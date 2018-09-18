Авраам Руссо: меня похитил экс-владелец «Черкизона»

Следственный комитет России возбудил дело против племянника бизнесмена Тельмана Исмаилова, бывшего владельца Черкизовского рынка. Заур Марданов подозревается в похищении известного российского певца Авраама Руссо в 2004 году, которое было им организовано вместе с Исмаиловым.

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«Следствие задержало Заура Марданова, ему предъявлено обвинение по статье 126 УК РФ (Похищение человека)», — подтвердила информацию адвокат Исмаилова Марина Русакова в беседе с «Интерфакс».

По словам Русаковой, следствие обратится во вторник в Басманный суд с ходатайством об аресте Марданова и попросит в качестве мере пресечения заключение под стражу. Согласно Уголовному кодексу России похищение человека наказывается лишением свободы сроком от пяти до 12 лет.

«Тельман крайне возмущен всей этой ситуацией. Он заявляет, что этой истории не было и быть не могло», — заявила Русакова.

Сам Марданов отрицает свою вину. Его адвокат Алексей Смирнов назвал обвинения певца несостоятельными и абсурдными.

«На очной ставке с моим подзащитным Авраам Руссо, который является по делу потерпевшим, обвинил Марданова в том, что тот нанес ему каких-то несколько ударов по телу, но отрицал требования и какое-либо участие в похищении, — приводит слова Смирнова ТАСС. — Как следует из показаний певца, похищением занимались именно охранники Исмаилова».

Смирнов также утверждает, что Руссо «сам сел с охранниками в машину, провел ночь в загородном доме бизнесмена, куда утром приехал Тельман, дал денег певцу и извинился».

Адвокат уверен, что на основании показаний самого потерпевшего его подзащитному не может быть выдвинуто обвинение в похищении. Согласно заявлению Смирнова, в деле о похищении Руссо есть и другие фигуранты.

Обвинение считает, что в 2004 году Исмаилов организовал через своего племянника похищение Аврааму Руссо с целью склонения певца к совместной концертной деятельности. Артист был похищен и избит Мардановым, а затем отпущен.

Следственный комитет преследует Тельмана Исмаилова уже два года. В октябре 2016-го СК официально предъявил бизнесмену обвинение в организации двойного убийства и объявил в международный розыск.

«По данным следствия, Тельман Исмаилов является организатором убийства двух предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева, совершенного в прошлом году, — говорится в пресс-релизе СК. — План совершения преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнителем преступления выступил Мехман Керимов. 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе, находясь в салоне автомобиля, Керимов произвел выстрелы из пистолета в двоих потерпевших, которые скончались от полученных травм. Рафик Исмаилов, согласно достигнутой ранее договоренности с братьями, забрал Керимова с места преступления, после чего соучастники помогли ему скрыться, а также сокрыть орудие преступления».

Русакова назвала решение об аресте незаконным и подала в суд апелляционную жалобу. Что касается содержавшихся под стражей Рафика Исмаилова и Керимова, то, по мнению адвоката, последний «пошел на сделку со следствием и оговорил Тельмана Исмаилова».

Задержать Исмаилова Следственный комитет не может, так как обвиняемый уже давно не проживает в России.

Авраам Руссо родился в сирийском городе Алеппо, некоторое время прожил в Париже, а затем несколько лет провел в мужском монастыре в Ливане. Он начал петь в кафе и ресторанах в 16 лет и долгое время занимался этой деятельностью. На одном из таких выступлений Руссо заметил Тельман Исмаилов и пригласил его выступать в Москву. В Россию певец приехал в 1999 году и заключил контракт со звукозаписывающей компанией при содействии продюсера Иосифа Пригожина. В 2006 году Руссо переехал жить в США.

За время своей деятельности в России Руссо не раз подвергался нападениям, в том числе и пережил покушение на свою жизнь. Помимо возможного похищения в 2004-м, в том же году на Руссо напали неизвестные во дворе его дома и жестоко избили. В 2005-м в ресторан, где Руссо отмечал бракосочетание, поступил звонок о заложенной бомбе.

В 2006 году состоялось покушение на Руссо. Певец возвращался на своем автомобиле после концерта. Примерно в сотне метров от своего дома он притормозил, чтобы с помощью дистанционного пульта открыть ворота во двор.

В этот момент из находившейся неподалеку машины выскочил мужчина и произвел несколько выстрелов по двери водителя. Руссо получил три ранения в ногу.

Телохранитель артиста, находившийся с ним в машине, пересел за руль, отвез Авраама в безопасное место и после этого вызвал Скорую помощь. Жизнь Руссо удалось спасти и вскоре он переехал со своей супругой в США.

Уже тогда Исмаилов рассматривался в качестве подозреваемого в деле о покушения на убийство, но ему не были выдвинуты обвинения.