«Я представляю интересы Путина»: Сигал захотел возглавить Приморье

Известный актер Стивен Сигал, с недавних пор ставший гражданином России, изъявил желание стать губернатором Приморского края. Это заявление он сделал на проходящем во Владивостоке международном фестивале «Меридианы Тихого».

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В беседе со зрителями, отвечая на вопрос, хотел бы он возглавить Приморский край, спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям ответил: «С удовольствием. Я представляю интересы президента Путина».

Актер также отметил, что его предки по отцовской линии «отсюда», видимо имея в виду Приморский край.

«Я каждый раз хочу познавать Приморский край, увидеть больше. И стать вашим губернатором», — подчеркнул Сигал.

Что касается происхождения Стивена, то действительно, его прадед и прабабка были русскими евреями, иммигрировавшими в США. Однако из какой именно области России они переехали, ранее он никогда не сообщал. В прошлом Сигал также заявлял, что его дед по отцовской линии «был монголом».

Несмотря на желание возглавить Приморский край, на данный момент Сигал не может сделать этого по закону, хоть и является гражданином России с 2016 года. Согласно федеральному закону и избирательному кодексу региона, российский гражданин не вправе стать губернатором, если он имеет «гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».

Сигал же, получив российский паспорт, не стал отказываться от американского. Таким образом, если актер действительно вознамерился построить в России политическую карьеру, то ему необходимо отказаться от американского гражданства, а также — сербского, которое он получил в январе 2016 года.

Любопытно, что Сигал затронул тему главы региона в самое интригующее для Приморского края время, так как по итогам сентябрьских выборов до сих пор не определился губернатор края.

Если первый тур голосования не определил победителя, то во втором туре победу одержал временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко от «Единой России», опередив всего на 1,5% Андрея Ищенко от КПРФ. Однако оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона, и Центризбирком рекомендовал краевой избирательной комиссии отменить результаты выборов из-за «невозможности достоверно определить результаты волеизъявления избирателей», что в итоге и произошло. Новые выборы в Приморском крае должны состояться не позднее 16 декабря.

Помимо политической деятельности Сигал занимается в России предпринимательством.

В конце августа этого года актер зарегистрировался в стране в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), так как большую часть времени проживает в России и хочет «легализовать свою деятельность».

«Дело в том, что мистер Сигал около 70-80% своего времени проводит в России, поэтому ему логично было создать ИП, чтобы имелась какая-то налоговая база, чтобы спокойно продолжать свою рабочую деятельность, — приводит слова представителя актера Анара рейбанда «РИА Новости». — Он не хочет быть как некоторые иностранные граждане, которые получили гражданство России, чтобы потом за ним бегали судебные приставы».

ИП «Сигал Стивен Фредерик» было зарегистрировано 20 августа инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Электросталь. Как следует из документов, актер будет осуществлять деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, также планируется деятельность в сфере спорта, развлекательных мероприятий и исполнительского искусства.

Недавно Сигал также возглавил промоутерскую компанию «ЖАРА Fight Nights», которая специализируется на бойцах ММА. В планах актера также в скором времени выпустить свой третий музыкальный альбом.

В начале сентября в США было закрыто дело о возможном изнасиловании, в котором обвиняли Сигала. Прокуратура Лос-Анджелеса отказалась предъявлять обвинения актеру в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Согласно заявлению, предположительное изнасилование произошло в январе 1993 года, что не позволяет прокуратуре по закону обвинить актера, так как срок давности по подобным делам составлял в то время всего лишь шесть лет.