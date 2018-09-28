Великий распутник: жизнь и загадочная смерть Караваджо

28 сентября 1571 года родился великий итальянский живописец Караваджо. Фигура художника до сих пор кутана тайнами и искусствоведы продолжают исследовать его жизнь, творчество и непростой характер.

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Урожденный Микеланджело Меризи родился в Милане. В пятилетнем возрасте он потерял от чумы отца и деда, и мать будущего художника переехала с сыном на свою родину — в небольшой городок Караваджо.

Согласно обычаю итальянских художников той эпохи, получив определенную известность, Меризи дали прозвище, связанное с местом рождения. Так, выросший на родине матери, он стал известен под тем именем, которое знают любители живописи до сих пор — Караваджо.

Караваджо «Мученичество святой Урсулы» (1610)

Работая на рубеже XVI и XVII веков, Караваджо стал одной из ключевых фигур в истории живописи, оказав значительное влияние на его последователей и став без всякого преувеличения настоящим реформатором. Именно Караваджо считается основателем реализма. Он также одним из первых в мире применил резкий контраст в техники живописи, противопоставляя свет и тень.

Ранний период творчества художника ознаменован работами, во основном выполненными в стиле Эпохи возрождения под влиянием Леонардо да Винчи, Тициана и Джорджоне. Но затем со временем Караваджо стал больше обращаться к бытовым сюжетам, его героями стали обычные люди с улицы и картины были выполнены в гораздо более темных тонах, нежели привычные произведения великих классиков.

Первая, дошедшая до нас картина мастера, — «Мальчик, чистящий фрукт». Она написана в 1593 году и на ней уже заметна склонность Караваджо к более реалистичному отображению людей и окружения. Он продолжал писать и на библейские сюжеты, однако делал это в своем уникальном стиле, что не раз подвергалось критике со стороны традиционалистов.

Wikimedia Commons Меризи да Караваджо. Спящий Купидон. 1608

«Давид с головой Голиафа», «Положение во гроб», «Обращение Савла», «Взятие Христа под стражу», «Воскресение Лазаря» — все эти великие картины повлияли на творчество выдающихся художников со всей Европы. Темные тона и резкий контраст Караваджо отчетливо заметны в работах Рембрандта, Веласкеса, Рубенса и многих других великих художников.

Помимо выдающегося таланта Караваджо обладал очень непростым характером. Он умудрялся между написанием настоящих шедевров мирового искусства вести крайне скандальную, распутную. Причем, это было присуще ему еще в юношеские годы. Даже будучи просто Микеланджело Меризи, художник постоянно влезал в драки, употреблял много алкоголя и неоднократно садился в тюрьму.

Wikimedia Commons Караваджо. «Положение во гроб» (1603)

Однако ему многое сходило с рук, так как Караваджо пользовался благосклонностью папского двора. Он занимался росписями церквей, его искусством восхищались высшие представители церковной власти, и поэтому за свои проступки художника наказывали не слишком строго.

Тем не менее в 1606 году лопнуло терпение даже у самого папы Павла V. 29 мая во время игры в мяч спор на площадке перерос в настоящую драку, в результате которой погиб один из ее участников. В убийстве обвинили Караваджо и папа объявил живописца вне закона. Караваджо оказался в изгнании. Он переехал на Мальту и стал рыцарем Мальтийского ордена, однако и там умудрился угодить в тюрьму, несмотря на заслуги в искусстве.

Ватикан не смог долго терпеть отсутствие Караваджо в Риме, и в 1610 году было принято решение помиловать художника. Однако вернуться в Вечный город художнику так и не удалось — по дороге домой он умер 18 июля. 31 июля в Риме был обнародован папский указ о помиловании Караваджо.

Beaux-Arts de Rouen/Wikimedia Commons Караваджо, «Христос у колонны». 1607

Причина смерти художника долгое время оставалась загадкой. Долгое время считали, что он умер от сифилиса, однако последние исследования опровергли эту версию. Был проведен радиоуглеродный анализ скелета, который показал, что Караваджо заразился стафилококком.

Также до сих пор ведутся споры на тему сексуальной ориентации художника. В наши дни он считается гомосексуальной иконой, и именно таким изобразил его в своем знаменитом фильме «Караваджо» британец Дерек Джармен. Причем, в картине ориентация художника не подвергается никакому сомнению. Благодаря популярности фильма и влиянию поп-культуры на жизнь людей, у многих устоялось убеждение, что Караваджо был геем.

Тем не менее не то, что стопроцентной уверенности в этом нет, но многие историки как раз оспаривают это утверждение. Гипотеза о гомосексуальности художника основана на его творчестве. Известно, что он практически не писал женских персонажей и не работал с натурщицами. Были факты, что в качестве натурщиков он приглашал кастратов, обладавших характерной женственной внешностью.

Микеланджело Меризи да Караваджо. «Юноша с лютней». Холст, масло Италия, 1595 -1596 гг.

Тем не менее многие эксперты считают, что это не может быть стопроцентным доказательством, так как в ту эпоху нравы в Италии — тем более в Риме — были совершенно иными, чем сегодня. И даже так называемые гомосексуальные пин-апы, которые писал Караваджо по заказу, однозначно говорят только о том, что художнику порой были нужны быстрые деньги.

В любом случае, недостаток задокументированных свидетельств его жизни так и оставляет вопрос о сексуальной ориентации Караваджо открытым. И мы можем судить о художнике только по его картинам.