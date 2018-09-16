«Хищник» снял проклятие монахини

Прошедшие выходные принесли мало прибыли американским студиям и кинотеатрам. В ожидании крупных премьер зрители не спешат идти в кино. Этому также поспособствовал и по-настоящему первый творческий провал известного сценариста и режиссера Шейна Блэка. Именно он написал сценарии к хитам «Смертельное оружие» и «Последний бойскаут». Затем Блэк переквалифицировался в режиссеры и снял хорошо показавшие себя «Поцелуй навылет» и «Славные парни». Главным же коммерческим достижением автора стал «Железный человек 3», который собрал большую кассу и получил лестные отзывы как от критиков, так и от зрителей.

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Многие ожидали нового «Хищника» от Шейна, тем более что он сам снялся в культовой первой части с Арнольдом Шварценнегером.

Однако картину уже сейчас можно окрестить провальной, так как фильм с бюджетом в $88 млн собрал в премьерный уикенд всего $24 млн с 4037 копий.

К слову «Хищник» установил антирекорд американского бокс-офиса как самая слабо стартовавшая картина с количеством кинотеатров более 4 тыс. До этого достижение со знаком «минус» принадлежало «Мумии» с Томом Крузом, которая в 4035 кинотеатрах собрала $31,6 млн.

Теперь продюсеры «Хищника» возлагают все надежды на остальной мир. С учетом все стран сборы фантастического экшна составили в первые четыре дня $54,7 млн. Такими темпами есть возможности хотя бы окупить производственные затраты студии.

На вторую позицию в списке самых кассовых фильмов США опустился хоррор «Проклятие монахини», испытавший ощутимое падение сборов в 66,2%. Лента заработала в минувший уикенд $18,2 млн, сто по сравнению с $53,5 млн на первой неделе выглядит очень уж скромно. Тем не менее суммарные сборы ужастика по всей планете составили впечатляющие $228,7 млн, что в десять раз больше бюджета картины.

На третьем месте стартовала криминальная комедия «Простая просьба» с Блейк Лайвли и Анной Кендрик в главных ролях. Картина собрала в домашнем прокате $16 млн и получила оценку «хорошо» от зрителей. Правда фильм демонстрировался в 3102 кинотеатрах, что дало $5174 доллара с одной копии.

Еще один новичок проката «Белый парень Рик» занял и вовсе четвертую строчку, несмотря на присутствие в картине лауреата «Оскара» Мэттью Макконехи. Фильм заработал всего $8,8 млн. Мировая премьера криминальной драмы, основанной на реальных событиях, состоялась недавно — на кинофестивале в Торонто. Лента получила сдержанные отзывы от критиков. Так что, Макконехи после оглушительного провала с «Темной башней» придется постараться, чтобы вернуть себе репутацию суперзвезды.

Пятерку самых кассовых фильмов выходных замкнули «Безумно богатые азиаты», взорвавшие американский прокат месяц назад. На шестой неделе проката фильм собрал $8,7 млн, однако за все время его заработок в США составил умопомрачительные $149,5 млн.

Боевик «Багровая мята» автора «Заложницы» Пьера Мореля с Дженнифер Гарнер в главной роли выпал из десятки сильнейших, собрав всего $6 млн. Общая домашняя касса картины составила $24,2 млн при 25-миллионом бюджете. Прокатчикам придется постараться, чтобы фильм окупил затраты на производство.

Классический летний блокбастер «Мег: Монстр глубины» с Джейсоном Стейтемом занял седьмую позицию в американском бокс-офисе, заработав на шестой неделе 3,8 млн. С главной задачей продюсеры справились — лента при домашних сборах в $137 млн заработала во всем мире $505 млн, успешно окупила свой огромный 150-миллионный бюджет и принесла создатели весьма неплохую прибыль.

На восьмую позицию опустился очередной представитель жанра скринлайф, спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым триллер «Поиск». Четвертая неделя американского проката принесла картине $3,2 млн. Теперь домашние сборы ленты составляют $19,6 млн. А с учетом остального мира малобюджетный фильм заработал внушительные $45,8 млн.

Этим летом американские кинотеатры собрали в общей сложности $4,38 млрд, что стало на 15% больше, чем летом прошлого года, которое стало одним из самых провальных за все время. В этом же году сезон отпусков показал пятый результат за всю историю.