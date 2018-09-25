«Настоящий ужас»: что пишут о сериале «Новый Амстердам»

New York Post

Стартовавший на NBC «Новый Амстердам» отвечает всем современным требованиям драмы о жизни больницы, считает Майкл Старр. «Здесь есть жесткий, но альтруистичный и молодой доктор (щетина в наличии), который не отступит от своих принципов, врач из Великобритании, высокомерный хирург, межрасовый роман и меланхоличный гитарный саундтрек», — поясняет критик, высоко оценивший новинку. Он также отмечает, что «Новый Амстердам» отличается от конкурентов по жанру всего несколько «косметическими» особенностями, включая серьезность самого произведения, некоторых интересных вспомогательных персонажей и личность главного героя — нового главврача старейшей государственной больницы США в исполнении Райана Эгголда («Черный список»), очаровательного актера, наконец-то получившего достойную первостепенную роль в более-менее большом проекте.

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Брайн Лоури подчеркивает, что «Новый Амстердам» представляет собой попытку NBC пойти по стопам недавней премьеры ABC под названием «Хороший доктор» —

в центре сюжета здесь все тот же «врач-единорог», который ставит жизнь и здоровье пациентов на первое место, закрывая глаза на их финансовое состояние.

«Эгголд привлекателен в своем старомодном образе, а сам сюжет драмы не лишен неожиданных поворотов, — заключает критик. — Сериал основан на реальных мемуарах, однако на деле история о мужественном докторе, который действительно очень хочет помогать людям, почему-то кажется до боли знакомой».

Variety

Кэролайн Фрэнк в свою очередь видит главную проблему сериала именно в его главном герое, «которого трудно воспринимать всерьез». «Он хочет выглядеть доброжелательным, используя фразу «Как я могу помочь?», но при этом «режет по живому», что касается сотрудников больницы, будучи уверенным в своем понимании текущего положения дел в каждом из отделов после примерно 30-секундного ознакомления с ситуацией, — разъясняет свое недовольство журналистка. — Когда же окружение намекает ему на поспешность решений, он соглашается, однако почему-то выдает эти выводы за свои собственные».

По ее мнению, создатели «Нового Амстердама», понимая всю деструктивную уязвимость их главного персонажа в глазах зрителей, добавили ему два «смягчающих фактора» — беременную жену, не живущую с ним, а также тяжелую болезнь, на которую он намеренно закрывает глаза во благо здоровья пациентов. В то же время Кэролайн хвалит некоторых вспомогательных героев драмы, и особенно — доктора Лауру Блум в исполнении Джанет Монтгомери («Черное зеркало», «Шпионы Варшавы»), «выделяющуюся со знаком «плюс» на общем фоне проекта».

Громя «Новый Амстердам» в своей рецензии, Келли Лоуэр возмущается абсурдным идеализмом сериала, который заключается в истории о «гениальном человеке с золотым сердцем, считающим, что может решить кризис здравоохранения в одиночку». «Конечно, это же первый врач в истории, ставящий людей превыше денег», — язвит критик. Говоря о новинке NBC, Келли называет ее «жутко предсказуемой, болезненно сладкой и эмоционально манипулятивной». От Лоуэр достается и персонажу Эгголда: «Возможно, про «Новый Амстердам» и можно было бы сказать, что он просто посредственный, однако до боли смехотворный главный герой превращает проект в настоящий ужас».