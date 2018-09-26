«Богомерзко и вторично»: что пишут о сериале «Миллион мелочей»

Хэнк Стювер предполагает, что «Миллион мелочей» придется по вкусу тем, кому понравился «Это мы», стартовавший на NBC четыре года тому назад. По словам телекритика, сериал слишком напористо подходит к зачину — «суицид заставляет оставшихся в живых героев гадать, почему же такой счастливый и успешный человек свел счеты с собственной жизнью, хотя один из них был близок к тому же».

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Келли Лоулер тоже пишет про очевидные сходства новинки с хитом NBC. «От завязанного на трагедии начала и закрученных клиффхэнгеров становится очевидно, что слезовыжималка под названием «Миллион мелочей» вдохновлена сериалом «Это мы».

Здешнее процветание семейных распрей и рек слез настолько гордится своей ассоциацией с плачем, что его официальный хэштег в твиттере содержит в себе эмодзи — упаковку салфеток», — пишет журналистка.

Она отмечает, что в сериале «есть много чего хорошего и приличное количество плохого». На взгляд Лоулер, шоу стоит посмотреть тем, кому нравятся мрачные, мелодраматические и тяжелые сериалы.

Обозревательница осталась довольна актерской игрой и тем, что «Миллион мелочей» в кои-то веки рассказывает не о врачах, полицейских или юристах, а об обычных людях, столкнувшихся с горем. «С другой стороны, сериал предлагает зрителю торжественный парад клише с постоянным нагромождением неправдоподобных диалогов, предсказуемыми сюжетными поворотами и настолько эмоционально-манипулятивными сценами, что даже сами герои иногда тянутся за салфетками», — считает Лоулер, которая характеризует «Миллион мелочей» как честный по отношению к себе сериал, под который можно вдоволь пострадать, — а с началом финальных титров с легкостью выкинуть из головы.

Variety

Дэниел Д'Аддарио называет пилотную серию «Миллиона мелочей» одновременно интригующей и разочаровывающей. «Некоторые моменты в первой серии намекают нам на то, что в конце концов мы узнаем, что же «толкнуло Джона за черту», — пишет критик и выражает искреннюю надежду на то, что этого все же не произойдет. При этом он заявляет, что страдания персонажей, скорее всего, оставят зрителей равнодушными:

«Это еще не мы. Это все еще только они».

Брайан Лоури сравнивает «Миллион мелочей» не с «Это мы», а с «Отчаянными домохозяйками» и называет сериал чем-то вроде «Отчаянных мужей». «Все это напоминает слишком очевидный возврат к определенному типу драмы, которая, честно говоря, видала и лучшие времена и которая начала вызывать все меньшую отдачу», — резюмирует журналист.

На взгляд Маргарет Лайонс, одна из главных проблем шоу — то, что оно основано на «богомерзкой» идее о том, что «у всего есть причины». «Сериал представляет самоубийство как некую красивую тайну, которую нужно раскрыть, последнюю загадку, которая соберет всех нас вместе», — негодует обозревательница и отмечает, что «Миллион мелочей» «романтизирует и обесценивает суицид». По ее словам, шоу, которое преподносит себя как сериал о дружбе, не имеет четких представлений о том, чем дружба является и что она значит.