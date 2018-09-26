Сняли на камеру: первый секс Джима Керри

56-летний актер Джим Керри впервые снялся в откровенной постельной сцене — она была показана в одном из эпизодов нового сериала канала Showtime «Шучу» режиссера Мишеля Гондри. Кадры полового акта с участием персонажа голливудской звезды по-настоящему шокировали зрителей — в том числе и по той причине, что герой Керри занимался сексом с онкобольной девушкой в исполнении актрисы Джинджер Гонзаги.

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Согласно догадкам многочисленных фанатов двукратного лауреата премии «Золотой глобус» («Человек на Луне», «Шоу Трумана»),

вызвавшая резонанс постельная сцена вкупе с крайне сложной драматической ролью Керри в целом является некой «лебединой песнью» артиста, решившего на закате карьеры попробовать что-то кардинально новое, — ранее канадо-американский комик заявил об уходе из кино.

«Я просто больше не хотел заниматься этим бизнесом, — объяснил свое решение в интервью The Hollywood Reporter Керри. — Мне не нравилось, что происходило вокруг. Корпорации захватили Голливуд. Я относился к совершенно другому типу людей. Мне нравилось контролировать процесс создания фильмов, не имея при этом органов и комитетов, которые бы навязывали свое мнение о том, какова должна быть идея».

Возможное расставание Керри с индустрией, скорее всего, отчасти связано и с личной трагедией актера: в 2015 году Джим, на протяжении десятков лет радовавший зрителей классными комедийными ролями, впал в глубокую депрессию, когда его бывшая девушка — юная Катриона Райт — покончила жизнь самоубийством на фоне расставания с возлюбленным.

Уже после смерти Райт мать и муж погибшей (встречаясь с комиком, Катриона состояла в браке) подали на Керри в суд, обвинив артиста в незаконном снабжении девушки лекарственными средствами. Слушания по делу были запланированы на весну 2018-го, однако незадолго до обозначенной даты родственники Райт отозвали иск.

По мнению некоторых критиков, Керри вложил все пережитые страдания именно в работу над «Шучу», где он играет человека, по долгу службы дарующего улыбки тысячам людей и вместе с тем пытающегося справиться с депрессией, которая вызвана жизненным кризисом.

По поводу общей атмосферы сериала прекрасно говорит тот факт, что его режиссером выступил уже упомянутый Гондри, создатель чудесной драмы «Вечное сияние чистого разума», главные роли в которой исполнили Кейт Уинслет и сам Керри. «Шучу» рассказывает об истории легенды детских телешоу Джеффа (Керри), более известного как Мистер Пиклз, личная жизнь которого стремительно рушится: некогда счастливая семья мужчины разваливается на глазах, а он вынужден все так же излучать позитив перед камерами.

Помимо комика, в драме снялись и другие знаменитые актеры. Так, Джуди Грир из «Человека-муравья» исполняет роль бывшей супруги Мистера Пиклз, его отца, являющегося еще и продюсером шоу Джеффа, играет номинант на «Оскар» Фрэнк Ланджелла, тогда как одну из коллег звезды — Кэтрин Кинер, известная по «Быть Джоном Малковичем».

Премьера «Шучу» состоялась 9 сентября, и на данный момент для просмотра доступны уже три эпизода сериала.

Отметим, что в минувшем июле стало известно об удачном ходе переговоров представителей Керри с продюсерами «Ежа Соника», экранизации знаменитой видеоигры, первая часть которой вышла еще в начале 90-х. В картине Джеффа Фаулера звезде «Маски», «Всегда говори «Да» и «Эйса Вентуры» уготована роль злодея Доктора Роботника, одного из главных антагонистов синего ежа.

Согласно задумке сценаристов, на протяжении большей части фильма молодой Соник при помощи офицера полиции Тома (его, кстати, сыграет Джеймс Марсден из «Мира Дикого Запада», «Людей Икс» и «Трассы 60») будет противостоять злодеяния персонажа Керри, чтобы не позволить тому поработить мир, используя армию роботов.

Проект, который находится в стадии разработки уже долгие годы, планируется выпустить на экраны в ноябре 2019 года.