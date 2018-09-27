«Была в бешенстве»: Стрейзанд раскритиковала Трампа в песне

Знаменитая американская певица и актриса, обладательница десяти «Грэмми» и двух «Оскаров» Барбра Стрейзанд выпустила новую песню «Don't Lie to Me», в которой раскритиковала президента США Дональда Трампа. В тексте композиции не фигурирует имени главы государства, однако сама исполнительница призналась, что обращается в ней к президенту.

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По словам Стрейзанд, изначально она хотел сделать пару «едва уловимых» намеков на Трампа, но не смогла себя сдержать.

«Я была просто в бешенстве», — заявила певица Associated Press.

Стрейзанд рассказала о том, как она написала песню. Певица отметила, что была в это время за рулем и слушала новости по радио.

«Меня от них просто воротило, я слышала столько лжи и столько сумасшествия. И я захотела рассказать обо всем, что меня расстраивает и разбивает мне сердце, — сказала Стрейзанд. — Я активный гражданин своей страны, и я уже не знаю, что мы из себя представляем как государство. Мы приветствуем людей, которые бегут от репрессий, или мы разлучаем детей с родителями и сажаем их в клетки? Мы продолжаем беспокоиться о чистоте планеты и экологической ситуации, или уже нет? Я не знаю, как многие люди смогли проголосовать за такого человека, как Трамп».

Певица посвятила песню и готовящийся к выходу альбом молодежи, которая не боится высказывать своего мнения.

«Даже обычное человеческое достоинство куда-то исчезает сегодня, — приводит слова Стрейзанд Time.

— Когда я узнала, что Трампа избрали президентом, я поначалу рассмеялась. Но сейчас мне уже не до смеха. Когда видишь ту реальность, в которую мы все попали, это очень и очень сильно беспокоит».

Что касается самой композиции, то в ней есть слова, которые напрямую обращены к Трампу.

«Как ты можешь победить, если мы все проиграем? — поет Барбра — Как ты можешь спать по ночам, когда все, что мы построили, превращается в прах? Как ты можешь спать по ночам, когда весь мир находится в огне?»

Композиция «Don't Lie to Me» стала первым синглом с альбома Стрейзанд «Walls», релиз которого состоится в 2 ноября этого года. Судя по треклисту, вся пластинка будет иметь политическую направленность и не только первый сингл станет обращением к Трампу.

«У нас сейчас во главе государства человек, который хочет строить стены, — объяснила певица название своего нового альбома. — Стены могут быть физическими, могут быть эмоциональными. Между людьми тоже есть стены. Я надеюсь, что мы найдем способ сломать стены и вместо них построить мосты».

«Walls» прнедставляет собой первый с 2005 года полностью оригинальный сольный альбом Стрейзанд. В последние десять лет Барбра записывала альбомы кавер-версий известных песен, работала в сотрудничестве с многими исполнителями — такими как Джон Ледженд, Билли Джоэл и Стиви Уандер.

Певица также отметила, что ее не волнуют продажи нового альбома, хотя некоторые ее знакомые уже отметили, что в некоторых песнях есть цепляющие моменты.

О своей новой пластинке Стрейзанд объявила в твиттере, написав: «Это сборник песен, отражающих то, что происходит сейчас в моих мыслях. И я жду с нетерпением, когда смогу поделиться ими с вами».

Thrilled to announce that my new album WALLS is coming out Nov 2nd including a song I co-wrote, "Don't Lie To Me," which is out now. This collection of songs reflects what's been on my mind lately, and I look forward to sharing that with you. #BarbraWalls https://t.co/WXGXXBlchp pic.twitter.com/tmAdIYcBgm — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) 27 сентября 2018 г.

Стрейзанд давно является политической активисткой. Она открыто поддерживает Демократическую партию. Еще в 1971 году певица попала в список политических врагов Ричарда Никсона, который был представителем республиканцев. В 2017 году Барбра выступила на знаменитом Женском марше, протестуя против Трампа. Помимо Стрейзанд, в мероприятии приняли участие очень много селебрити, причем многие из них были мужчинами.

Официальными спикерами были актрисы Скарлетт Йоханссон и Америка Феррера, а также активистка Глория Стейнем. Однако к микрофону подошли многие известные люди, включая Мадонну, певицу Джанель Монэ, актрису Эшли Джадд и многих других. Марш также поддержали Джейн Фонда, Алек Болдуин, Ариана Гранде, Джулия Робертс, Кэти Перри, Джиллиан Андерсон и другие не менее известные представители шоу-бизнеса.