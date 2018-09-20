Отец «Игры престолов»: Джорджу Мартину — 70

Знаменитый на весь мир американский писатель-фантаст Джордж Р. Р. Мартин отмечает 70-летие. Автор фэнтезийной саги «Песнь льда и пламени», легшей в основу мирового хита «Игра престолов», в последние годы приобрел статус одного из ведущих писателей планеты и и по узнаваемости стал сравним с самыми популярными актерами и музыкантами.

Джордж Рэймонд Мартин родился в городке Бейонне, штат Нью-Джерси, в семье портового грузчика. Он с детства увлекся чтением и рано начал писать свои собственные страшные истории, которые затем продавал соседским детям.

В 13 лет Мартин прошел обряд конфирмации, распространенный в протестантизме и католичестве. Он представляет собой обряд сознательного исповедания веры и проводится не раньше подросткового возраста даже среди людей, которые уже были крещены в детстве. Тогда Мартин принял имя Ричард.

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В средней школе будущий писатель увлекся комиксами и начал писать свои собственные фанфики про любимых героев. В 1965 году он даже получил специальную награду за лучший фанфик.

В 1971-м Мартин получил степень магистра по журналистике в Северо-западном университете в Эванстоне, штат Иллинойс. Год спустя, вступив в призывной возраст, Мартин по принципиальным соображением отказался поступать на военную службу и провел два года альтернативной гражданской службы. В те годы еще продолжалась Вьетнамская война, и Мартин неоднократно говорил в многочисленных интервью, что участие в этом конфликте было огромной ошибкой США.

Карьеру фантаста Мартин начал в 1970 году, опубликовав свой первый рассказ «Мистфаль приходит утром». Любопытно, но писатель в те годы работал в классическом научно-фантастическом жанре, так как не любил современное фэнтези. Он с детства был поклонником Джона Р. Р. Толкина, однако его последователей не одобрял. Позднее он пересмотрел свои взгляды и по иронии судьбы сам стал одним из флагманов жанра.

Долгое время слава обходила Мартина стороной, несмотря на то что он был хорошо принят литературным сообществом.

Писатель был неоднократно номинирован на различные престижные премии в жанре фантастики, а в 1975 году получил награду «Хьюго» за повесть «Песнь о Лии».

Тем не менее, дохода с основной деятельности не хватало, и Мартин долгое время параллельно занимался совершенно разными вещами. Он был директором шахматных турниров, а также преподавал журналистику.

В начале 80-х Джордж переехал в Лос-Анджелес и решил попытать счастья в Голливуде. Он достаточно быстро нашел себе работу и начал писать сценарии для сериала «Красавица и чудовище». Он также стал редактором очень популярной в то время «Сумеречной зоны». Мартин вообще хотел связать свою карьеру со сценариями и писал в огромном количестве, но его работы так и не были экранизированы.

В 1991 году писатель решил вернуться к крупной форме, так как был расстроен большим количеством ограничений, накладываемых теле- и киностудиями. Именно тогда, будучи поклонникам Толкина, он задумал написать фэнтезийный эпик. Что из этого вышло, теперь знает весь мир.

Серия «Песнь льда и пламени», которая зрела в воображении писателя, наконец обрела завершенную форму, и Мартин начал писать.

В 1996 году вышла первая книга «Игра престолов». Через два года фантаст завершил вторую часть под названием «Битва королей», а в 2000-м — «Бурю мечей».

Как это ни странно, но поначалу Мартин писал книги из цикла очень быстро. И так же быстро завоевал народную любовь.

Каждая часть саги мгновенно становилась бестселлером. Первые задержки произошли с четвертой книгой «Пир стервятников», которая вышла в свет только в 2005-м. А пятая часть и вовсе в 2011 году..

Мартин запланировал всего семь романов цикла, и шестой из них — «Ветра зимы» — до сих пор не опубликован. По последней информации, роман выйдет в свет в 2019-м, однако Мартин уже не раз переносил сроки публикации, и эта дата пока не является окончательной.

В 2007 году произошло одно из самых важных событий в истории телевидения и поп-культуре в целом. Канал HBO купил права на экранизацию цикла «Песнь льда и пламени» и принялся за производство сериала, который назвал именем первой книги.

Первый сезон «Игры престолов» вышел в 2011 году и сразу же был номинирован на 13 премий «Эмми», правда, получил только две. В дальнейшем сериал получил всеобщее признание.

«Игра престолов» стала настоящим культурным феноменом и во многом повлияла на развитие телеиндустрии. Если к моменту ее премьеры сериалы уже стали восприниматься более серьезно и многим из них стал присущ драматизм художественных фильмов, то HBO показал, что для телевидения можно снимать еще и дорого и технически качественно. Именно после грандиозного успеха «Игры престолов» сериалы стали гораздо лучше финансироваться и получили крупные бюджеты.

Джордж Мартин в свои 70 лет рассчитывает, что в скором времени закончит свой цикл, но сериал в следующем году завершится восьмым сезоном и опередит книги. Тем не менее, писатель не раз утверждал, что в книгах развитие событий будет отличаться, и поэтому поклонники его саги с нетерпением ждут завершения «Песни льда и пламени».