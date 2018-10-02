«Никогда не был звездным»: каким запомнят Романа Карцева

Народного артиста России Романа Карцева, который скончался накануне на 80-м году жизни, похоронят на Аллее актеров на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила ФАН исполняющая обязанности директора продюсерского центра Москонцерта Людмила Карчевская. Она уточнила, что в данный момент определяются дата и время похорон.

«Известно, что Романа Андреевича похоронят на Троекуровском кладбище, на Аллее актеров. Но пока не решили, где будут прощаться с народным артистом.

Стоит вопрос — или это будет Дом литераторов, или это будет Союз театральных деятелей РФ, или это будет Московский театр Et Cetera под руководством Александра Калягина», — объяснила представительница Москонцерта.

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О смерти известного советского и российского актера театра, кино и эстрады Романа Карцева 2 октября сообщила на своей странице в фейстбуке супруга актера Михаила Жванецкого Наталья. Карцев скончался после непродолжительной болезни. По словам его сына, артиста Павла Кассинского, его отец после инсульта и инфекционного заболевания три недели находился в искусственной коме.

«Мы все болеем. К сожалению, от этого никто не застрахован. Старость — штука такая, она приходит ко всем», — сказал Кассинский ФАН.

Он также рассказал о том, что происходило с Романом Карцевым после того, как он перенес инсульт. «Потом его вроде бы чуть-чуть откачали. Он начал чуть-чуть ходить. А потом какая-то инфекционка присоединилась. И все. Три недели назад его ввели в искусственную кому. И вот… Все банально», — сообщил сын народного артиста России.

На кончину Карцева отреагировали многие друзья и коллеги артиста, которые вспоминают его как настоящего профессионала и доброго человека.

«Рома — и гениальный киноактер, и театральный актер, и эстрадный артист. То есть в одном человеке сочеталось очень многое. Но самое главное — он никогда не был звездным, но был очень добрым и лояльным человеком по отношению и к зрителям, и ко всем окружающим. Это просто немыслимая утрата», — сказал ФАН коллега Карцева Владимир Винокур.

Скорбит об артисте и советская и российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации Лия Ахеджакова, для которой Роман Карцев был не просто коллегой, с которым она играла в фильмах, но и хорошим другом.

По ее словам, из жизни ушел невероятно талантливый человек. «Уходят талантливые люди. Роман был очень востребованным, и это большая горечь для всех. Будем помнить и не забудем. Царство ему небесное», — приводит слова Ахеджаковой Инфореактор.

Режиссер Владимир Бортко сказал Newinform, что считает Карцева национальным достоянием. Бортко отметил, что новость о кончине актера глубоко его потрясла.

«Это мой товарищ. Это замечательный актер, наше национальное достояние. Я глубоко скорблю по этому поводу и не в состоянии ещё всё осознать», — подчеркнул режиссер, который работал с Карцевым во время съемок лент «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита».

Не менее тепло отзывается об ушедшем актере советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. «Он был замечательным артистом, с огромным вкусом в юмористическом жанре, в котором работал, который был его коньком. Он никогда ничем не шокировал, никогда не делал, чтобы это было неудобно или как-то стыдно за него, что в таком жанре часто бывает. Всегда был на высоте. Он был огромного дарования, чувства юмора и серьезного отношения ко всему», — рассказала Немоляева RT.

Соболезнования родным Романа Карцева выразил юморист Максим Галкин. В своем инстаграме он разместил пост с фотографией актера и с уважением отозвался о его особом таланте. «Трудно было представить советскую эстраду без его фирменной интонации. Прекрасный артист и человек. Искренние соболезнования родным», — написал Галкин.

Заслуженный артист РСФСР, Народный артист России, актер Московского театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого Роман Карцев ушел из жизни в возрасте 79 лет. Свой творческий путь он начал в 1962 году в Театре миниатюр Аркадия Райкина. Через 13 лет начал сниматься в кино. Он сыграл небольшие, но запоминающиеся роли в таких фильмах, как «Собачье сердце», в котором он сыграл Швондера, или трагикомедии Эльдара Рязанова «Небеса обетованные», в котором Карцеву досталась роль Соломона. В культовом телесериале «Мастер и Маргарита» он был дядюшкой Берлиоза Максимилианом Поплавским.