Миллионы за Бузову: бывший жених Ольги не продешевил

Впервые с момента премьеры реалити-шоу «Замуж за Бузову» один из участников — 31-летний Евгений Назаров — решил выбрать деньги и покинуть проект. О решении Назарова и выборе 2 млн рублей вместо дальнейшей борьбы за руку и сердце Бузовой стало известно из трейлера шестого выпуска популярной телепередачи.

Реклама

Участникам шоу было предоставлено право — в любой момент они могут выйти из матримониальной борьбы за Ольгу, выбрав сумму, которая увеличивалась с каждым выпуском.

«Олечка, спасибо тебе большое за все!!» — написал Назаров в своем инстаграме. Он также заявил, что не испытывает к Бузовой никакой симпатии, поэтому лучше возьмет деньги.

По его словам, он уже отправил полученную сумму на благотворительность. Ольга Бузова, узнав о решении Евгения Назарова, ударилась в слезы. По словам селебрити, она в ходе съемок якобы «совсем забыла об условиях шоу», и чувствует себя так, как если бы стоила «всего 2 млн рублей».

Мнения зрителей в сети разделились. Кто-то считает, что Евгению «нужно было подумать о стране, когда он брал деньги», потому что Бузова «начнет новые песни писать». Другие зрители обвиняют Бузову в том, что она так и не позвала Назарова на свидание, — он «подумал, что все равно выгонят, и почему бы не забрать приличную сумму».

По словам самого Евгения Назарова, он — долларовый миллионер.

Бузова в последнее время себе не изменяет и с завидно регулярностью оказывается в центре скандалов. Так, 21 сентября в ходе своего концерта в Челябинске, звезда шоу-бизнеса намеренно задержала начало своего выступления почти на целый час, и не стала извиняться перед публикой после появления на сцене. При этом на концерт пришло гораздо меньше людей, чем ожидалось, и трибуны площадки были почти пустыми. По данным местной прессы, после окончания концерта Бузова отказалась выходить к пришедшим на ее выступление детям, доведя их до слез.

Ранее в интернет попала видеозапись, на которой запечатлено провокационное поведение Бузовой. «Светская львица» ходит, покачиваясь, между кресел в салоне самолета и настойчиво обращается к разным пассажирам. Ее слова практически невозможно разобрать, однако ясно слышно слово «бухать».

После неоднократных вежливых отказов ведущая предложила собеседникам «пойти поспать» и начала размахивать мобильным телефоном. Пассажиры самолета были ошарашены поведением звезды, в частности, нецензурной бранью.

Комментаторы критически оценили видеоролик — поведение Бузовой показалось им хамским. Мало того, что пассажиры самолета испытывали стресс из-за полета, убеждены пользователи, так еще и телеведущая могла доставить им лишних неприятностей. Однако кто-то из читателей выступил в поддержку Бузовой — она будто бы просто решила расслабиться, общалась с людьми без наглости и высокомерия.

Скандал вокруг поведения Бузовой в самолете — далеко не первый за ее сравнительно продолжительную карьеру поп-звезды. В начале лета 2018 года пользователи сети подвергли жесткой критике певицу и ведущую Ольгу Бузову за ее неадекватное поведение за рулем, представляющее «реальную угрозу для общества». Они упрекнули старлетку в том, что она безответственно водит автомобиль, предпочитая не держаться за руль, а использовать свои руки для танцев под собственные треки и съемки этих довольно опасных действий на камеру. Соответствующие ролики она выкладывает в виде инстаграм-историй.

Подписчики отмечают, что такое поведение рано или поздно приведет к аварии. Некоторые пользователи предложили забрать у нее водительские права.

Ольга Бузова прославилась благодаря участию в скандальном реалити-телепроекте «Дом-2». На телевидение провинциальная девушка попала еще в 2004 году, когда ей было всего 18 лет. Бузова провела на проекте в качестве участницы четыре года, по итогам зрительского голосования была признана лучшей участницей за всю историю телевизионного проекта. С декабря 2008 года Ольга работает ведущей реалити-шоу «Дом-2» (какое-то время — вместе с Ксенией Собчак) и шеф-редактором журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».

В августе 2008 года Бузова дебютировала как актриса в сериале «Универ» на телеканале ТНТ в эпизодической роли интернет-знакомой Эдуарда «Кузи» Кузьмина. С ноября 2008 года певица начала сольную деятельность, гастролирует по России и странам СНГ. Песни в исполнении Бузовой представлены в альбоме «Звезды Дом 2. Законы любви». С 2011 года начала музыкальную деятельность. Первым синглом стала песня «Не забывай», исполненная дуэтом с рэпером Т-киллой.