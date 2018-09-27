Стриминговые войны: Neflix ударит по киностудиям

Ведущие стриминговые сервисы Netflix и Amazon собираются вдвое увеличить производство оригинального контента в следующем году. Сейчас у главной интернет-платформы для просмотра кино и сериалов числится 229 наименований. На следующий же год Netflix планирует 250 наименований. В этом показателе сервис остается безоговорочном лидером на рынке VOD (видео по запросу).

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Пытается не отставать от своего главного конкурента и Amazon, однако его показатели вдвое меньше, чем у Netflix. Сейчас компания может похвастать 105 оригинальными фильмами и сериалами и запланировала для своей платформы Amazon Prime Video еще столько же на будущий год.

В настоящее время два лидера рынка VOD находятся в относительной безопасности, однако уже в 2019 году они могут испытать на себе давление со стороны других крупных игроков, и речь идет не о стриминговом сервисе Hulu.

Почти все гиганты индустрии развлечений либо запустили, либо готовятся к созданию собственной стриминговой платформы в попытке не отстать от Netflix и Amazon и отвоевать у них часть рынка.

Первая в мире триллионная корпорация Apple в скором времени запустит свой сервис, в который вложила $1 млрд. Компании уже заключила контракты с рядом звезд, включая Опру Уинфри, Риз Уизерспун и М. Найта Шьямалана. Владеющий ютюьбом Google также запустил специальный сервис. Нельзя забывать и о фейсбуке со службой Facebook Watch.

Что касается традиционных кино- и телестудий, то они также намерены в ближайшее время открыть свои стриминговые службы. В США в сентябре уже стартовала платформа DC Universe, совместно запущенная комиксовым гигантом DC и Warner Bros. Digital Network, а в 2019 году Disney запустит свой сервис.

Пока по количество создаваемой продукции конкуренты не могут даже близко приблизиться к двум лидерам, однако такое массирование наступление на рынок VOD может прежде всего отразиться на благополучии Netflix. Нельзя забывать, что помимо своих оригинальных шоу компания предоставляет зрителям доступ к фильмам сторонних разработчиков. После запуска собственных сервисов Disney и Warner Bros. перестанут поставлять свои фильмы Netflix и будут их показывать на только что созданных платформах.

Пока сложно прогнозировать, насколько ощутимыми буду последствия для стримингового гиганта, но часть подписчиков Netflix потеряет.

Любопытно, что, по предварительным подсчетам, все крупные игроки постараются как можно меньше пересекаться друг с другом и создавать контент, ориентированный на разную аудиторию. Так, Netflix более ориентирован на молодую аудиторию и большинство своего продукта создает в жанре комедии и фантастики, что отличается от Amazon. Всего 17% «нетфликсовских» сериалов и фильмов относится к драме, в то время как у Amazon — 29%.

Disney очевидно будет ориентирован на семейную аудиторию, а YouTube Premium рассчитывать привлечь подростковую аудиторию. Пока наиболее равномерно распределяет свои жанровые предпочтения Apple, который готовит к выпуску продукцию в жанрах комедии, детектива, драмы и фантастики в равных долях.

Несмотря на массированное наступление конкурентов, на сейчас Netflix пока выигрывает стриминговые «войны», причем делает это по всем фронтам.

На недавней премии Emmy именно его сериалы получили наибольшее количество наград с учетом технических номинаций. Что же касается полнометражных фильмов, то и в этой области Netflix недавно одержал важную моральную победу.

На прошедшем Венецианском кинофестивале — старейшем в мире — главный приз достался картине Альфонсо Куарона «Рим», который стал первым фильмом Netflix, получившим награду на одном из крупнейших киносмотров планеты. Победа в Венеции также стала своеобразным ответом Каннскому фестивалю, который в мае этого года не пустил в программу фильмы Netflix.

В начале 2018-го стриминговый гигант также наделал шума на церемонии награждения премией «Оскар». «Икар» получил награду за лучший документальный фильм, а «Ферма «Мадбаунд» получила сразу четыре номинации на золотую статуэтку в категориях «лучший адаптированный сценарий», «лучшая актриса второго плана», «лучшая операторская работа» и «лучшая оригинальная песня».