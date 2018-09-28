В пользу бедных: Валуев не понял россиян

Бывший боксер и действующий депутат Госдумы от Брянской области Николай Валуев заявил, что он удивился отрицательной реакции на его слова о том, что не нужно смущаться бедности, которые он подкрепил цитатой из Василия Шукшина: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым». Эту мысль он высказал во время онлайн-общения с гражданами, в рамках которого жительница города Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области Алевтина Макарова пожаловалась на свое тяжелое материальное положение.

«Здравствуй, Коля. Неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России, вот и все, что хотела сказать», — написала она.

Политик обратил внимание на это сообщение и опубликовал ответ на него.

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«Уважаемая Алевтина, я понимаю Ваше незаконченное предложение и соглашаюсь с Вами. Рассуждать об этом в таком контексте можно бесконечно, ответ будет также незаконченным.

Василий Макарович Шукшин замечательно сказал: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым». Не принимайте на свой счет, это опять-таки относится к рассуждениям», — заключил Валуев.

Его слова вызвали преимущественно негативную реакцию общественности. Почему — для бывшего боксера осталось загадкой.

«Хоть бы для приличия сказал что-нибудь более утешительное. Если ему не стыдно быть бедным — пусть раздаст все свои миллионы неимущим», — посоветовал один из пользователей твиттера.

Многие обратили внимание на то, что сам Валуев получает зарплату куда выше средней по России: «Человек широкой души! Он точно не стыдится бедности. Она его не касается», «Объясните, как можно зарабатывать 10 миллионов, находясь на заседаниях Госдумы?»

«Если общество решило на Шукшина агрессивно реагировать, что ж остается? Не будем классиков подвергать...», — отметил депутат в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Валуев высказал предположение, что его фраза была вырвана из контекста, тогда как сам он якобы отвечал на какой-то другой вопрос. «Поймите, контекст был не тот, а кто-то выдернул из контекста. Я отвечал, скорее всего, на какой-нибудь другой вопрос», — заявил он.

Тем не менее на сайте компании «Интерскол», на котором проходила акция «Задай вопрос Валуеву», его ответ опубликован именно под вопросом Макаровой. В нем также содержится прямое обращение к женщине по имени.

Вскоре Валуев решил выступить с еще одним заявлением по поводу разразившегося скандала.

«В активно раздуваемых прессой и соцсетями историях (таких, как мой ответ на вопрос о бедности в интернет-конференции) часто все зависит от того, готовы ли читатели видеть между строк. Когда фраза, вырванная из контекста, обретает совершенно отличный от исходного и к тому же крайне резонансный смысл, все начинают цитировать лишь эту ее часть. Отсюда нужно сделать определенные выводы, которые я хотел бы донести до всех тех, кого возмутили мои слова.

Заголовки некоторых СМИ звучат таким образом, словно я призываю пенсионерку не стыдиться своей бедности. Хотя процитированная фраза Шукшина и оговорка «не принимайте на свой счет, это опять-таки относится к рассуждениям» совершенно точно не отсылала мой ответ к конкретному случаю. Наоборот, я скорее хотел бы выразить свое сожаление к проблемам, о которых шла речь в переписке.

Было бы полнейшим бредом оправдывать бедность и призывать людей чувствовать себя комфортно в этой ситуации — тем более, что я в своей жизни тоже проходил такой период. Именно поэтому у меня не могло возникнуть даже мысли глумиться над людьми», — написал депутат на своей странице во «ВКонтакте».

Впрочем, и это выступление не помогло унять гнев раздосадованных граждан.

«Николай Сергеевич! »...сожаление к проблемам...», услышанное от депутата Государственной думы, выглядит еще более угнетающе. Ведь гражданка обращалась к вам не как к частному лицу (насколько я понял из ее вопроса), а именно как к представителю законодательной власти. Но вы так и не ответили на ее вопрос. Печально», — отметил один из комментаторов под публикацией.

Согласно официальной информации на сайте Госдумы, месячная зарплата Валуева составляет порядка 900 тыс. руб. За 2017 год его доход составил 10,5 млн руб.