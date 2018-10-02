Трейлеры недели: «Люди Икс», «Человек-паук» и другие

«Люди Икс: Темный Феникс» («X-Men: Dark Phoenix»), Саймон Кинберг

Вышел первый трейлер очередного фильма из вселенной Людей Икс под названием «Люди Икс: Темный Феникс». После успешных «Дней минувшего будущего» франшиза пополнилась не слишком тепло воспринятым «Апокалипсисом». На это раз создатели экранизировали еще одну культовую арку комиксов про мутантов, которая так и называется «Темный Феникс». В первоисточнике центральным персонажем глобального события стала Джин Грей, которая в конечном итоге не смогла справиться со своими превосходящими всех мутантов (и даже Чарльза Ксавьера) силами и превратилась в сверхмогущественное создание Темный Феникс, способное в один миг уничтожить нашу планету.

Реклама

Попытки обратиться к одному из самых популярных марвеловских эвентов делались еще в картине «Люди Икс: Последняя битва», но там по этой сюжетной линии прошлись по касательной, и выглядела она неярко.

«Человек-паук: Через вселенные» («Spider-Man: Into the Spider-Verse»), Боб Персичетти, Питер Рэмзи, Родни Ротман

Еще немного марвеловского продукта. Опубликован второй трейлер полнометражного мультфильма «Человек-паук: Через вселенные», который расскажет о разных версиях популярного супергероя из параллельных вселенных. Картина отличается непривычной для Голливуда рисовкой, и, несмотря на 3D-технологии, стилизована под рисованные мультфильмы, чего так не хватает в западной анимации в последние годы.

«Крид 2» («Creed II»), Стиве Кейпл

Второй трейлер долгожданной боксерской драмы «Крид 2» появился в интернете. На этот раз легендарный Рокки Бальбоа в исполнении Сильвестра Сталлоне будет готовить сына Аполло Крида к принципиальному поединку с отпрыском самого Ивана Драго, который в четвертой части франшизы убил Аполло на ринге. Второй ролик примечателен тем, что в нем зрители, наконец, увидели столкновение взглядов Сталлоне и играющего Драго Дольфа Лундгрена.

«Они не состарятся» («They Shall Not Grow Old»), Питер Джексон

Автор киносаги «Властелин колец» Питер Джексон готовится в следующем месяце представить свой новый проект — документальный фильм о Первой Мировой войне. Но имя режиссера говорит само за себя, и картина будет крайне необычной. Джексон собрал хронику той войны, отреставрировал и оцифровал видео, затем его раскрасил и вдобавок ко всем еще и озвучил. Как бы то ни было техническая сторона ленты уже интригует.

«Холмс и Ватсон» («Holmes & Watson»), Этан Коэн

Появился трейлер очередного экранного прочтения всемирно известной истории о Шерлоке Холмсе. На этот раз создатели картины «Холмс и Ватсон» решили вдоволь посмеяться над классическими персонажами. А помогут зрителю в этом выглядящий очень смешным на бумаге актерский дуэт Уилла Феррелла и Джона Си Райли и режиссер Этан Коэн, известный своими сценариями к «Идиократии», «Мадагаскару 2», «Людям в черном 3», а также мультсериалам «Царь горы» и «Американский папаша».

Режиссер Декстер Флетчер и актер Тэрон Эджертон после картины «Эдди «Орел» вновь объединились для воплощения на экране реальной истории реального человека. Однако теперь они обратились к одному из самых известных людей планеты — Элтону Джону. Эджертон сыграет самого сэра Элтона. Картина же названа в честь одного из знаменитых хитов музыканта «Rocketman».

«Крепость Намхансансон» («Namhansanseong»), Хван Дон Хёк

Появился трейлер южнокорейского исторического эпика «Крепость Намхансансон» об осаде маньчжурами корейской крепости на горе Намхансан в 17-м веке. Картина изобилует красивыми битвами, костюмами и пейзажами. Главным же украшением фильма станет корейская суперзвезда Ли Бён Хон, успевший сняться в ряде голливудских блокбастеров.

«Злоумышленник» («Malevolent»), Олафа Йоханнессонн

Вышел трейлер «нетфликсовского» хоррора «Злоумышленник» исландского режиссера Олафа Йоханнессонна. Фильм расскажет о паре мошенников, которые проводят «паранормальные» расследования, зарабатывая на этом деньги. Однако в один прекрасный момент главные герои сталкиваются с настоящей мистикой.

«Дикая жизнь» («Wildlife»), Пол Дано

Появился новый трейлер семейной драмы Пола Дано «Дикая жизнь». Дано подписал на свой проект звездных Джейка Джилленхолла и Кэри Маллиган, которые сыграют супружескую пару на грани развода. Фильм расскажет историю глазами подростка, который видит все проблемы в семье и старается пережить все невзгоды.

«Темное зеркало» («Look Away»), Асаф Бернштейн

Вышел трейлер подросткового хоррора «Темное зеркало» Асафа Бернштейна, известного по крепкому израильскому триллеру «Долг». По сюжету 18-летняя старшеклассница меняется местами со своим злым двойником из зеркала, который начинает воплощать в жизнь все ее самые дикие желания. О том, что из этого вышло, можно получить представление из трейлера.