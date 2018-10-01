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Умер Шарль Азнавур. ОНЛАЙН

Умер Шарль Азнавур. Онлайн-трансляция

Шарль Азнавур выступает в Государственном Кремлевском Дворце в Москве, 2017 год Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Шарль Азнавур выступает в Государственном Кремлевском Дворце в Москве, 2017 год
На 95-м году жизни умер легендарный французский шансонье Шарль Азнавур. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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15:35

Последний пост Азнавура в его официальном инстаграме датирован концом минувшей недели: артист выложил совместное фото со своим другом Жан-Полем Бельмондо, в минувшем апреле отметившим 85-летие. В настоящий момент именно под этим снимком поклонники шансонье выражают свои соболезнования в связи с трагическим известием.

15:30

Отметим, что полное имя легендарного шансонье — Шахнур Вахинак Азнавурян. Он родился в Париже в 1922 году в семье этнических армян, перебравшихся во Францию из Грузии. Его отец был уроженцем Тифлисской губернии Российской империи, тогда как мать появилась на свет в армянской купеческой семье, жившей на территории Турции.

15:25

Отменив еще несколько концертов из-за неприятной травмы руки, Азнавур, как рассказали его представители, планировал воздержаться от всех летних выступлений и путешествий, последовав советам врачей. Концертная деятельность артиста должна была возобновиться этой осенью.

15:23

Спустя всего пару недель после возвращения из России, Азнавур вновь оказался в госпитале: певец упал на территории собственного дома и сломал руку. При этом медики тогда успокоили множественных поклонников артиста, подчеркнув, что жизни Шарля ничего не угрожает.

15:20

Согласно информации СМИ, певец умер 1 октября в своем доме на юге Франции.

15:16

В минувшем апреле Азнавур должен был выступить в России, однако концерты певца были отменены в самый последний момент. Артиста с открывшейся язвой желудка госпитализировали прямо перед выступлением в Санкт-Петербурге. Позднее в пресс-службе БКЗ «Октябрьский», где и должно было пройти мероприятие, сообщили, что выступление француза переносится на 9 апреля 2019 года.

15:12

Информацию о кончине известнейшего артиста подтвердили его представители, отмечается в прессе.

15:10

Легендарный шансонье Шарль Азнавур умер на 95-м году жизни. Об этом в понедельник, 1 октября, сообщили французские СМИ.

Шарль Азнавур госпитализирован в Санкт-Петербурге 4
Сергей Пятаков/РИА "Новости"
Шарль Азнавур перед началом пресс-конференции в Москве, 2011 год