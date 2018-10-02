«Это реальность XXI века»: Бузова потеряла интерес к мужчинам

Бывший участник шоу «Замуж за Бузову» Евгений Назаров, променявший российскую телеведущую и с недавних пор певицу на 2 млн рублей, оправдался за свой поступок. Объясняя собственное решение забрать деньги и добровольно покинуть проект, что изначально разрешалось регламентом реалити, мужчина, по его же словам, долларовый миллионер, подчеркнул, что решился на подобный шаг из-за скромных шансов завоевать любовь селебрити.

«Если вкратце: за все время шоу мы с Олей так ни разу и не пообщались наедине (кроме церемонии выбора), хотя я много раз предлагал.

Мама, сестра и подруги Оли также советовали ей ходить именно со мной на свидания по итогам соревнований. Из этого я сделал вывод, что за оставшиеся пару дней ситуация вряд ли изменится, — написал он в инстаграме. — Позвонить, как Оля говорит, я не мог — у нас отобрали телефоны, и единственным средством коммуникации были бумажные письма. Чем я и пользовался».

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Он также подчеркнул, что заработанные им на шоу деньги будут переданы на благотворительность.

«Еще в первый день шоу я сказал, что уйду сам, когда пойму, что это не моя история. И когда я узнал о том, что вы увидите в следующих сериях, понял — пора уходить. А раз уж была денежная опция, пусть эти средства пойдут на благотворительность. Кстати, это не личные деньги Оли, можете не переживать», — заключил он.

Ранее поступок Назарова прокомментировала и сама Бузова, признавшаяся, что до сих пор не может понять и принять решение Евгения.

«К моему великому сожалению, это реальность XXI века: мужчина, который якобы пришел бороться за мое сердце, выбрал легкие деньги,

— поделилась переживаниями со своими подписчиками Ольга. — Я не могу принять и понять этот поступок до сих пор. Ты не нашел и минуты, чтобы позвонить и объяснить мне все лично. Ни во время проекта, ни после. Печально, неприятно. Правда, что людей очень легко проверить деньгами и славой. Ты эту проверку не прошел. Спасибо тебе, что я это узнала тогда. Единственный раз, где ты был честен, это когда забрал деньги».

Высказалась по поводу шокировавшей артистку ситуации также мать Бузовой Ирина. По мнению женщины, Назаров отказался не от ее дочери, а от своих слов и принципов.

«Чем больше человек говорит о деньгах, тем больше шансов, что он удавится за рубль», — заявила Ирина.

Кроме того, она объяснила, почему телеведущая разрыдалась после того, как узнала о поступке миллионера.

«Мы, женщины, всегда думаем о людях лучше, поскольку проще ошибаться в человеке, чем потом разочаровываться. Естественно, Оля ни про кого не думала, что кто-то возьмет деньги. Дело не в сумме, а в том, что человек декларирует. Или ты выполняешь то, что говоришь, или ты не мужчина»,

— передает ее слова Inforeactor.

Шоу «Замуж за Бузову» стартовало минувшим летом, и на данный момент к просмотру доступны шесть выпусков реалити. По итогам уже вышедших в эфир серий за сердце Ольги продолжают бороться всего несколько мужчин, тогда как главным претендентом на победу, по мнению поклонников передачи, является Денис Лебедев, проявивший себя как внимательный и чуткий человек.

Добавим, что недавно у Бузовой вышел новый клип на трек «Принимай меня», набравший на ютьюбе более полумиллиона просмотров за сутки. Режиссером ролика выступил Сергей Грей, ранее занимавшийся видеорядами для песен экс-участницы группы «ВИА Гра» Ольги Романовской и певицы Кати Лель.

Анонсируя клип, Бузова заявила о желании показать себя поклонникам трогательной и ранимой.

«Я хочу, чтобы вы увидели меня нежной, трогательной, женственной, ранимой... Той девочкой, которую я часто прячу в себе, потому что мне нужно быть сильной, мне нужно быть стойкой, мне нужно держать свои чувства, чтобы не стать уязвимой для нападок»,

— сообщила она.

Также исполнительница призналась, что «устала быть сильной женщиной» — и хочет быть «просто женщиной».