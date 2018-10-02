«Это кошмар»: ударник Sigur Rós сбежал из-за харассмента

Барабанщик исландской пост-рок-группы Sigur Rós Орри Паудль Дирасон покинул коллектив после обвинений в сексуальном насилии. Как рассказала фанатка музыканта Меган Бойд, предполагаемая жертва Дирасона, инцидент случился в январе 2013 года в Лос-Анджелесе. Молодые люди познакомились в одном из ночных клубов города, после чего Бойд решила переночевать с 41-летним ударником «в одной постели».

По словам Бойд, Дирасон изнасиловал ее дважды.

«В ту ночь он проник в меня без моего согласия. После я задавалась вопросом: «Почему я тогда не сбежала от него?» Наверное, по той причине, что я была пьяна, очень сильно устала и находилась в шоке от ситуации, — передает ее слова The Guardian.

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Она также рассказала, что после случившегося Дирасон «пытался заставить ее замолчать». Говоря о том, почему факт изнасилования стал достоянием общественности только спустя пять с половиной лет, Бойд подчеркнула, что долгое время «испытывала сильное беспокойство» и сумела решиться на признание лишь после поступка доктора Кристин Форд, которая обвинила кандидата на пост верховного судьи США Бретта Кавано в попытке изнасилования 36-летней давности.

Сам Дирасон, комментируя признание Бойд у себя в фейсбуке, косвенно опроверг обвинения, а также выразил надежду, что «когда-нибудь этот кошмар закончится» и он сможет вновь стать участником Sigur Rós.

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы выбраться из этого кошмара, но из уважения к людям, действительно пострадавшим от сексуального насилия, я не буду бороться за свои права в публичном поле,

— написал музыкант. — Понимая масштабы этого скандала, я решил оставить группу. Это трудное решение для меня, но я не могу допустить, чтобы такие серьезные обвинения как-то сказались и на моих коллегах, на всем том важном и красивом, что мы создали за все эти годы. Все сотворенное нами мне по-настоящему дорого».

Подтвердили уход Дирасона из коллектива и на официальной странице Sigur Rós.

«Учитывая это очень серьезное личное обвинение, выдвинутое против Орри, мы приняли его отставку, чтобы он мог заниматься данным вопросом в частном порядке», — говорится в сообщении.

Дирасон, родившийся в Исландии в 1977 году, стал участником Sigur Rós в 1999-м — сразу после выхода второго студийного альбома коллектива »Ágætis byrjun». В составе группы он сменил Аугуста Эйвара Гюннарссона, решившего уйти из музыки и заняться графическим дизайном. В 2005-м Орри женился на Лукке Сигурдардоттир, впоследствии у пары родился сын. Также у Дирасона есть дочь от предыдущего брака.

Что касается самого коллектива, известного своим сказочным звучанием и фантастическим фальцетом вокалиста Йоуна Тоура Биргиссона, то она была образована в 1994 году. В первый состав коллектива — помимо Биргиссона и Гюннарссона — также входил бас-гитарист Георг Хоульм, играющий в Sigur Rós до сих пор.

Первый студийный альбом музыкантов вышел в 1997-м и получил название «Von», тогда как их последний полномасштабный релиз состоялся в 2013-м, когда в свет вышла пластинка «Kveikur». Всего на счету группы на данный момент семь альбомов, а также целый ряд EP и синглов. Любопытно, что в большинстве песен Sigur Rós используется выдуманный ими же язык, именуемый Vonlenska, что лишь усиливает и без того неземное звучание коллектива.

Отметим, что ранее скандал, связанный с изнасилованием, возник вокруг другого популярного американского исполнителя — рэпера Криса Брауна. История, которая может привести к тюремному сроку звезды, началась в минувшем мае, когда в суд на Брауна подала неназванная в интересах следствия женщина, обвинившая музыканта в организации вечеринки, на которой ее изнасиловали знакомые селебрити. Сам артист уверяет, что не знал о готовящемся изнасиловании девушки и в момент совершения преступления был увлечен «своими делами» — занимался любовью по обоюдному согласию сторон.