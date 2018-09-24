Прилетело со сцены: Нойз МС разбил голову фанату

Известный российский рэпер Нойз MC на концерте в Волгограде бросил микрофонную стойку в зал и случайно травмировал одного из зрителей. Как рассказал сам Иван Алексеев, злого умысла в его действиях не было. Он бросил стойку безадресно от избытка эмоций и не хотел никого травмировать.

Инцидент произошел 20 сентября в городе Волжский Волгоградской области. Как заявил пострадавший, которого зовут Алексей Халстов, он пришел на концерт рэпера со своей супругой. В какой-то момент он увидел летящую на супругу стойку и моментально закрыл жену от «снаряда». Стойка попала ему в голову, и Алексей получил рассечение.

Прибывшие на место инцидента врачи скорой помощи предложили Халстов проехать в больницу и наложить швы, однако он отказался от предложенной помощи и поехал домой. Теперь пострадавший заявляет, что намерен обратиться в правоохранительные органы с заявлением по поводу произошедшего.

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Сам Нойз МС опубликовал в своем инстаграме длинное послание, в котором принес извинения перед Халстовым, но в то же время раскритиковал пострадавшего за его поведение после инцидента.

«Вчера мне жена в телефонном разговоре сказала, что, оказывается, когда я в Волжском бросил на «Танцах» стойку с микрофоном в зал, она прилетела человеку в голову, — написал музыкант.

— Я, конечно, расстроился и стал искать контакты парня, чтобы с ним связаться, попросить прощения и узнать, могу ли я чем-то помочь».

Поиски привели Нойза на страницу Халстова в соцсети «Вконтакте», где он обнаружил фото с рассеченной головой и гневные комментарии в отношении исполнителя. Пострадавший заявил, что «в следующий раз стойка прилетит кому-то в висок, и музыкант отправится «хлебать баланду». Алексей также высказал намерение найти запись инцидента и обратиться в полицию.

«Я испытываю смешанные чувства. То есть, с одной стороны, мне очень жаль, и я, конечно, виноват, хоть злого умысла в моих действиях и не было, — написал Нойз МС. — С моей стороны это акт доверия аудитории — бросить свой микрофон в зал, предполагая, что потом его вернут, не сломают.

С другой стороны, я наблюдаю сейчас противное мне публичное поведение пострадавшего, у которого претензии, вроде бы, ко мне, но со мной он при этом связаться не пытается, а идет жаловаться в редакцию газеты, живописуя, как героически спас жену от прицельного броска артиста-убийцы на кровавом концерте, грозит ментами в соцсетях и постит фотки со своей травмой».

Музыкант также отметил, что желание общаться лично в этой ситуации у него пропадает.

Тем не менее, Нойз принес извинения Халстову и отметил, что в целом выступление в Волжском ему очень понравилось.

После ответа музыканта Халстов передумал обращаться в правоохранительные органы и заявил, что больше не имеет претензий к Алексееву.

«Артист извинился. Претензий не имеем. Чувствую себя хорошо, — приводит слова пострадавшего «Блокнот Волжский».

— Он оставил свой контактный номер, электронную почту, принес извинения. Сказал, что к нему можно обращаться за помощью, если что-то понадобится».

В начале августа Нойз МС выступил на скандальном в этом году фестивале «Нашествие», на котором более половину репертуара составили антивоенные песни. Там же он представил свою новую композицию «Люди с автоматами», которую записал с быстро набирающей популярность певицей Монеточкой.

Алексеев прямо со сцены выразил надежду, что он и его современники доживут до того времени, когда никакие вооруженные силы будут не нужны, а свою новую песню посвятил «Воображаемым Силам Российской Федерации и Министерству нападения».

Таким способом рэпер выразил свое несогласие с сотрудничеством организаторов фестиваля с Министерством обороны России. Тем не менее, Алексеев не стал отменять своего концерта по примеру той же Монеточки, объяснив свое решение тем, что долго готовился к выступлению и просто не мог его отменить.