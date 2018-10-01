Умер Шарль Азнавур. ОНЛАЙН

В минувшем апреле Азнавур должен был выступить в России, однако концерты певца были отменены в самый последний момент. Артиста с открывшейся язвой желудка госпитализировали прямо перед выступлением в Санкт-Петербурге. Позднее в пресс-службе БКЗ «Октябрьский», где и должно было пройти мероприятие, сообщили, что выступление француза переносится на 9 апреля 2019 года.