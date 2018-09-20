Дошумелись: YouTube удалил канал Versus Battle за обман

Администрация сервиса YouTube вечером 20 сентября заблокировала канал российского баттл-рэп-проекта Versus Battle, на который были подписаны 4 375 447 человек. При заходе на страницу пользователя versusbattleru отображается сообщение с указанием причин прекращения доступа.

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«Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения Условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение», — сказано в тексте.

YouTube.com

В официальных мобильных приложениях YouTube появляется другое сообщение — в нем указано, что «канал недоступен», а также предлагается отменить подписку на него.

Обидно за @norimyxxxo( Пока что канальчик с проектом и его участием в нём лежит. Надеюсь не rip versus'y pic.twitter.com/BbtPwy66oR — ЮНЫЙ КАКТУС (@AeliziOl) 20 сентября 2018 г.

Все опубликованные с момента запуска проекта Versus Battle в сентябре 2013 года ролики стали недоступны для просмотра на самом ютьюбе, а также на других сервисах, на которых были размещены HTML-коды роликов, — после нажатия на кнопку воспроизведения отображается уведомление о том, что «видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт YouTube удален».

versusbattlefb/vk.com

Официальных комментариев со стороны представителей площадки не поступало. Ведущий и один из организаторов проекта Versus Battle Александр Тимарцев, известный как Ресторатор, в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» отказался сообщать причины причины блокировки, сославшись на занятость.

Какие именно нарушения послужили поводом для блокировки, пока неизвестно. В роликах Versus Battle присутствовало большое количество рекламы, в том числе букмекерских контор, энергетических напитков, магазинов электронных сигарет, брендов одежды и обуви, мобильных приложений и онлайн-банка.

Примерно через два часа после прекращения доступа блокировка была снята.

Это был первый случай полной блокировки канала versusbattleru, однако до этого доступ к размещенному им контенту уже приостанавливался.

В 2016 году Роскомнадзор после обращения Федеральной антимонопольной службы временно заблокировал видео с баттлом СТ и Оксимирона на территории России из-за наличия рекламы букмекерской конторы. Ресторатор, говоря об этом эпизоде, отметил, что в блокировке нет «ничего страшного». Через некоторое время ролик снова стал доступен для просмотра.

В самом ведомстве тогда пояснили, что YouTube «заблокировал ролик Versus-баттла целиком, хотя ФНС принял решение об ограничении доступа только к информации об азартных играх». При этом, судя по всему, проблема была не в рекламе в ролике, а в наличии гиперссылки на сайт букмекерской конторы в его описании.

Youtube заблокировал ролик Versus-баттла целиком, хотя ФНС принял решение об ограничении доступа только к информации об азартных играх. — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 16 декабря 2016 г.

Не исключено, что новая блокировка связана с той же самой букмекерской конторой, которая на протяжении последних нескольких лет сотрудничает с Versus Battle. ФНС неоднократно выносила решения о блокировке связанных с этой организацией сайтов.

На момент прекращения доступа к каналу суммарное количество просмотров всех 233 загруженных роликов составляло 614 175 903.

Выложенная на канале в ночь на 14 августа 2017 года запись поединка Оксимирона и Гнойного за несколько часов собрала более 10,5 миллиона просмотров. Этот баттл стал самым просматриваемым в истории.

Последним размещенным versusbattleru видео стал рэп-поединок Микси и Сойера, который прошел в рамках третьего этапа четвертого сезона проекта «Fresh Blood», на котором соревнуются молодые баттл-рэперы. Начиная с этого сезона шоу сменило формат, в нем появились элементы реалити, а также разбиение на две команды.

Наставником одной («Злые голуби») стал Оксимирон, другую («Тигры») возглавил Смоки Мо. В каждую из них попали по шесть участников, чьи заявки были отобраны организаторами Versus Battle и самими менторами.

В соцсетях уже начали шутить на тему блокировки канала и связывать ее с неудачным баттлом Микси и Сойера, во время которого оба участника выступили слабо.

Кроме versusbattleru таким же санкциям со стороны YouTube подверглись каналы AuRuM TV, «АкадемеГ», «ДА НИЛ» и «Гараж54».

Ведуший AuRuM TV Сергей в своем инстаграме сообщил, что уже отправил апелляцию на решение о блокировке своего канала. Он отметил, что у его знакомого, который оказался в аналогичной ситуации, доступ был возвращен через сутки. Позже он сообщил, что видеохостинг принял его апелляцию.

Все эти каналы были разблокированы одновременно с Versus Battle.