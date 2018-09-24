«Могли и хуже»: пресса о ремейке «Частного детектива Магнума»

Variety

Дэниел Д'Аддарио пишет, что «Частный детектив Магнум» выглядит, безусловно, эффектно», однако не уделяет достаточного количества времени тому, чтобы дать зрителя как следует познакомиться с главными действующими лицами. «Это является проблемой для шоу, которое частично пытается выезжать на харизме главного героя; за улыбкой должно скрываться что-то еще», — считает критик. По его словам, исполнитель главной роли Джей Эрнандес «заслуживает шанса немного расслабиться». Обозреватель надеется, что, «когда шоу найдет свою стезю, а закадровый голос будет вещать меньше экспозиционных деталей, этот новый Магнум сформируется как персонаж, а не просто знаменитое имя».

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IndieWire

Бен Трэверс полагает, что Эрнандес выдает достаточно харизмы, чтобы тянуть полицейский процедурал, что, впрочем, уравновешивается пластмассовой компьютерной графикой в экшн-сценах. Журналист отмечает, что это не просто ребут, а еще и кусочек пазла, формирующего собственную телевселенную канала CBS, — так, уже запланирован кроссовер с другим переосмыслением шоу про гавайских полицейских — «Гавайи 5.0». Обозреватель выделяет две проблемы, от которых страдает «Частный детектив Магнум»: слишком очевидный расчет на максимально обширную аудиторию и отсутствие креатива в основе шоу.

Vulture

Мэтт Золлер Зейтц не берется предполагать, сможет ли ремейк повторить успех оригинала, однако отмечает, что первые признаки выглядят многообещающе. Критик пишет, что игра Эрнандеса настолько же убедительна, как у Тома Селлека из оригинального сериала, однако наполнена несколько иной энергетикой. «Если вы хотите сделать ремейк любимого старого шоу и перенести его в современную мультикультурную эпоху, не предавая того, что полюбилось в оригинале, у вас могло бы получиться намного хуже. Подмигнуть без непосредственного подмигивания — это само по себе искусство», — заключает Зейтц.

Келли Лоулер считает, что Магнум уже не тот, что прежде, но в то же время не так уж и отличается от сериала 80-х. По ее словам, ремейк вряд ли породит армию фанатов, как было с первым «Магнумом». Новый исполнитель главной роли менее очарователен, чем Селлек, однако солирует в шоу с ослепительной улыбкой. Лоулер выделяет «ужасно поверхностных персонажей» — особенно главных — как основную проблему сериала. При этом журналистка выражает надежду на то, что «Частный детектив Магнум» сможет освежить нынешнюю линейку детективных сериалов. По ее словам, сериал «не пытается быть слишком серьезным или важным: просто хороший парень, несколько хороших автомобилей и немного диких приключений». «Иногда это все, что вам нужно», — считает обозревательница USA Today.