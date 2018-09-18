Агенты КГБ и киллер чеченской мафии: кому вручили «Эмми»

Абсолютным триумфатором этого года стала комедия Amazon «Удивительная миссис Мейзел», которая завоевала сразу семь наград, хотя и не была лидером по количеству номинаций. Один их любимчиков аудитории и Телевизионной академии — сериал «Игра престолов» — удостоился двух наград, в том числе и за лучший драматический сериал.

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«Удивительная миссис Мейзел» получила «Эмми» как лучший комедийный сериал, а также за лучшую режиссуру и сценарий. Рэйчел Броснахан и Алекс Борштейн удостоились наград за женские роли — главную и второго плана.

Наибольшее количество номинаций в комедийном жанре получил сериал «Атланта» — восемь. Впрочем, ни одну из них он так и не получил. У «Миссис Мейзел» было всего шесть номинаций, и она уступила лишь в одной — за главную мужскую роль.

Конкуренцию «Миссис Мейзел» попытался составить сериал «Барри», завоевавший две актерские награды. Это черная комедия про бывшего морского пехотинца, который превратился в наемного убийцу. В первом же эпизоде главного героя нанимает чеченская мафия. Сыгравший Барри Беркмана актер Билл Хейдер получил премию за главную мужскую роль, а за роль второго плана был награжден Генри Уинклер.

К слову, российская тематика всплывала на церемонии еще не раз. Успешно выступили «Американцы», которые завершились в этом году после шести сезонов. Надо сказать, что в жанре драмы не было какого-то одного фаворита — и сразу три сериала получили по две награды. «Американцы» получили премии за лучший сценарий, а Мэттью Риз — за лучшую мужскую роль.

Действие сериала разворачивается в 80-е годы в период холодной войны. В центре сюжета — офицеры КГБ под прикрытием, которые работают в США, выдавая себя за американских граждан. Создателем «Американцев» стал бывший офицер ЦРУ Джо Вайсберг.

Также две награды «Эмми» получила драма Netflix «Корона» о королеве Великобритании Елизавете II. Воплотившая на экране лидера Соединенного королевства Клэр Фой заслуженно получила премию за лучшую женскую роль, а Стивен Долдри был награжден за лучшую режиссуру.

Что касается «Игры престолов», то поначалу главный хит текущего десятилетия упоминался крайне редко, но именно этот сериал смеялся последним. Сначала Питер Динклейдж получил приз за мужскую роль второго плана, хотя его Тирион Ланнистер на протяжении всех семи эпизодов является ключевым в фэнтезийной саге. Ну а жирная точка была поставлена под самый конец, когда «Игра престолов» победила в самой престижной номинации, — лучший драматический сериал.

Перед началом церемонии много обсуждался мини-сериал Райана Мерфи «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений», который был номинирован в девяти категориях, но стать лидером по количеству наград ему не удалось. Детище Мерфи получило три премии — за лучший мини-сериал, лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль. Даррен Крисс блестязе воплотил на экране убийцу всемирно известного дизайнера — Эндрю Кьюненена.

Особенно приятной для россиян стала награда за лучшую женскую роль в мини-сериале, так как ее удостоилась Реджина Кинг, сыгравшая в проекте Netflix «Семь секунд». В 2016 году стриминговый сервис купил права на экранизацию фильма Юрия Быкова «Майор», и в итоге своеобразный телевизионный ремейк удостоился награды.

Нельзя сказать, что «Семь секунд» дословно повторяет оригинальную картину, но главная завязка мини-сериала полностью взята из российского фильма. Отправной точкой трагических событий в Джерси-Сити послужила авария, в которой белый полицейский сбил насмерть подростка-афроамериканца.

На юбилейной церемонии вручения «Эмми» произошла ровно одна неожиданность — зато очень яркая и трогательная. Получивший награду за постановку церемонии награждения «Оскаром» Гленн Уайсс не стал произносить стандартную благодарственную речь, а в прямом эфире со сцены сделал предложение своей многолетней подруге, которая, даже не дождавшись вопроса, быстро ответила: «Да». Затем она вышла на сцену, и Уайсс, опустившись на одно колено, надел своей избраннице на палец обручальное кольцо.

Увы, но это был единственный яркий момент всей церемонии. Основной темой представления стала крайне модные в современных США диверсификация и инклюзивность, однако это повело за собой большой количество шуток про расизм и притеснения темнокожего населения Америки.

Ближе к концу церемонии зал практически перестал над ними смеяться, потому что их стало слишком уж много.

В политическом плане «Эмми» была достаточно нейтральной. За три часа была озвучена только одна шутка про президента США Дональда Трампа, в которой одна из ведущих предположила, что персонаж Робин Райт в «Карточном домике» лучше бы справилась с ролью главы Белого дома. К слову, об этом зрители узнают 6 ноября, когда выйдет шестой сезона сериала, в котором именно Клэр Андервуд будет президентом.