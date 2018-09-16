Добил рак: умер актер из «Чисто английского убийства»

Киноактер из Великобритании Дадли Саттон, игравший в сериале «Чисто английское убийство», умер в возрасте 84-х лет после продолжительной и упорной борьбы с раком. Как сообщает интернет-издание NME, актер скончался «в кругу близких, тихо и мирно».

«Сегодня мы все опустошены потерей нашего прекрасного Дадли, его смерть оставила пустоту в наших жизнях», — говорится в заявлении семьи артиста.

Родные и близкие Саттона выразили также благодарность «за ту любовь, что выражают по всему миру друзья и поклонники актера».

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Дадли Саттон появился на свет в апреле 1933 года в Великобритании. Учился в школе в Лифтон Парке, в Девоне, после школы служил в Королевских Военно-воздушных силах механиком. После службы в ВВС Саттон поступил в Королевскую академию Драматического искусства, откуда был исключен впоследствии «за увлечение рок-н-роллом».

Саттон начал свою кинокарьеру с необычной роли — запутавшегося в жизни подростка, обвиненного вместе со своими друзьями в убийстве в фильме «Мальчики», вышедшем на экраны в 1962 году. Спустя два года он сыграл байкера-гомосексуала в фильме «Кожаные ребята».

По словам самого Саттона, эти фильмы зацепили близкие для него темы — несправедливость смертной казни и борьба за права ЛГБТ.

Сам артист женился на американке Марджори Стил в 1961 году, у пары родился один ребенок, но Саттон и Стил развелись в 1965 году.

Кроме ролей в кино, Дадли Саттон играл в театре, но настоящую общенациональную популярность в Британии ему принесли роли в телесериалах. Он сыграл пьяницу Тинкера Дилла, близкого друга главного героя, в сериале «Лавджой», выходившем на голубых экранах в 1986 году, а также с 1991 по 1994 год. Главный герой сериала, антиквар Лавджой, на протяжении шести сезонов искал разнообразные драгоценности и артефакты. Его роль исполнил другой известный британец, Иэн Макшейн, игравший в «Пиратах Карибского моря» Черную Бороду и владельца салуна в «Дедвуде».

Дадли Саттон играл в таких фильмах, как «Гнилая сердцевина», «Дьяволы», «Мадам Грех», «Розовая пантера наносит ответный удар», «Казанова» Федерико Феллини, киноверсия драмы Уильяма Шекспира «Эдуард 2» и драма о футбольных хулиганах «Фабрика футбола». Кроме того, он сыграл в таких картинах, как «От сыра ты начинаешь мечтать», «Забава в похоронном бюро», «Дело Бейдербека» и «Мягкое прикосновение».

Наконец, Саттон сыграл Олега Кирова в шпионском фильме «Люди Смайли». Наконец, широкую известность Саттону принесла роль в культовом сериале «Чисто английское убийство» (The Bell), выходившем в 90-х годах и рассказывавшем о суровых и комичных буднях лондонских «бобби» — полицейских и констеблей.

Саттон был известен эксцентрическим юмором. В 2003 году он заявил, что его очень вдохновляет интернет — особенно «та часть, когда люди говорят тебе — Господь убивает котенка каждый раз, когда ты мастурбируешь». Это вдохновило его на написание комической пьесы об эмоциях молодого юноши, регулярно трогающего себя за пенис с младенческих лет и до юношеского возраста.

«Для меня игра в кино — это реакция, невротическая реакция на жизнь, когда она превращается в головоломку», — заявлял актер.

Всего за свою карьеру Саттон сыграл почти в 130 фильмах и телесериалах, в основном играя необычных персонажей. Он исполнил роли в сериале «Улица Коронации», «Жители Ист-Энда» и кинокомедии «Кокни против зомби». Характерная внешность актера и почтенный возраст в основном давали Саттону играть роли «типичных» английских стариков в клетчатых костюмах и беретах.

«Я люблю играть со словами. Я думаю, вся моя жизнь — это неосознанная борьба с респектабельностью. Респектабельность — моя главная ненависть, мой raison d'etre — называйте это как хотите, пое**ть (все равно)»,

— заявил, не скупясь на выражения, в одном из интервью Саттон.

Актер снялся и в популярных современных сериалах: например, в мегапопулярном подростковом сериале «Молокососы» (The Skins) он сыграл деда одного из молодых персонажей, Фредди. В 2011 году Саттон исполнил эпизодическую роль старичка, упавшего на эскалаторе в торговом центре.