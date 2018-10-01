Понять и простить: россияне оценили Нагиева

Российский бокс-офис в минувшие выходные ознаменовался упорной борьбой сразу трех фильмов — двух премьер и одного, вышедшего в прокат в прошлый четверг. Все три картины смогли заработать более 100 млн рублей. Такая конкуренция поспособствовала и общему достаточно высокому сбору кинотеатров в обычно слабый сентябрь.

Реклама

Основанная на реальных событиях драма Сарика Андреасяна «Непрощенный» возглавила российский прокат. Картина, рассказывающая о трагических событиях связанных со страшной авиакатастрофой 2002 года над Боденским озером, собрала в премьерный уикенд 142,2 млн рублей. Роль Виталия Калоева, убившего авиадиспетчера Петера Нильсена, сыграл известный шоумен Дмитрий Нагиев. Картина легко отбила бюджет в размере $1,5 млн уже в самом начале проката, что не может не радовать продюсеров.

Совсем немного уступила «Непрощенному» еще одна ожидаемая премьера недели — «Тайна дома с часами». Признанный режиссер хорроров Элай Рот снял на этот раз семейную комедию со звездами первой величины Джеком Блэком и Кейт Бланшетт. Лента собрала 122,4 млн рублей, но в то же время получила на 230 копий меньше, чем творение Андреасяна.

Тройку сильнейших замкнул ужастик «Проклятие монахини», которые побил кучу рекордов в американском прокате. В российском бокс-офисе картина также выступает сильно, даже несмотря на то, что падение сборов на второй неделе составило более 50%. Если в премьерный уикенд хоррор собрал 287,3 млн рублей, то в минувшие выходные — 117. Тем не менее по итогам десяти дней проката «Проклятие монахини» заработало впечатляющие 492,5 млн. Мировые же сборы страшной монашки составили $330 млн, и это при бюджете в $22 млн.

Значительно отстал от лидеров «Агент Джонни Инглиш 3.0» с Роуэном Аткинсоном и Ольгой Куриленко в главных ролях. Фильм собрал в прошедшие выходные 49,2 млн рублей и довел российскую кассу уже до 180 млн, что на 15 млн рублей больше, чем сборы предшественника — «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка».

Пятерку самых кассовых фильмов российского проката неожиданно замкнул триллер «Простая просьба» с Блейк Лайвли и Анной Кендрик. Фильм собрал на второй неделе проката 33,9 млн рублей, что всего 17 млн меньше, чем семью днями ранее. В бокс-офисе картина опустилась всего на одну позицию и довела российскую кассу до неплохих 110 млн.

На шестом месте стартовал симпатичный триллер продюсера Тимура Бекмамбетова и режиссера-дебютанта Аниша Чаганти «Поиск», снятый в жанре скринлайф. Лента заработала в России 29 млн рублей. В мировом прокате фильм выступил гораздо успешнее, собрав впечатляющие $61,2 млн. Картина получила в начале года три награды на фестивале независимого кино в Санденсе. Подробнее о фильме можно прочитать в рецензии «Газеты.Ru».

Еще сильнее скатился недавний хит российского проката — «Хищник» Шейна Блэка. Уже в третий уикенд картина оказалась на седьмом месте в списке самых кассовых фильмов и заработала всего 23,2 млн рублей. Общие сборы не слишком удачной попытки реанимировать некогда популярную франшизу составили 499,6 млн. Фильм с бюджетом в $88 млн на сегодняшний день во всем мире смог заставить раскошелиться зрителя всего на $115,8 млн, что с учетом затрат на рекламу никак не может устроить прокатчиков.

На восьмой позиции стартовала в российском прокате криминальная драма «Мотылек» с Сарли Ханнэмом и Рами Малеком. Тепло встреченная американскими зрителями картина в России смогла выступить относительно слабо, собрав 16,1 млн рублей. Правда

На следующей неделе упорной борьбы за статус самого кассового фильма определенно не будет. В четверг, 4 октября, в прокат выйдет долгожданный кинокомикс «Веном» с Томом Харди в главной роли. Фильм расскажет о персонаже из вселенной Человека-паука, который в разное время в «марвеловских» комиксах представал в качестве антигероя или злодея. В том, что «Веном» станет безоговорочным лидером бокс-офиса сомнений нет.