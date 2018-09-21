Особенная Пелагея: «Голос. 60+» определил всех участников

На вокальном проекте «Голос. 60+» завершился этап слепых прослушиваний. Первый сезон новой версии популярного шоу вышел в очень коротком формате. В проекте принимают участие люди, родившиеся не позднее 1958 года. Всего запланировано четыре выпуска. Наставники отбирают всего по четыре конкурсанта на слепых прослушиваниях, которые продолжатся в течение двух эпизодов. Затем состоится раунд нокаутов и после этого — финал. Также создатели шоу дали право зрителям выбрать лучшего преподавателя сезона.

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В первом эпизоде Пелагея изначально следовала своему традиционному принципу и с самого начала начала опережать конкурентов среди наставников по количеству принятых в свою команду конкурсантов. К ней присоединились 64-летний Сергей Курзанов, 60-летний Олег Пастухов из Владивостока и 61-летняя Наталия Бутусова из Волгограда.

Не стал отставать от Пелагеи и Валерий Меладзе, который взял к себе 67-летнюю Наталию Спевак из Саратова, Геннадия Кима 62 лет с Сахалина и известного джазового музыканта Сергея Манукяна, чье появление на шоу стало большим сюрпризом для всех наставников.

Лев Лещенко и Леонид Агутин проявили завидную выдержку и приняли в свои ряды только по одному человеку. Лев Валерьянович выбрал 80-летнего Евгения Стругальского, а к Агутину присоединился еще один профессиональный музыкант — 61-летний Андрей Косинский из Санкт-Петербурга, который пишет песни многим звездам шоу-бизнеса.

Второй выпуск «Голоса. 60+» должен был окончательно сформировать составы команд всех четырех наставников сезона, поэтому Агутин и Лещенко гораздо активнее принялись за набор, чем неделю назад.

Лев Валерьянович взял с места в карьер и нажал кнопку на выступлении первого же участника. Им стал 64-летний Мансур Ташматов из Ташкента, исполнивший «Sex Bomb» Тома Джонса. Он почти всю жизнь занимался музыкой и даже знаком с Лещенко. Наставник не сразу узнал его, но очень обрадовался появлению своего товарища. К его команде также присоединились 63-летний Виктор Зуев из Санкт-Петербурга с песней популярной в СССР итальянской группы Ricchi e Poveri «Come Vorrei» и Навруз Ахмедов 60 лет, исполнивший старинный русский романс «Не лукавьте!».

Пелагея тоже не стала ждать долго и очень быстро окончательно укомплектовала свою команду, выбрав Лидию Музалеву 62 лет из Обнинска, спевшую «Оренбургский пуховый платок».

С этого момента она уже не имела права нажимать на кнопку, но нарушила регламент и повернулась к 77-летней Ольге Муравиной, которая исполнила композицию из бродвейского мюзикла «Моя прекрасная леди».

На удивление, никто ей этого не запретил.

Леонид Агутин пополнил свою команду еще одним хорошо известным профессионалом. Отметивший в этом году 60-летний юбилей известный блюзовый певец Николай Арутюнов, создатель популярной в свое время группы «Лига блюза». Он исполнил композицию легендарной Дженис Джоплин «Mercedes Benz».

Леонид взял к себе в команду еще одного необычного конкурсанта — своего отца Николая Агутина, которому в этом году исполнилось 83 года.

Он спел «Я работаю волшебником», которая в свое время стала сверхпопулярной благодаря исполнению Марка Бернеса. К слову, Агутин сразу узнал отца, но нажал кнопку в самый последний момент. Было заметно, что он не очень хотел этого делать по понятной причине. Однако Леонид себя переборол.

«Это удар под дых», — сказал после окончания выступления певец.

Четвертым в команду Агутина попал 66-летний Александр Евдокимов из Твери, который был в советское время участником ВИА «Поющие сердца». Он исполнил композицию «Где же ты была» коллектива «Лейся, песня». Оказалось, что Леонид хорошо знает своего коллегу и земляка.

Валерий Меладзе долго не мог выбрать последнего участника и только под самый конец ему приглянулся 61-летний Сергей Пивоваренок из Югорска с песней Давида Тухманова «Эти глаза напротив».

Этап слепых прослушиваний завершился. Борьбу продолжили 17 участников. По четыре человека набрали в свою команду Меладзе, Лещенко и Агутин, а Пелагея, в порядке исключения, — пятерых. Через неделю пройдет раунд нокаутов, после которого сразу определятся финалисты.

Справедливости ради стоит отметить, что вторая часть слепых прослушиваний выглядела пободрее первой, и неловких моментов не было.