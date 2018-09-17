«Эмми» присуждена за роль нанятого чеченской мафией киллера. LIVE

Сам Майкл Дуглас назовет лучшего актера в комедийном сериале. И «Эмми» получает Билл Хейдер за главную роль в «Барри». Пока большого разнообразия нет. В шести комедийных номинациях победили только два сериала — «Удивительная миссис Мейзел» и «Барри». Похоже, борьба за лучший сериал в этом жанре также развернется между ними.