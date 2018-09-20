«Положить конец истерии»: МВД взялось за Лайму Вайкуле

Главное управление по вопросам миграции МВД России отчиталось о результатах проверки концертной деятельности певицы Лаймы Вайкуле на территории страны. Сотрудники ведомства не нашли никаких нарушений и не обнаружили поводов для привлечения артистки к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

«Я очень рад, что добросовестность и приверженность Вайкуле правовым ценностям оказались неизменны независимо от страны ее пребывания.

Оперативность действий МВД позволит положить конец истерии, устроенной в связи с недавними высказываниями певицы на пресс-конференции в Одессе», — цитирует члена общественного совета при столичном управлении МВД Александра Хаминского, который был инициатором проведения проверки, РИА «Новости».

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По его словам, осуществление деятельности в конструктивном правовом поле — это наилучший способ решения любых задач, в том числе добиться погашения безосновательного общественного резонанса.

Ранее он обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением дать правовую оценку фото- и видеоматериалам с концертов певицы и сопоставить их с эпизодами пересечения Вайкуле российской границы. Он отметил, что выступать Вайкуле начала еще в СССР, а значит, по его словам, она рассматривает российских музыкантов как своих коллег.

«Видя, как они беспардонно и нагло уходят от налогов, заявляя, что «не выступают за баснословные гонорары на частных вечеринках, а просто зашли к другу на мероприятие и заодно бесплатно спели», хотела бы применять аналогичный подход. Но с гражданкой Европы история чуть другая и в этом случае. Если ты честен, но приезжаешь выступать бесплатно, ты все равно должен каждый раз получать не туристическую, а простую гуманитарную визу», — подчеркнул общественный деятель, добавив, что в РФ есть закон о статусе иностранных граждан.

Отказ Вайкуле ехать в Крым спровоцировал волну критических высказываний в ее адрес. Так, певец Олег Газманов заявил, что «Россия ей все дала», и если на нее оказывается внешнее давление и она «прикрывается тем, что слабая женщина, — ну Бог ей судья».

Кроме того, у многих сомнения вызывали слова Вайкуле о «запрете» иностранцам из Евросоюза посещать Крым.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что с 2014 года полуостров неоднократно посещали политические деятели Франции, Италии, Германии и других европейских государств. По словам сенатора, в Евросоюзе песен Лаймы Вайкуле не знают, и «запрет певице ехать в Крым — ахинея полная».

Пушков выразил уверенность в том, что артистка может вовсе не приезжать на заработки в Россию — чтобы не видеть «сошедших с ума зомбированных» россиян.

Некоторые, напротив, поддержали исполнительницу — так, близкая подруга Вайкуле Алла Пугачева снялась вместе с ней в шуточном ролике, в котором якобы отчитывает коллегу по цеху за скандальное высказывание.

«Эх, ты!» — укоряет Пугачева Вайкуле, которая в ответ с иронией отвечает: «Эх, я!»

Пугачева просит Вайкуле показать язык, сидя за столиком кафе в солнцезащитных очках и черной бейсболке. После того, как латвийская артистка высовывает язык, Пугачева говорит, что «она так и знала» и что у Лаймы «язык без костей».

«С таким языком знаешь, что нужно? Молчать! Вот у меня язык с костями, потому что я рыбу ела», — хохочет Алла Пугачева.

Позже Вайкуле заявила, что пресса и телевидение «искажают ее слова о Крыме». По словам артистки, она сказала, что исполнителям из ЕС запрещено приезжать в Крым в ответ на вопрос, поедет ли она на полуостров по приглашению.

Она также добавила, что ничего против крымчан не имеет и сможет выступать на полуострове в том случае, если власти Латвии отменят запрет на визиты своих граждан в Крым.

Впоследствии латвийская артистка подчеркнула, что с большим удовольствием приедет в Крым с бесплатным концертом, — но после того, как Евросоюз снимет с России санкции. Лайма Вайкуле добавила, что хорошо относится к «дружбе народов», а также подчеркнула, что ни разу в жизни не критиковала Россию и нашу страну «обожает».