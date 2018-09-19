Прощание с аналоговыми людьми: Джонни Инглиш делает поклон

На российские экраны вышла третья часть шпионской пародии «Агент Джонни Инглиш 3.0» с культовым британским комиком Роуэном Аткинсоном в главной роли. На этот раз незадачливый шпион со своим верным помощником Бофом (Бен Миллер) должны спасти мир от страшной угрозы отключения всего интернета. И это будет почище, чем какая-нибудь бомба. Неизвестные хакеры взламывают сервер спецслужб и раскрывают всех агентов британской разведки. Премьер-министру Великобритании (Эмма Томпсон) не остается ничего, кроме как вернуть с заслуженной пенсии Джонни Инглиша, чтобы решить возникшую проблему.

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Создатели франшизы выдерживают неторопливый стиль и снимают фильмы про Джонни Инглиша не чаще, чем раз семь лет. Вторая часть вышла на экраны в 2011 году, а первая — и вовсе в 2003-м.

Как ни удивительно, но ставший на 15 лет старше с начала всей пародийной истории Роуэн Аткинсон ничуть не растерял форму и продолжает веселить публику своими фирменными гэгами и шутками.

В этом отношении картине сложно чем-то удивить зрителя, но она и не пытается это сделать. В конечном итоге, Аткинсон и компания делают ровно то, чем полюбились еще 15 лет назад.

«Агент Джонни Инглиш 3.0» снова смеется сам над собой, подкалывая английские традиции, и выбирает актуальную на текущий момент тему для шуток. На этот раз под прицел попали высокие технологии, многочисленные гаджеты и роль интернета в современном мире. Ступая на опасную территорию (про интернет, смартфоны и виртуальную реальность не пошутил только самый ленивый), авторы смогли посмеяться над современной жизнью, избежав откровенных банальностей. И в этом во многом заслуга самого Аткинсона. При этом сценаристы даже не побоялись «покуситься» на символ Великобритании — Святого Георга. И, честно говоря, даже нет сомнений, что кто-то из англичан при просмотре фильма сильно оскорбится в своих чувствах.

Не избежала острот в свою сторону и Франция, что тоже не удивляет. В конце концов, вторая по популярности тема для шуток (после себя самих) на Туманном Альбионе — именно соседи по ту сторону Ла-Манша.

Актуальности добавила и Эмма Томпсон в роли премьер-министра. В ее персонаже, пожалуй, только полностью отгородивший себя от внешнего мира человек не увидит отсылку к Терезе Мэй, как частично внешнюю, так и смысловую. И, конечно, нельзя не заметить во всех отношениях гламурный образ Ольги Куриленко, которая десять лет назад сыграла в настоящем Бонде с Дэниелом Крейгом. И словно издеваясь над ее боевым и эмансипированным персонажем в «Кванте милосердия», сценаристы прописали максимально стереотипную «девушку Бонда», пришедшую из классических фильмов о суперагенте 40-летней давности.

«Джонни Инглиш» ни на секунду не пытается быть серьезным и донести некую глубокую идею — про излишнее доверие высоким технологиям не высказался только самый ленивый. Зато авторы картины недвусмысленно выражают свое видение современной внешней политики, показывая крайне отрицательное отношение к политической дружбе Терезы Мэй и Дональда Трампа. И они говорят это если не в лоб, то делают настолько жирный намек, что метафорой это назвать не поворачивается язык.

«Агент Джонни Инглиш 3.0» представляет собой классическую английскую комедию с мистером Бином и, как следствие, поставляет полный комплект фирменного юмора Роуэна Аткинсона, что для поклонников таланта комика с мировым именем станет бальзамом на душу.

Для людей, незнакомых с классическим грубым английским юмором, фильм может показаться даже несколько необычным. Тем не менее, главную задачу он выполняет — дарит зрителю полтора часа здоровой ухмылки, а в некоторых момента — даже заливистого смеха.

Есть в нем и ностальгическая нотка, так как английские комики старой волны постепенно становятся все менее актуальными, и Бенни Хиллов и Аткинсонов с каждым годом остается все меньше и меньше. Пока есть возможность, стоит посмотреть на одного из последних представителей традиционной школы пока еще в своей полной боевой форме. Об этом буквально кричит и сам персонаж Аткинсона, который наотрез отказывается принимать технологические новинки в свой шпионский арсенал.