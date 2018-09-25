Смертельный номер: как Уилл Смит отпразднует 50-летие

Уилл Смит по праву считается одним из наиболее популярных актеров современности. Кажется, будь в его послужном списке исключительно роль агента Джея из «Людей в черном», артиста бы все равно перманентно узнавали на улицах, приглашали на различные шоу и любили миллионы поклонников: благо, что теперь уже 50-летний (!) американец, до сих пор находящийся в превосходной физической форме, является до неприличия обаятельным человеком.

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Уровень популярности Смита непосредственным образом материализовался в успехе его ютьюб-канала — за считанные месяцы Уиллу удалось привлечь несколько миллионов подписчиков. Впрочем, все уже выпущенные Уиллардом Кэрроллом (такое имя ему дали при рождении) ролики сильно меркнут на фоне того, что Смит задумал по случаю собственного полувекового юбилея.

И, нет, это будет не какое-нибудь типичное для голливудских звезд видео с пафосной вечеринки, а самый настоящий смертельный номер, да еще и в прямом эфире. Круглую дату Уилл отметит прыжком в пропасть Гранд-Каньона, за которым каждый желающий сможет понаблюдать на его канале.

Прыгать артист, естественно, собирается не просто так — трюк будет исполнен в рамках так называемого банджи-джампинга, аттракциона, представляющего из себя наиболее жуткий вариант отечественной тарзанки, когда смельчак, предварительно обвязывая свои ноги эластичным тросом, падает (в данном случае — с вертолета) в пропасть со скоростью до 120 км/ч.

Фоторепортаж: 50 лет человеку в черном __is_photorep_included11995483: 1

Справедливости ради, шоу пройдет не в «самом сердце Гранд-Каньона», как было обещано ранее, а несколько восточнее: администрация Национального парка, сильно заботящаяся об имидже одного из чудес света, запретила Смиту устраивать настолько опасное мероприятие, которое хоть и крайне маловероятно, но все же может закончиться чем-то нехорошим. При этом Уилл стал далеко не первым человеком, получившим отказ от местных менеджеров: последние ежегодно «задвигают» целый ряд и куда менее экстремальных проектов, огорчая в том числе и создателей голливудских фильмов, желающих умертвить в ущелье Гранд-Каньона одного из своих героев.

Для Смита прыжок будет не первым — полутора годами ранее он дебютировал в банджи-джампинге, «упав» с вершины водопада Виктория, высота которого превышает 100 метров.

Говоря о большой карьера Уилла, многие российские зрители, вероятно, сразу вспомнят его агента Джея в серии блокбастеров «Люди в черном» или же роли в драмах «Семь жизней», «Али» и «В погоне за счастьем». Скорее всего, на ум придут и боевики «Я — легенда», «Я, робот», «День независимости», «Враг государства», а также криминальная комедия «Плохие парни» и забавная мелодрама «Правила съема: метод Хитча».

На самом же деле первый успех Смита был связан с тем периодом, когда о кино он особо и не думал: уроженец Филадельфии прославился благодаря участию в хип-хоп дуэте с Джеффом Таунсом, выступая под никнеймом Фреш Принц (к слову, артист, многократно номинировавшийся на получение «Оскара» и «Золотого глобуса», так до сих пор и не имеет действительно значимых кинонаград, а вот «Грэмми» в его реноме значится).

Под схожим псевдонимом Уилл дебютировал и на большом экране — сериал «Принц из Беверли-Хиллз» с ним в главной роли на протяжении нескольких лет имел огромные рейтинги и позволил Смиту получить работу в уже упомянутых «Плохих парнях», ставших трамплином для его будущей кинокарьеры.

Интересно, что по стопам отца пошли и его дети от второго брака с подругой детства Джадой — Джейден и Уиллоу снялись в нескольких фильмах, а также добились определенных достижений на музыкальном поприще. Так, клип на песню «Icon» за авторством сына Смита на данный момент посмотрели более 88 миллионов пользователей ютьюба. Ролик был создан в лучших традициях фрэшменов — пафоса там чуть больше, чем чересчур. Вероятно, подобного мнения на сей счет был и сам Уилл, снявший пародию на работу сына, которая за считанные дни стала абсолютным хитом интернета.