«Все будет хорошо»: взлеты и падения Верки Сердючки

Андрей Данилко появился на свет 2 октября 1973 года в Полтаве в семье водителя Михаила Данилко и маляра Светланы Волковой. Любовь будущего артиста к выступлениям на сцене начала проявляться еще в его школьные годы: Данилко играл в КВН, а также участвовал в различных творческих вечерах, когда приезжал в летний лагерь.

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По окончании средней школы в 1991-м Андрей поступил в одно из полтавских ПТУ, где всего за два года обучения сумел заявить о себе как о талантливом и креативном юноше, выступая с забавными миниатюрами, которые приходились по душе зрителям. В итоге уже в 1993-м Данилко был направлен на гастроли по Ставропольскому краю.

В том же году появился легендарный образ Верки Сердючки — он был впервые представлен публике в рамках фестиваля «Юморина» в родном городе артиста.

Альтер-эго Данилко в кратчайшие сроки добилось оглушительной популярности: всего спустя несколько месяцев после дебюта Сердючки на сцене Андрей был удостоен первого приза конкурса «Курская аномалия», спустя год украинец победил на все той же «Юморине», а в 1995-м был награжден Гран-при фестиваля «Море смеха». При этом полноценной певицей Верка стала лишь в 1997-м, когда вышла первая песня альтер-эго Данилко под названием «Просто Вера».

Фоторепортаж: Верка Сердючка празднует день рождения __is_photorep_included11834653: 1

В конце 90-х Андрей являлся ведущим программы «СВ-шоу», а также занимался развитием музыкальной карьеры Сердючки: незадолго до миллениума в свет вышли некоторые ранние видеоклипы артиста, включая ролики на песни «По чуть-чуть» и «Контролер».

Примерно тогда же началась активная гастрольная деятельность Сердючки — артист, чья известность с каждым годом только увеличивалась, стал регулярно давать концерты на территории СНГ.

В начале нулевых Андрей дебютировал и в кино, снявшись в комедии-мюзикле «Вечера на хуторе близ Диканьки» режиссера Семена Горова. На данный момент на счету Данилко около 20 ролей в фильмах и сериалах (некоторые из них, правда, являются небольшими камео).

В 2003-м Сердечка была впервые удостоена премии «Золотой граммофон», которую она впоследствии возьмет еще трижды: победной для артиста стала песня «Я не поняла», один из главных хитов в репертуаре альтер-эго Данилко.

На волне успеха Верка Сердючка даже выступила на «Евровидении-2007», и результат превысил все ожидания: песня Данилко «Dancing Lasha Tumbai» («Танец взбитых сливок») принесла Украине почетное второе место. Третью строчку на том конкурсе, к слову, заняли участницы из России — группа Serebro.

Уже спустя год после триумфа на главном музыкальном состязании Европы Данилко был удостоен звания Народного артиста Украины.

В первой половине текущего десятилетия популярность Сердючки начала медленно, но все же гаснуть. Андрей периодически «взрывал» запоминающимися новинками (например, «Дольче Габбана»), да и его некоторые старые хиты до сих пор помнили, однако, как бы то ни было, в 2018-м Данилко объявил о скорой смерти легендарного образа, анонсировав прощальный тур.

«Это будет грандиозное выступление артистки, которая соскучилась по своему зрителю. Яркое шоу, достойное Верки Сердючки. Она сама по себе уже праздник! — заявил он в интервью изданию «Украина.Ру». — Большие гастроли — некое спасибо тем людям, которые дали мне, мальчику из Полтавы, который жил в пристройке, где обои заворачивались, возможность обеспечить себя финансово, жить на Крещатике и, в принципе, не работать».

Немногим позднее он объяснил данное решение метаморфозами с аудиторией — та якобы перестала правильно воспринимать сценический образ Верки Сердючки.

«Мы не будем больше выступать с большими сольными концертами, а планируем появляться только локально. Просто очень тяжело становится работать. Например, публика в той же Юрмале довольно тяжелая — смотрит на меня оценивающе и не включается в игру», — цитирует артиста «Москва24».

Впрочем, уже в этом сентябре, незадолго до своего юбилея, Данилко вселил в поклонников Сердючки веру в светлое будущее.

«Верка Сердючка — звезда. Она может объявить прощальный тур, а потом вернуться опять. Это в стиле звезд. Сейчас мы прощаемся, но еще встретимся», — сказал он изданию «СтарХит».