-то неизвестное мне чувство. И они за тобой ходят, ходят... Это странно», — поведал артист.

Карьера музыканта ожидаемо мешала учебе Глеба в МГУ. Из-за концертных туров он постоянно пропускал занятия, но в последний момент наверстал упущенное и был допущен к защите диплома, на которой его чуть не завалили, — но спасла научная руководительница. Во время интервью выяснилось, что Юрий Дудь тоже учился у этой преподавательницы.

По словам Фараона, однокурсники относились к ставшему знаменитостью однокашнику по-разному. Одни смеялись, другие опускали глаза при встрече, другие позитивно реагировали и просили вместе с фотографироваться.

В ходе разговора речь зашла и о дружбе Фараона с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. В августе 2018 года они выпустили совместный трек «Солярис», а до этого появились вместе в ютьюб-шоу «Пышечка».

По словам Глеба, Сергей сам позвонил ему и пригласил пообщаться: у музыкантов оказалось много общего, и они подружились. По мнению Фараона, у них очень схожее мировозрение. К тому же он считает, что у Шнура есть чему поучиться.

«У него необъятная база данных музыкальная. Серега делает музыку. Музыку Сереги любит очень много людей. Потому что это отличная музыка. Как делается музыка? Музыка делается так: то, что ты воспроизводишь, ты уже когда-то это слышал, просто ты это перерабатываешь. И то же самое Серега. Серега знает очень много музыки. И любит очень много музыки. Он как библиотека. И его музыка сама по себе уникальна и интересна».