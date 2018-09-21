«Так бесит, невозможно смотреть»: пресса о сериале «Первые»

Variety

Телекритик Дэниел Д'Аддарио считает, что шоу губит местами несуразный монтаж, который подразумевает рекламные вставки, которых на стриминговом сервисе Hulu, естественно, нет, — сцены временами обрываются, толком ничем не завершаясь. Кроме того, пишет журналист, в сериале слишком большой упор делается на исследование взаимоотношений главного героя с родными и близкими, из-за чего все остальное начинает казаться будто бы не к месту. При этом Д'Аддарио отмечает, что в «Первых» снялось много хороших актеров второго плана, которым, впрочем, уделяется слишком мало экранного времени. Резюмируя, критик называет сериал «по крайней мере чем-то новым». Журналист полагает, что первый сезон вышел достаточно интересным, чтобы у зрителя возникло желание увидеть продолжение, несмотря на большое количество предсказуемых драматических поворотов.

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IndieWire

На взгляд телеобозревателя Бена Трэверса, сериал «Первые» берет своей позитивно-гуманистической нотой, за счет чего представляется «пионером в море циничного нарратива — взглядом, минующим настоящее, смотрящим туда, где мы должны оказаться, и на то, как нам это сделать». Он считает, что в уже вышедших сериях присутствует отличное развитие персонажей, а сценарную работу называет одной из лучших за год. Критик обращает внимание на то, что в первом сезоне лишь слегка затронули непосредственно полет на Марс, тогда как прощанию с Землей было отведено куда больше времени, поэтому, считает он, в случае зеленого света со стороны Hulu создатели обязаны будут уравновесить это внушительно показанным космическим путешествием.

Rolling Stone

Алан Сепинуолл находит раздражающим то, что сериал о полете на Марс едва ли проявляет интерес к красной планете, вместо этого предпочитая использовать миссия как прикрытие для истории об отце и дочери, которые по-разному переживают общее горе. «Сериал, похоже, периодически все же вспоминает о том, про что он должен быть, предоставляя [зрителю] всю сопутствующую зрелищность, триумфальную музыку и те вдохновляющие речи, которые вы, возможно, ожидаете, прежде чем переходить к самому холодному, медленному и наименее восторженному подходу к материалу». В конце рецензии критик недоумевает, почему «Первые» за все восемь серий так и не дают ответа на вопрос, почему же человечеству нужно стремиться к освоению Марса.

Collider

«Еще одна драма о грустном человеке с недостаточным количеством свободного пространства» — пишет Адам Читвуд, который тоже недоволен тем, что сериал является не тем, что от него ждешь. Первую серию он называет «одним из самых странных пилотов за последнее время». По его словам, вместо сериала, позиционирующего себя как о планировании полета на Марс, «вы достаточно быстро обнаружите себя за просмотром чрезмерно драматичного порно про горе». Главного героя в исоплнении Шона Пенна Читвуд находит клишированным, поскольку это давно избитый образ грустного мужчины, чья жена умерла и чья дочь страдает одновременно от ее потери и проблем с наркотиками. Где-то в сериале запрятано «отличное, привлекательное и продуманное шоу», но в нынешнем виде этого невозможно разглядеть, считает журналист.

Los Angeles Times

«Восьмисерийная драма Hulu «Первые» начинается как драма об исследовании космоса по дороге к Марсу, но шоу, как и описываемая им миссия, так и не отрывается от Земли». Как заявляет в своей статье Лоррейн Али, сериал скорее рассказывает о цене научных исследований, нежели о самих исследованиях, причем «валюта — как эмоциональная, так и денежная». Обозревательница называет шоу «прекрасным и запоминающимся чувственным опытом» и считает это заслугой оператора Адама Стоуна и композитора Колина Стетсона.

Брайан Лоури пишет, что в «Первых» «острые ощущения от избавления от оков Земли уступают место слушаниям в конгрессе и бюрократии — разумному развитию, основанному на противопоставлении ограниченных ресурсов дома и стремления к исследованию, что, увы, не особенно драматично».

Келли Лоулер задается вопросом: «Кто же знал, что путешествия в космосе могут быть настолько унылыми?» На ее взгляд, хотя что-то настолько увлекательное и неземное, как космические полеты, трудно сделать скучным, «Первые» в этом преуспевают. Сериал полон метафор, аллюзий и символизма, которые свалены в одну литературную мусорную кучу, и становится «непреднамеренной пародией на дорогие, самонадеянные телешоу, которые каким-то образом оказываются в категории «престижных», считает журналистка. Она утверждает, что в сериале есть много перспективных способов развития истории, однако ни один из них не используется должным образом. «Скучным и плохо прописанным персонажам дают слишком много экранного времени, а приключенческая история — неубедительная запоздалая мысль». Лоулер добавляет, что ни сюжета, ни персонажей не хватает, чтобы заинтересовать зрителя, а незаработанный самонадеянный стиль делает сериал «настолько раздражающим, что его почти невозможно смотреть».