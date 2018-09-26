Снимут по заветам Ганна: какова судьба «Стражей галактики 3»

Американская киностудия Disney до сих пор планирует снять третью часть «Стражей галактики» по сценарию Джеймса Ганна, режиссера оригинального блокбастера и его сиквела. Об этому изданию TulsaWorld рассказал брат кинематографиста — актер Шон Ганн.

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«Я не знаю, что сейчас происходит со «Стражами галактики 3», — подчеркнул осведомитель. — Однако знаю, что Disney все еще хочет снять фильм, используя сценарий, созданный Джеймсом».

По мнению Шона, в «марвеловской» франшизе играющего роль Краглина и отвечающего за движения енота Ракеты, студии будет непросто организовать съемки третьей ленты серии, учитывая все те проблемы, который возникли из-за скандала с его старшим братом.

«Очевидно, что это неприятная ситуация для всех, прежде всего — для самого Джеймса. Disney будет трудно найти другого режиссера, а также организовать всех актеров из-за их занятости, — сказал актер. — Но я знаю, что они все-таки планируют снять картину. Однако, как мне известно, даже в самой студии еще не знают, когда именно это произойдет».

Скандал вокруг Джеймса Ганна, работой которого в Disney были довольны, разгорелся во второй половине минувшего июля, когда ультраправые активисты и журналисты Джек Пособиек и Майк Чернович откопали в твиттере кинематографиста, являющегося ярым противником действующего президента США Дональда Трампа, мягко говоря, странные записи. Подборка твитов, датированных 2009-2010 годами, мгновенно получила огромный общественный резонанс: людей рассердили грубые шутки 40-летнего на тот момент американца про педофилию, изнасилования и СПИД.

Не понравились они и руководству Disney — уже вскоре после обнародования своих «былых заслуг» режиссер был уволен, о чем сообщил лично компании Алан Хорн.

«Оскорбительные заявления, найденные в твиттере Джеймса, не имеют оправданий и противоречат ценностям нашей студии. Поэтому мы и разорвали наши отношения с ним»,

— подчеркнул он.

Сам Ганн, осознавая всю серьезность ситуации, незамедлительно принес искренние извинения за ошибки прошлого, при этом не став оспаривать решение Disney об отстранении от «Стражей галактики 3».

«Люди, которые следили за моей карьерой, знают, что я уже давно позиционирую себя в качестве провокатора. Я делал фильмы и шутил на во многом запретные темы, которые обычно находятся под табу. Но все в курсе, что с тех пор я сильно изменился, благодаря чему изменились и мои работы, а также юмор. Да, это вовсе не значит, что я стал лучше, но я нынешний все же сильно отличаюсь от того человека, которым был когда-то. Я правда пытаюсь работать над пониманием и минимизацией гнева. Мои попытки получить сомнительными заявлениями какую-то реакцию общественности закончены», — пояснил режиссер. —

Но я беру на себя всю ответственность за то, что писал когда-то. Все, что я могу сейчас сделать, — предложить людям свои искренние сожаления по поводу содеянного».

Мнения зрителей относительно адекватности решения боссов Disney, которые уволили Ганна, никоим образом не нарушившего условия контракта (на момент публикации шуток соглашения со студией у кинематографиста не было), разделились: кто-то назвал вердикт по режиссеру возмутительным, попутно предсказав скорый крах всей франшизы, — кто-то, напротив, похвалил корпорацию за смелость, а самого Джеймса подверг оглушительной критике.

Впрочем, куда важнее было то, как в данной ситуации поведут себя коллеги Ганна по блокбастеру, и они своего товарища не подвели: слова поддержки в адрес уволенного высказали более-менее все причастные к «Стражам галактики», включая топовых актеров, которым явно есть что терять.

Когда первые страсти по Ганну уже улеглись, члены каста фильма (прямо сейчас его производство, к слову, заморожено, хотя до скандала премьера третьей части была запланирована на 2020 год) также написали коллективное письмо руководству Disney, в котором попросили боссов студии простить Джеймса.

«Мы полностью поддерживаем Ганна. Были потрясены его отстранением на прошлой неделе и намеренно выждали десять дней перед комментарием, чтобы подумать, помолиться, все выслушать и обсудить. Мы были воодушевлены поддержкой со стороны поклонников и представителей СМИ, которые хотят, чтобы Джеймс вернулся в качестве режиссера третьей части фильма»,

— говорилось в тексте послания.

Студия, однако, осталась непреклонной: Ганна на режиссерское кресло «Стражей галактики «не вернули, и, кажется, решение это окончательное и обжалованию не подлежит.