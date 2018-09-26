Семейные ценности 2.0: что ищет Бекмамбетов в «Поиске»

В российский прокат выходит спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым триллер «Поиск» — картина в жанре скринлайф, активно продвигаемый автором «Дозоров» последние лет пять. Все действие ленты происходит на экране компьютера, и если искушенного зрителя этим уже не удивить, то люди, не смотревшие «Убрать из друзей», могут получить массу неожиданных впечатлений.

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По сюжету овдовевший Дэвид Ким в исполнении Джона Чо, известного по перезапуску «Звездного пути» и комедийной франшизе «Гарольд и Кумар», начинает подозревать, что его 16-летняя дочь Марго (Мишель Ла) была похищена. Он вызывает полицию и сам начинает принимать активное участие в ее поисках — причем делает он это с помощью интернета, отыскивая знакомых своего ребенка в соцсетях и на других менее популярных платформах. Постепенно Дэвид приходит к пониманию, что ничего не знает о дочери, которая в сети предстает совершенно другим человеком.

Базелевс Продакшн Кадр из фильма «Поиск» (2018)

Бекмамбетов в этот раз спродюсировал то, что можно безо всяких оглядок назвать настоящим кино.

Если «Убрать из друзей» еще воспринимался частично как аттракцион, то в «Поиске» присутствует полноценная драматургия в нескольких актах, классическая загадка триллера и обязательный твист. На выходе получился полноценный фильм — но снятый с помощью нестандартных приемов.

Экран компьютера, за которым работает Дэвид, после быстрого процесса привыкания уже выглядит единым целым с повествованием, и с этого момента становится сложно представить, как бы выглядел «Поиск» в классической постановке, снятый на привычные всем камеры.

Во многом этому поспособствовал молодой режиссер Аниш Чаганти, для которого лента стала полнометражным дебютом. Ранее Чаганти снимал ролики для Google и работал в самой компании, так что реалистично показать работу за компьютером и подметить все характерные мелочи не составило ему никакого труда. Однако иметь должную информированность в вопросе — это еще полдела. Необходимо правильно подать историю, и с этим Чаганти справился отлично.

В первые десять минут постановщик смог предельно кратко отразить историю семьи Дэвида: свадьбу, рождение дочери, ее первый поход в школу и смерть жены от рака.

Причем Чаганти сделал это без лишнего надрыва и не старался специально давить слезу. А в результате получилась трогательная история, затрагивающая почти каждого зрителя. Говорить о технической составляющей и вовсе не приходится, так как автор идеально отразил ход времени, начав картину со звука соединения диалап-модема (забавно — уже не вся аудитория поймет, что это за глитчевый писк), заставки Windows XP, самого первого интерфейса ютьюба и закончив хорошо всем известным фейстаймом.

Базелевс Продакшн Кадр из фильма «Поиск» (2018)

Несмотря на простую завязку и в целом вполне предсказуемое развитие событий (хотя финальный твист может кого-то и удивить), Чаганти смог в заданных рамках поговорить на очень важную и актуальную тему отношений в семье в реальной и виртуальной жизни. Фильм кратко, но очень точно, формулирует основную мысль — родители, особенно в век высоких технологий и доступного интернета, мало что знают о своих отпрысках-подростках.

Безусловно, тема отцов и детей остается одной из самых популярных в любом виде искусства, но в современном мире, как это наглядно показывает «Поиск», форма их отношений переходит на несколько другой уровень. Общение в чате с ребенком со всеми его условностями, сленгом и смайликами не имеет никакой связи с реальным положением вещей. И почти нет сомнений в том, что каждый при просмотре поймает себя на мысли, что обычно воспринимает написанное в мессенджере буквально, чего делать не рекомендуется.

Люди стали забывать, что диалог, в котором не видно лица собеседника, несет в себе очень мало информации.

В конечном итоге Чаганти и Бекмамбетов приходят к очень простому и очевидному выводу: чаще говорите со своими близкими с глазу на глаз, и только в этом случае вы сможете их понять — и сами станете понятыми. Только, как это обычно и бывает, самые простые и очевидные поступки даются нам сложнее всего.