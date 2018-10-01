Сорвал Нобелевку и сел: Арно наказали за изнасилование

Супруг члена Шведской академии поэтессы Катарины Фростенсон фотограф и театральный режиссер Жан-Клод Арно был признан виновным шведским судом по одному из трех обвинений в изнасиловании и приговорен к двум годам тюремного заключения, что является минимальным по местным законам сроком за данное преступление. Адвокат 72-летнего Арно Бьорн Хуртиг заявил, что его клиент продолжает отрицать свою вину и намерен подать апелляцию.

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Скандал вокруг Нобелевского разгорелся в ноябре 2017 года, когда в шведское издание Dagens Nyheter опубликовала информацию о то, что 18 женщин обвинили Арно в изнасиловании. Дела были заведены только по двум случаям и трем статьям, так как у остальных, согласно шведскому законодательству, истек срок давности. Самые ранние возможные случаи произошли 20 лет назад.

В июне этого года прокуратура официально обвинила Арно в двух случаях изнасилования, которые произошли в 2011 году. Через несколько дней после громкой публикации Dagens Nyheter писательница и член Академии пришла с заявлением в полицию, объяснив, что не приходила раньше из-за того, что ее непосредственный начальник был близким другом Арно.

На судебных слушаниях прокуратура просила у суда наказаниям по трем статьям. Первые два случая произошли в октябре 2011 года, когда обвиняемый принудил пострадавшую к оральному сексу, а затем к соитию. В декабре 2011 года, по мнению прокурора, Арно изнасиловал спящую жертву.

Разбирательство закончилось 24 сентября этого года. Судейская коллегия во главе с Гудруном Антемаром признала вину только в первом случае, заявив, что по остальным обвинениям было недостаточно улик. Судья Антемар также отметил, что по статье «принуждение к оральному сексу» были предоставлены исчерпывающие доказательства, и все четверо служителей закона единогласно признали Арно виновным.

«Улики в течение судебного процесса в основном представляли собой показания жертвы и нескольких свидетелей, — заявил Антемар прессе. — Суд тщательно изучил все показания и пришел к выводу, что по двум обвинениям из трех доказательств недостаточно. Однако по одному случаю сомнений в вине подсудимого нет».

Прокурор Кристина Фогт заявила The New York Times, что Арно получил приемлемое для стороны обвинения наказание. Также свое удовлетворение завершением процесса выразила адвокат жертвы Элизабет Фриц. Она назвала вердикт суда «большим облегчением для клиента и победой правосудия». Она также выразила надежду, что это процесс подорвет «заговор молчания вокруг сексуальных преступлений».

Любопытно, что вердикт по делу Арно был объявлен в день начала Нобелевского сезона. Буквально через несколько минут после объявления приговора Академия вручила Нобелевскую премию в области медицины и физиологии иммунотерапевтам Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзе.

Из-за скандала с Арно Нобелевская премия в этом году вручена не будет. Что касается 2019-го, то Нобелевский фонд пока не делал на этот счет официальных заявлений. Фонд принял решение не вручать в 2018 году престижную премию по литературе, поддержав инициативу Шведской академии. Он объявил об этом в своем пресс-релизе.

«Шведская академия сообщает сегодня, что Нобелевская премия по литературе за 2018 год будет присуждена и вручена параллельно с награждением лауреатов за 2019 год, — говорится в сообщении.

— В течение последних нескольких недель мы вели непрерывный диалог со Шведской академией, и мы поддерживаем ее решение. В принципе, Нобелевская премия присуждается каждый год, однако в истории награды случалось, что ее вручения неоднократно откладывались.

Одним из оправданий для таких исключений могут послужить настолько серьезные ситуации в академии, что ее решение о присуждении приза не будет восприниматься как заслуживающее доверия».

Скандал повлек за собой массовый исход членов Шведской академии. Организацию незамедлительно покинули три человека. Следом свой пост оставила глава организации Сара Даниус. В скандал был вовлечен и король Швеции Карл XVI Густав, который разрешил членам академии покидать пост по собственному желанию, изменив устав организации.

В последний раз вручение премии откладывалось в 1943 году из-за Второй мировой войны.