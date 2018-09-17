Оскал нового Хищника умерил пыл уравнителя Вашингтона

Фантастический экшен «Хищник» от Шейна Блэка, справедливо разруганный вся и всеми, парадоксально уверенно начал свое выступление на больших экранах — очевидно, на заслугах Арнольда Шварценеггера тридцатилетней давности можно делать кассу и сегодня, при этом самого актера никак не задействуя. В премьерные выходные лента собрала в российских кинотеатрах 293,4 млн руб.

Это третий результат для сентябрьских дебютантов за всю историю нашего проката — лучших показателей добивались только прошлогодний ужастик «Оно» по Стивену Кингу (417,4 млн руб.), фантастический боевик Люка Бессона «Люси» со Скарлетт Йоханссон (363,3 млн руб.) и шпионская экшен-комедия Мэттью Вона «Kingsman: Золотое кольцо» (349,6 млн руб.).

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Куда удачнее новый «Хищник» выступил и по сравнению со своим предшественником, вышедшим восемь лет назад. Тогда продюсерский проект Роберта Родригеса «Хищники» заработал в первый уикенд лишь 88,3 млн руб., а за все время проката сумел добиться 200,6 млн руб. Дальнейшую судьбу ленты предсказать сложно — в конце концов, негативных отзывов действительно очень много: на агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг кинокритиков на данный момент составляет всего 34% свежести, а процент одобрения аудиторией — 51.

Инопланетный монстр подвинул на вторую строчку лидера предшествовавшей недели — боевик «Великий уравнитель 2» с Дэнзелом Вашингтоном в главной роли. За вторые выходные лента собрала еще 44 млн руб., тогда как общая касса картины достигла уже солидных 197,5 млн. Фильм практически точь-в-точь повторяет судьбу первой части, которая за этот же период взяла всего немногим меньше — 196,5 млн руб.

Следом расположились сразу два российских фильма-дебютанта — свадебная комедия «Счастья! Здоровья!» и драма «Временные трудности». Первая лента добилась кассы в 41 млн руб. — удобоваримый, но далеко на самый лучший результат, который вряд ли сильно обрадует авторов.

«Временные трудности» с Иваном Охлобыстиным и заработанными 37 млн руб. наоборот несколько превзошли прогнозы аналитиков, которые давали картине существенно меньше. Судя по всему, омерзительную картину про то, что люди с ограниченными возможностями на самом деле толком и не люди, а по большей части безвольные существа, которые никак не могут взять себя в руки, в России и СНГ ждет успешная финансовая судьба.

Замыкает пятерку лучших китайский анимационный фильм «Большой кошачий побег» от мультипликатора Гэри Вана. Лента собрала в премьерный уикенд 34,8 млн руб. Всю неделю она боролась с финалом трилогии о приключениях Николая Гоголя «Страшная месть» — причем прогнозировали ей пораженческое шестое место. Стоит также отметить, что собранная касса — абсолютный рекорд для анимационных картин азиатского производства, которые создавались и прокатывались без участия западных партнеров.

Собственно, шестым финишировал упомянутый выше третий «Гоголь», на долю которого в третьи выходные на экранах пришлось 33,7 млн руб. Пока что заключительная часть серии опережает две предыдущие по сборам — последний фильм на данный момент заработал уже 439,4 млн руб., в то время как «Начало» и «Вий» за первые три уикенда добились 417,2 и 433,9 млн соответственно.

Пятый дебютант прошлой недели — триллер «Багровая мята» с Дженнифер Гарнер — стартовал с десятой строчки бокс-офиса с кассой в 8,6 млн руб.

Ленту опередили бессмысленная и беспощадная подростковая антиутопия «Темные отражения» (19,5 млн за выходные, 85,8 млн руб. в сумме), приключенческая драма «Альфа» (18,3 млн и 599,7 млн руб.) и отечественная историческая трагикомедия «История одного назначения» о похождениях Льва Толстого (9,7 млн и 31,7 млн руб.).

Остаток месяца не предвещает остросюжетных поворотов в отечественном кинопрокате, однако несколько любопытных твистов все же может произойти. На следующей неделе стартует хоррор «Проклятие монахини» — спин-офф франшизы «Заклятие», а также комедия «Агент Джонни Инглиш 3.0» с более чем бодрым в свои годы Роуэном Аткинсоном и Ольгой Куриленко. Кроме того, на 27 число назначена премьера долгожданного «Человека, который убил Дон Кихота» Терри Гиллиама.

Основное же веселье начнется уже с октября, который откроется «Веномом» с Томом Харди и «Черным клановцем» Спайка Ли.