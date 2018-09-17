«Эмми» присуждена за роль нанятого чеченской мафией киллера. LIVE

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На сцену вышла Тина Фей, которая предложила вспомнить всех, кто ушел в этом году. Арета Франклин, Берт Рейнольдс, Энтони Бурден, Гарри Андерсон, Джерри Ван Дайк, Крейг Задан, Дик Энберг, Ли Миллер, Хью Хефнер и многие другие предстали на большом экране зала, где проводится церемония.
Лучшим режиссером в развлекательной программе стал Гленн Уайсс за постановку церемонии награждения премией «Оскар». А вот и самая неожиданная речь победителя! Уайсс в прямом эфире сделал предложение своей подруге, и она сказала: «Да». Уайсс опустился на колено и надел обручальное кольцо на палец своей избранницы.
Награду в номинации «Лучший сценарий в развлекательном шоу» Эллен Джейкобсон и Илана Глейзер. Премия «Эмми» достается стенд-ап комику Джону Малейни за его шоу «Джон Малейни: Превосходный ребенок в Радио-сити».
«Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений» получает вторую награду. «Эмми» за лучшую мужскую роль удостоен Даррен Крисс. Создатель сериала Райан Мерфи, подписавший в этом году баснословный контракт на $300 млн с Netflix, начинает собирать статуэтки.
Лучшей актрисой в мини-сериале стала Реджина Кинг. Она исполнила главную роль в нетфликсовском телеремейке российского фильма Юрия Быкова «Майор» под названием «Семь секунд».
Объявлен победитель в номинации «Лучший режиссер мини-сериала или телефильма. Им стал сам Райан Мерфи — автор «Убийства Джанни Версаче: Американская история преступлений»
На сцене лучший Дональд Трамп на телевидении — Алек Болдуин и Кет Маккиннон. Болдуин пока ничего не сказал про президента США, с которым постоянно конфликтует последние два года. Они приглашают восьмикратную обладательницу премии «Эмми» Бэтти Уайт, которую встретили бурными овациями. Она считается пионером американского телевидения.
Постепенно вносят академики разнообразие в сегодняшнюю церемонию. Лучшими сценаристами в мини-сериале или телефильме стали Уильям Бриджес и Чарли Брукер за «Черное зеркало».
И еще одну награду получает мини-сериал «Забытые богом». Джефф Дэниелс награжден за лучшую мужскую роль второго плана.
Теперь переходим к мини-сериалам и телефильмам. «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в мини-сериале или телефильме получила Маррит Уивер, сыгравшая в «Забытых богом» от Netflix.
Хейдер сыграл роль бывшего пехотинца, ставшего киллером, нанятым чеченской мафией.
Вернулись на сцену ведущие и пошутили на одну из самых популярных сегодня в США тем, отметив, что в шести номинациях победили пока только белые.
Сам Майкл Дуглас назовет лучшего актера в комедийном сериале. И «Эмми» получает Билл Хейдер за главную роль в «Барри». Пока большого разнообразия нет. В шести комедийных номинациях победили только два сериала — «Удивительная миссис Мейзел» и «Барри». Похоже, борьба за лучший сериал в этом жанре также развернется между ними.
Сейчас мы узнаем обладательницу награды за лучшую главную женскую роль в комедийном сериале. Анджела Бассет и Тиффани Хэддиш объявят победительницу.
И «Эмми» получает исполнительница главной роли в «Удивительной миссис Мейзел» Рейчел Броснахан. Четвертая статуэтка»!
Сериал Amazon «Удивительная миссис Мейзел» пока всех громит в комедийном жанре.
А вот и Сандра О на сцене, которая объявляет лучшего режиссера комедийного сериала. И снова награда уходит «Удивительной миссис Мейзел». Эми Шерман-Палладино не успела уйти со сцены и снова вернулась получать премию.
Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун и Эмилия Кларк вручают «Эмми» в номинации «Лучший сценарий в комедийном сериал». Победительницей становится Эми Шерман-Палладино за «Талантливую миссис Мейзел». Это уже вторая статуэтка у этого сериала — ранний лидер.
Джимми Киммел и Трейси Морган объявляют лучшую актрису, сыгравшую женскую роль второго плана в комедийном шоу. И статуэтку получает Алекс Борштейн за роль в «Удивительной миссис Мейзел».
И победителем становится Генри Уинклер за роль в черной комедии «Барри», чья премьера состоялась на HBO в марте этого года.
Объявляют первых номинантов категории «Лучший актер второго плана в комедии». Победителей объявят Клэр Фой и Мэтт Смит.
Колин Джост напомнил, что Netflix получил больше всего номинаций и пошутил о том, что это самое неприятное, что может услышать сотрудник любого традиционного телеканала.
Майкл Че и Колин Джост под бурные аплодисменты объявили церемонию награждения открытой. Ведущие уже пошутили на тему движения #MeToo.
Целую сценку разыгрывают актеры, к которым присоединяются все новые и новые лица. Появился на сцене сам Рики Мартин!
Церемония стартовала! И на сцену вышли звезды «Субботним вечером в прямом эфире» Кейт Маккиннон и Майкл Томпсон.
Сейчас идет парад звезд на красной ковровой дорожке. По ней уже прошли лучшая Дейнерис Таргариен всех времен Эмилия Кларк, сыгравшая Донателлу Версаче и номинированная на премию Пенелопа Крус, звезда британского сериала «Убивая Еву» Сандра О и многие другие.
Наибольшее количество номинаций получил сериал «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений» — всего девять. По восемь номинаций у «Рассказа служанки» и «Атланты».
Ведущими юбилейной церемонии стали звезды популярного комедийного шоу «Субботним вечером в прямом эфире» Майкл Че и Колин Джост.
Приветствуем всех, кто следит за лучшими сериалами и телешоу в мире. «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию юбилейной 70-й церемонии награждения премии «Эмми» за достижения на телевидении.